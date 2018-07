Поп-король "на стене": Майкл Джексон глазами художников

Правообладатель иллюстрации Gary Hume and DACS, Image caption Гэри Хьюм "Майкл", 2001

"Если бы я мог превратиться в любого другого человека, то я стал бы, скорее всего Майклом Джексоном" - признавался в свое время один из самых успешных, если не самый успешный, современный художник Джефф Кунс.

Кунс - автор одной из самых знаменитых художественных работ, посвященных неожиданно скончавшемуся девять лет назад певцу.

Работа эта - скульптура Джексона с его любимой обезьянкой Бабблз - не вошла в выстуавку, проходящую сейчас в лондонской Национальной портретной галерее и приуроченную к предстоящему в конце лета 60-летнему юбилею.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Скульптура Джеффа Кунса "Майкл Джексон и Бабблз" на выставке в музее современного искусства The Broad в Лос-Анджелесе

Зато есть здесь сотни работ 48 художников из разных стран мира, которые заполнили 14 залов одного из самых респектабельных музеев британской столицы.

Майкл Джексон - фигура известная, но в то же время крайне противоречивая.

Для одних гений, для других всего лишь попса.

Для одних артист, поднявший афроамериканскую культуру на невиданную прежде высоту, для других - отступник и предатель чернокожей расовой идентичности.

Для одних гуманист и филантроп, запустивший одну из самых ярких и продуктивных благотворительных кампаний в истории (We Are The World), для других - преступник-педофил, лишь благодаря своему несметному богатству сумевший уклониться от правосудия.

Мало кто в истории привлекал столь пристальное внимание и удостаивался такого количества изображений - от мимолетных фотографий до сложнейших по замыслу и исполнению концептуальных работ изобразительного искусства.

Правообладатель иллюстрации KAWS Image caption Американский художник Брайан Донелли, автор этого портрета Майкла Джексона, опубликованного на обложке сентябрьского 2009 года номера журнала Interview, выступает под профессиональным именем KAWS

Посвященные поп- и рок-музыкантам масштабные, амбициозные выставки стали в последние годы привычным в Лондоне явлением. Заняты их организацией не только сугубо коммерческие предприятия типа концертной арены 02, но и респектабельная галерея Saatchi (The Rolling Stones: Exhibitionism) и еще более респектабельный государственный музей Виктории и Альберта (David Bowie Is, Pink Floyd: Their Mortal Remains).

Примостившаяся во флигеле более известной Национальной галереи Национальная портретная галерея долго оставалась своего рода пусть и престижным, но почти забытым бедным родственником, которому были не под силу крупные амбициозные проекты и который существовал в тени своих более смелых и более богатых собратьев.

Ситуацию взялся радикально изменить пришедший сюда в 2015 году новый директор Николас Куллинан. Несмотря на молодость (в момент назначения ему было всего 38), Кулинан обладал изрядным кураторским и административным опытом - на его счету работа и крупные проекты в лондонской Tate Modern и в нью-йоркском "Метрополитен".

Путь просветления

За кажущимся слишком буквальным для выставки изобразительного искусства названием On The Wall ("На стене") кроется каламбур. Off The Wall - изданный в 1979 году сольный альбом Джексона, который принято считать началом перехода артиста от детского имиджа "маленького Майкла", младшего брата в семейном квинтете пятерых братьев, к более взрослому репертуару.

"Это не биография и не собрание личных вещей, не ретроспективный взгляд на карьеру Майкла Джексона через призму музыки, танца, моды или славы. Эта выставка исследует влияние его фигуры на современное искусство", - говорит Николас Куллинан.

Идея выставки появилась у Николаса Кулилинана десять лет назад, когда он работал над выставкой в галерее Тейт Модерн "Поп-жизнь: искусство в материальном мире", в которой рассматривался поп-арт и все наследие этого инициированного Энди Уорхолом художественного направления в современном мире. Конечно, у Уорхола самого есть серия портретов Джексона, но в процессе подготовки выставки Куллинан был поражен, насколько притягательна фигура певца для современных художников.

Правообладатель иллюстрации Alexander Kan Image caption Портрет Майкла Джексона работы Энди Уорхола

Характерное и самое радикальное отличие выставки в Национальной портретной галерее от упомянутых аналогичных проектов состоит в том, что суть и главное содержание ее - отнюдь не сам Майкл Джексон. Выставка представляет отражение фигуры артиста в современном искусстве, и, соответственно, каждая работа говорит нам не только, а зачастую и не столько о Джексоне, сколько о том, как видят его и связанные и его личностью и его статусом проблемы современного общества.

