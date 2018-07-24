Почему во всем мире "зависла" погода?

В Греции бушуют сильнейшие лесные пожары - такого здесь не было больше десяти лет. Счет погибших идет на десятки, власти страны обратились за международной помощью.

Однако экстремальная погода стоит не только в Греции, но и в обычно прохладной Швеции, причем вплоть до Полярного круга, а также в Японии, Австралии и многих других странах. Причем синоптики не ждут в ближайшее время каких-лиюбо перемен, разве что станет еще жарче.

Что это - небывалая аномалия или закономерный результат климатических изменений?