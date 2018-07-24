В лесных пожарах, бушующих на юго-востоке Греции, погибли десятки человек.
Многие из погибших людей не смогли покинуть деревню Мати в 40 километрах к северо-востоку от Афин. Они погибли, задохнувшись дымом, в своих домах и автомобилях. Эта деревня в районе Рафина популярна среди туристов.
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Над автострадой в афинском пригороде Нео-Вуца стоит густой дым
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Небо приорело угрожающий оттенок после того, как дым от пожаров дошел до пляжа в Кинете, в западной части Аттики
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Вертолет пожарной службы пролетает на городом Рафина на восточном побережье Аттики. Лесные пожары здесь случаются почти каждый год
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Премьер-министр Греции объявил в Аттике чрезвычайное положение
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Правительство Греции обратилось за помощью к остальным странам ЕС. Греции нужны вертолеты и пожарные
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В Мати были найдены тела 26 человек, в 15 метрах от побережья моря
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Спасатели эвакуировали местных жителей и туристов с побережья при помощи вертолетов и катеров
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Многие бежали из своих домов на мелководье, пытаясь спастись от огня
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К побережью бежали также и домашние животные
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Синоптики сообщают, что температура воздуха в Греции вскоре вновь ощутимо повысится
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Kalogerikos Nikos
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Представитель Красного Креста сказал Би-би-си, что многие потеряли все, что у них было
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Kalogerikos Nikos
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От многих домов остались одни руины
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