Проблемы эти эстетического, социального, расового, религиозного, даже политического характера.

В работе знаменитого фотографа Дэвида Лашапеля "Просветленный путь" Джексон предстает как мессия, ведущий своих последователей по пути просветления.

Правообладатель иллюстрации David LaChapelle Image caption Дэвид Лашапель "Просветленный путь", 1988

Для выросшего из охвативших Нью-Йорк на рубеже 70-х и 80-х искусства граффити Кита Харинга Джексон - лишь повод для погружения этого лица-иконы в стилистические каноны исповедуемого им "дикого экспрессионизма".

Правообладатель иллюстрации The Keith Haring Foundation Image caption Кит Харинг "Без названия", 1984

Общепланетная привлекательность и хоровой портрет

Для 87-летней чернокожей художницы и активистки Фейт Ринггольд Джексон, несмотря на всю изменчивость и гибкость его расовой идентификации, в первую очередь - знаковая фигура афроамериканской культуры. Она исходит из того, что Джексон вовсе не пытался стать "белым", в чем многие его обвиняли.

"Он конструировал свой физический облик так, чтобы обрести универсальную, общепланетную расовую и демографическую привлекательность", - говорит она.

В своей работе Who's Bad, название которой перекликается со знаменитым альбомом Bad, Ринггольд помещает артиста в окружении видных лидеров борьбы за равноправие: Мартина Лютера Кинга, Малькольма Экс, Нельсона Манделы, архиепископа Десмонда Туту, сенатора Джесси Джексона и других.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В своей работе Who's Bad афроамериканская художница и активистка Фейт Ринггольд помещает артиста в окружении видных лидеров борьбы за равноправие

Название видеоработы южноафриканской художницы Кэндис Брайтц "Король (портрет Майкла Джексона)" звучит обманчиво. Самого Джексона в ней мы не видим и не слышим. Через опубликованное в газете в Германии объявление Брайтц отобрала 16 добровольцев, каждый из которых, без какого-то бы то ни было умения, просто с любовью и страстью, в одиночестве перед камерой и микрофоном пел а капелла одну за другой все песни из самого знаменитого джексоновского альбома Thriller. Получившиеся в результате 16 индивидуальных интерпретаций самыми обычными людьми классического альбома сливаются в хоровой портрет - отражение видения музыки Джексона его поклонниками.

Правообладатель иллюстрации Candice Breitz Image caption Видеоинсталляция "Король (портрет Майкла Джексона)" южноафриканской художницы Кэндис Брайтц

Королевская особа

Ключевое место на выставке занимает огромное полотно афроамериканского художника Кьянде Уайли "Конный портрет короля Филиппа II (Майкл)".

Излюбленный прием Уайли - реинтерпретации классических работ старых мастеров, порождающие причудливый, постмодернистский синтез традиции и современности. Среди его самых известных работ - "Наполеон переводит армию через Альпы", где в заимствованной у картины Жака-Луи Давида композиции в позе императора мы видим обычного афроамериканца в камуфляжных штанах, бандане и ботинках Timberland. А в его интерпретации шедевра Караваджо "Юдифь и Олоферн" голову обезглавленного генерала держит не традиционная библейская героиня, а высокая, статная афроамериканка.

Такой подход заинтересовал Джексона, и он заказал Уйали свой портрет, основанный на знаменитой картине Рубенса. Написанное в 2010 году внушительных размеров полотно стало последним прижизненным портретом певца.

Правообладатель иллюстрации Kehinde Wiley Image caption Кьянде Уайли "Конный портрет короля Филиппа II (Майкл)", 2010

Сотрудничество с Джексоном во время работы над картиной Уайли называет "совершенно экстраординарным": "Его знание и понимание истории изобразительного искусства оказались намного более глубокими, чем я мог предполагать. Он говорил о разнице в живописной манере между ранним и поздним Рубенсом. Мы обсуждали с ним, как его костюм может выполнять роль доспехов короля. И на картине он изображен в полном рыцарском облачении".

Как известно, многие и до сих пор склонны воспринимать Майкла Джексона как фрика. Как бы отвечая на эти упреки, и заодно суммируя смысл и суть выставки, ее организаторы включили в каталог сказанные еще в 1985 году слова известного американского писателя Джеймса Болдуина:

"Какофония голосов и мнений вокруг Майкла Джексона поражает в первую очередь тем, что она вовсе не о Майкле Джексоне. Ему не так быстро простят нарушение им столь многих правил и табу. Фриков называют фриками и относятся к ним соответственно - главным образом ужасно - именно потому, что они способны выразить таящиеся в глубине нас самые потаенные желания и страхи".

