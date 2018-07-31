Поп-король "на стене": Майкл Джексон глазами художников
"Если бы я мог превратиться в любого другого человека, то я стал бы, скорее всего Майклом Джексоном" - признавался в свое время один из самых успешных, если не самый успешный, современный художник Джефф Кунс.
Кунс - автор одной из самых знаменитых художественных работ, посвященных неожиданно скончавшемуся девять лет назад певцу.
Работа эта - скульптура Джексона с его любимой обезьянкой Бабблз - не вошла в выстуавку, проходящую сейчас в лондонской Национальной портретной галерее и приуроченную к предстоящему в конце лета 60-летнему юбилею.
Зато есть здесь сотни работ 48 художников из разных стран мира, которые заполнили 14 залов одного из самых респектабельных музеев британской столицы.
Майкл Джексон - фигура известная, но в то же время крайне противоречивая.
Для одних гений, для других всего лишь попса.
Для одних артист, поднявший афроамериканскую культуру на невиданную прежде высоту, для других - отступник и предатель чернокожей расовой идентичности.
Для одних гуманист и филантроп, запустивший одну из самых ярких и продуктивных благотворительных кампаний в истории (We Are The World), для других - преступник-педофил, лишь благодаря своему несметному богатству сумевший уклониться от правосудия.
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Мало кто в истории привлекал столь пристальное внимание и удостаивался такого количества изображений - от мимолетных фотографий до сложнейших по замыслу и исполнению концептуальных работ изобразительного искусства.
Посвященные поп- и рок-музыкантам масштабные, амбициозные выставки стали в последние годы привычным в Лондоне явлением. Заняты их организацией не только сугубо коммерческие предприятия типа концертной арены 02, но и респектабельная галерея Saatchi (The Rolling Stones: Exhibitionism) и еще более респектабельный государственный музей Виктории и Альберта (David Bowie Is, Pink Floyd: Their Mortal Remains).
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Примостившаяся во флигеле более известной Национальной галереи Национальная портретная галерея долго оставалась своего рода пусть и престижным, но почти забытым бедным родственником, которому были не под силу крупные амбициозные проекты и который существовал в тени своих более смелых и более богатых собратьев.
Ситуацию взялся радикально изменить пришедший сюда в 2015 году новый директор Николас Куллинан. Несмотря на молодость (в момент назначения ему было всего 38), Кулинан обладал изрядным кураторским и административным опытом - на его счету работа и крупные проекты в лондонской Tate Modern и в нью-йоркском "Метрополитен".
Путь просветления
За кажущимся слишком буквальным для выставки изобразительного искусства названием On The Wall ("На стене") кроется каламбур. Off The Wall - изданный в 1979 году сольный альбом Джексона, который принято считать началом перехода артиста от детского имиджа "маленького Майкла", младшего брата в семейном квинтете пятерых братьев, к более взрослому репертуару.
"Это не биография и не собрание личных вещей, не ретроспективный взгляд на карьеру Майкла Джексона через призму музыки, танца, моды или славы. Эта выставка исследует влияние его фигуры на современное искусство", - говорит Николас Куллинан.
Идея выставки появилась у Николаса Кулилинана десять лет назад, когда он работал над выставкой в галерее Тейт Модерн "Поп-жизнь: искусство в материальном мире", в которой рассматривался поп-арт и все наследие этого инициированного Энди Уорхолом художественного направления в современном мире. Конечно, у Уорхола самого есть серия портретов Джексона, но в процессе подготовки выставки Куллинан был поражен, насколько притягательна фигура певца для современных художников.
Характерное и самое радикальное отличие выставки в Национальной портретной галерее от упомянутых аналогичных проектов состоит в том, что суть и главное содержание ее - отнюдь не сам Майкл Джексон. Выставка представляет отражение фигуры артиста в современном искусстве, и, соответственно, каждая работа говорит нам не только, а зачастую и не столько о Джексоне, сколько о том, как видят его и связанные и его личностью и его статусом проблемы современного общества.
