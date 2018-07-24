В лесных пожарах, бушующих на юго-востоке Греции, погибли десятки человек.

Многие из погибших людей не смогли покинуть деревню Мати в 40 километрах к северо-востоку от Афин. Они погибли, задохнувшись дымом, в своих домах и автомобилях. Эта деревня в районе Рафина популярна среди туристов.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Над автострадой в афинском пригороде Нео-Вуца стоит густой дым

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Небо приорело угрожающий оттенок после того, как дым от пожаров дошел до пляжа в Кинете, в западной части Аттики

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Вертолет пожарной службы пролетает на городом Рафина на восточном побережье Аттики. Лесные пожары здесь случаются почти каждый год

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Премьер-министр Греции объявил в Аттике чрезвычайное положение

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Правительство Греции обратилось за помощью к остальным странам ЕС. Греции нужны вертолеты и пожарные

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В Мати были найдены тела 26 человек, в 15 метрах от побережья моря

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Спасатели эвакуировали местных жителей и туристов с побережья при помощи вертолетов и катеров

Правообладатель иллюстрации Kalogerikos Nikos Image caption Многие бежали из своих домов на мелководье, пытаясь спастись от огня

Правообладатель иллюстрации Kalogerikos Nikos Image caption К побережью бежали также и домашние животные

Правообладатель иллюстрации Kalogerikos Nikos Image caption Синоптики сообщают, что температура воздуха в Греции вскоре вновь ощутимо повысится

Правообладатель иллюстрации Kalogerikos Nikos Image caption Представитель Красного Креста сказал Би-би-си, что многие потеряли все, что у них было

Правообладатель иллюстрации Kalogerikos Nikos Image caption От многих домов остались одни руины

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