СМИ России: с Роскомнадзором судятся пострадавшие от блокировки Telegram

В обзоре российских газе за 25 июля:

"Коммерсант": лидеры БРИКС вспомнят о США

В южноафриканском Йоханнесбурге в среду начнется трехдневный саммит БРИКС, где лидеры стран "пятерки" (Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР) примут декларацию, подведут баланс достижениям и неудачам и наметят планы на будущее. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на слова помощника российского президента по внешней политике Юрия Ушакова.

По свидетельству газеты, саммит открывается на фоне торговых войн. Участники намерены обсудить солидарные меры против протекционистской торговой политики Дональда Трампа.

Гостей на саммите в этот раз будет много, ожидаются представители Аргентины, Индонезии, Египта, Ямайки, Турции, Замбии и многих других стран. Лидеры БРИКС, по словам Юрия Ушакова, всерьез начнут рассматривать "возможность присоединения" к формату новых участников. В частности, в прошлом желание присоединиться к БРИКС высказывали Турция, Аргентина, Индонезия, Мексика и другие страны.

Как сообщил директор российского Национального комитета по исследованию БРИКС Георгий Толорая, в настоящий момент против расширения выступает Индия, опасающаяся, что новые члены организации будут поддерживать Китай.

По словам министра экономического развития России Максима Орешкина, фоном к саммиту будет торговая война между США и КНР. "Когда против России ввели санкции, Китай действовал очень осторожно, так как у него рос товарооборот с США, и он не хотел рисковать, - заметил министр. - Результат, который мы видим, - все равно против него началась торговая война".

На вопрос, будут ли страны БРИКС прибегать к солидарным действиям в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) для противодействия американским пошлинам на сталь и алюминий (об их введении для защиты национальной экономики Дональд Трамп объявил 1 марта), министр ответил утвердительно.

Газета напоминает, что впервые встреча неформального объединения крупнейших развивающихся экономик БРИК была проведена в 2008 году после встречи G8 в Японии. В 2011 году в формат была принята ЮАР. Между тем сейчас назвать экономики БРИКС успешными уже трудно. Рост ресурсозависимых экономик Бразилии, России и Южной Африки в 2017 году составил 1,1%, 1,5% и 0,8% соответственно, что значительно ниже среднемирового уровня в 3,7%. Индия и Китай продолжают расти темпами в 6,7% и 6,9%. Но эти показатели также намного ниже тех, что были зарегистрированы в момент образования формата.

РБК: импортеры российского оружия попадут под санкции

Конгресс США, планируя бюджет Пентагона, допустил возможность вывести из-под санкций некоторых союзников Америки, закупающих оружие у России, пишет РБК. Однако риск подпасть под ограничения остается проблемой для Катара и Турции.

Издание отмечает, что ежегодные расходы США на оборону могут возрасти, и таким образом президент Дональд Трамп выполнит свое предвыборное обещание - отменить секвестр бюджета Пентагона, который осуществил Барак Обама. По словам Трампа, попытки его предшественника сэкономить на военных силах привели к их истощению.

РБК пишет, что при подготовке военного бюджета законодатели попытались внести больше ясности в вопрос реализации законопроекта "О противостоянии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

Он был принят в августе 2017 года и позволил властям США применять санкции к странам, лицам и компаниям, которые заключают сделки на "значительные" суммы с Россией в сфере оборонной промышленности. Однако после утверждения закона возник вопрос, что делать с теми странами - союзниками США, которые закупают часть своего вооружения у Москвы и не собираются отказываться от этого.

Сообщалось, что под ограничения могут подпасть Индия, правительство которой ведет переговоры с Россией о приобретении зенитно-ракетных комплексов С-400, а также Турция и несколько других стран.

До обсуждения бюджета глава Пентагона Джеймс Мэттис призвал конгресс внести коррективы в параметры реализации CAATSA, чтобы позволить США сотрудничать с подобными странами.

В качестве главных соперников США на мировой арене американские законодатели называют "набирающую силу Китайскую Народную Республику и все более агрессивную Российскую Федерацию". Противодействие им остается главным стратегическим приоритетом ведомства, следует из прилагающегося к тексту законопроекта доклада.