Проблемы эти эстетического, социального, расового, религиозного, даже политического характера.
В работе знаменитого фотографа Дэвида Лашапеля "Просветленный путь" Джексон предстает как мессия, ведущий своих последователей по пути просветления.
Для выросшего из охвативших Нью-Йорк на рубеже 70-х и 80-х искусства граффити Кита Харинга Джексон - лишь повод для погружения этого лица-иконы в стилистические каноны исповедуемого им "дикого экспрессионизма".
Общепланетная привлекательность и хоровой портрет
Для 87-летней чернокожей художницы и активистки Фейт Ринггольд Джексон, несмотря на всю изменчивость и гибкость его расовой идентификации, в первую очередь - знаковая фигура афроамериканской культуры. Она исходит из того, что Джексон вовсе не пытался стать "белым", в чем многие его обвиняли.
"Он конструировал свой физический облик так, чтобы обрести универсальную, общепланетную расовую и демографическую привлекательность", - говорит она.
В своей работе Who's Bad, название которой перекликается со знаменитым альбомом Bad, Ринггольд помещает артиста в окружении видных лидеров борьбы за равноправие: Мартина Лютера Кинга, Малькольма Экс, Нельсона Манделы, архиепископа Десмонда Туту, сенатора Джесси Джексона и других.
Название видеоработы южноафриканской художницы Кэндис Брайтц "Король (портрет Майкла Джексона)" звучит обманчиво. Самого Джексона в ней мы не видим и не слышим. Через опубликованное в газете в Германии объявление Брайтц отобрала 16 добровольцев, каждый из которых, без какого-то бы то ни было умения, просто с любовью и страстью, в одиночестве перед камерой и микрофоном пел а капелла одну за другой все песни из самого знаменитого джексоновского альбома Thriller. Получившиеся в результате 16 индивидуальных интерпретаций самыми обычными людьми классического альбома сливаются в хоровой портрет - отражение видения музыки Джексона его поклонниками.
Королевская особа
Ключевое место на выставке занимает огромное полотно афроамериканского художника Кьянде Уайли "Конный портрет короля Филиппа II (Майкл)".
Излюбленный прием Уайли - реинтерпретации классических работ старых мастеров, порождающие причудливый, постмодернистский синтез традиции и современности. Среди его самых известных работ - "Наполеон переводит армию через Альпы", где в заимствованной у картины Жака-Луи Давида композиции в позе императора мы видим обычного афроамериканца в камуфляжных штанах, бандане и ботинках Timberland. А в его интерпретации шедевра Караваджо "Юдифь и Олоферн" голову обезглавленного генерала держит не традиционная библейская героиня, а высокая, статная афроамериканка.
Такой подход заинтересовал Джексона, и он заказал Уйали свой портрет, основанный на знаменитой картине Рубенса. Написанное в 2010 году внушительных размеров полотно стало последним прижизненным портретом певца.
Сотрудничество с Джексоном во время работы над картиной Уайли называет "совершенно экстраординарным": "Его знание и понимание истории изобразительного искусства оказались намного более глубокими, чем я мог предполагать. Он говорил о разнице в живописной манере между ранним и поздним Рубенсом. Мы обсуждали с ним, как его костюм может выполнять роль доспехов короля. И на картине он изображен в полном рыцарском облачении".
Как известно, многие и до сих пор склонны воспринимать Майкла Джексона как фрика. Как бы отвечая на эти упреки, и заодно суммируя смысл и суть выставки, ее организаторы включили в каталог сказанные еще в 1985 году слова известного американского писателя Джеймса Болдуина:
"Какофония голосов и мнений вокруг Майкла Джексона поражает в первую очередь тем, что она вовсе не о Майкле Джексоне. Ему не так быстро простят нарушение им столь многих правил и табу. Фриков называют фриками и относятся к ним соответственно - главным образом ужасно - именно потому, что они способны выразить таящиеся в глубине нас самые потаенные желания и страхи".
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