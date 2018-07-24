Греция: лесные пожары опустошают Аттику, жители ищут спасения в море

  • 24 июля 2018

В лесных пожарах, бушующих на юго-востоке Греции, погибли десятки человек.

Многие из погибших людей не смогли покинуть деревню Мати в 40 километрах к северо-востоку от Афин. Они погибли, задохнувшись дымом, в своих домах и автомобилях. Эта деревня в районе Рафина популярна среди туристов.

Над автострадой в афинском пригороде Нео-Вуца стоит дым Правообладатель иллюстрации EPA
Image caption Над автострадой в афинском пригороде Нео-Вуца стоит густой дым
Небо приорело угрожающий оттенок после того, как дым от пожаров дошел до пляжа в Кинете, в западной части Аттики Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Небо приорело угрожающий оттенок после того, как дым от пожаров дошел до пляжа в Кинете, в западной части Аттики
Вертолет пожарной службы пролетает на городом Рафина, на восточном побережье Аттики. Лесные пожары здесь случаются почти каждый год Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption Вертолет пожарной службы пролетает на городом Рафина на восточном побережье Аттики. Лесные пожары здесь случаются почти каждый год
Пожар в Рафине, неподплеку от Афин Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption Премьер-министр Греции объявил в Аттике чрезвычайное положение
Правительство Греции обратилось за помощью к остальным странам ЕС. Греции нужны вертолеты и пожарные Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption Правительство Греции обратилось за помощью к остальным странам ЕС. Греции нужны вертолеты и пожарные
В Мати были найдены тела 26 человек, в 15 метрах от побережья моря Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption В Мати были найдены тела 26 человек, в 15 метрах от побережья моря
Спасатели эвакуировали местных жителей и туристов с побережья при помощи вертолетов и катеров Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption Спасатели эвакуировали местных жителей и туристов с побережья при помощи вертолетов и катеров
Многие бежали из своих домов на мелководье, пытаясь спастись от огня Правообладатель иллюстрации Kalogerikos Nikos
Image caption Многие бежали из своих домов на мелководье, пытаясь спастись от огня
К побережью бежали также и домашние животные Правообладатель иллюстрации Kalogerikos Nikos
Image caption К побережью бежали также и домашние животные
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Image caption Синоптики сообщают, что температура воздуха в Греции вскоре вновь ощутимо повысится
Представитель Красного Креста сказал Би-би-си, что многие потеряли все, что у них было Правообладатель иллюстрации Kalogerikos Nikos
Image caption Представитель Красного Креста сказал Би-би-си, что многие потеряли все, что у них было
От многих домов остались одни руины Правообладатель иллюстрации Kalogerikos Nikos
Image caption От многих домов остались одни руины

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