В проекте бюджета указаны приоритетные направления, на которых США намерены наращивать инвестиции, чтобы не стать уязвимой целью для России и Китая. Речь идет в первую очередь об электромагнитном оружии и о защите от угроз в цифровом пространстве. Как утверждается в документе, Пентагон должен приложить все силы для устранения уязвимостей в этих областях. Для этого ведомство обяжут изучить российские и китайские разработки в сфере радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В этой области Россия действительно обгоняет США, констатировал в беседе с РБК военный эксперт, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев. Системы РЭБ не ударные, но способны затруднять применение противником средств поражения, пояснил он.

"Ведомости": действия Роскомнадзора требуют признать незаконными

Вслед за мессенджером Telegram судиться с Роскомнадзором начинают компании, пострадавшие при его блокировке, сообщают "Ведомости".

ООО "Живая фотография", владеющая сайтом posterslegends.com, заявляет о том, что доступ к этому ресурсу был закрыт. И требует признать действия Роскомнадзора и Генпрокуратуры незаконными, а также восстановить доступ к сайту.

Ущерб заявитель оценивает в 500000 рублей, но требование о возмещении пока не заявлено, рассказал адвокат Данил Бухарин, главное сейчас - добиться признания этих действий незаконными.

Блокировка миллионов IP-адресов в ходе борьбы с Telegram происходила с грубейшими нарушениями, уверен Саркис Дарбинян из организации "Роскомсвобода", представляющий в Арбитражном суде Москвы сервис TgVPN, котрый также пострадал от блокировки, и компания тоже подала иск.

Жертвами блокировки Telegram стали сотни онлайн-сервисов. Юрист международной "Агоры" Дамир Гайнутдинов говорит, что, когда организация запустила горячую линию для пострадавших, на нее поступило около 150 обращений.

Проблемой массовых блокировок сайтов в России уже заинтересовался ЕСПЧ, напоминает эксперт: на рассмотрении в Страсбурге находится дело главы Ассоциации интернет-издателей Владимира Харитонова, также подпавшего под массовую блокировку, и оно признано "потенциально ведущим".

"Ведомости": либерализация ОСАГО

Минфин созрел для радикального изменения ОСАГО - отмены зависимости цены полиса от региона и мощности машины, увеличения выплат и введения штрафов для нарушителей, сообщают "Ведомости".

В министерстве готовят поправки в закон, и в них содержатся почти все предложения по либерализации рынка, цель которых - переход к индивидуальному тарифообразованию.

Сейчас цена ОСАГО определяется исходя из базового тарифа (это 3432-4118 руб.) с поправкой на стаж и возраст водителя, число страховых случаев (коэффициент бонус-малус - скидки за безаварийную езду и надбавки за устроенные им аварии), регион (определяется по месту регистрации владельца автомобиля) и мощность двигателя.

Документ отменяет два самых спорных коэффициента - мощности и региональный. Вместо них минфин предложил новые. На стоимость полиса будет влиять стиль вождения - нарушение правил, резкость торможения и перестроения, частота и длительность использования машины, скорость движения и др. Фиксировать их будут в том числе с использованием установленных на автомобиле телематических устройств.

Страховщикам поправки не нравятся. Полисами с повышенными выплатами будут пользоваться мошенники, которым страховщики сейчас не продают ДСАГО, опасается начальник отдела продуктов автострахования "Ингосстраха" Сергей Мкртычан.

Коэффициенты территорий и мощности являются основополагающими, их исключение станет "критическим шагом" для ОСАГО и только усугубит кризис в нем, считает директор по развитию страхования МАКС Сергей Печников. Он полагает, что в результате страховщики могут уйти из наиболее убыточных регионов.

Мощность автомобиля не влияет на убыточность по ОСАГО, говорит руководитель общественного движения "Федерация автовладельцев России" Сергей Канаев. Это дополнительное финансовое обременение владельцев дорогих машин, соглашается организатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов. Он поддерживает и отмену коэффициента территорий: для жителей одного региона стоимость ОСАГО не должна быть выше, чем для других.

Система продаж полисов должна быть едина по стране, солидарен Канаев. При этом предложенный Минфином коэффициент правонарушений удешевит ОСАГО для законопослушных автомобилистов, а недобросовестных, напротив, ждет подорожание, полагает Шкуматов.

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Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си