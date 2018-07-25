Дело Бутиной: "тайного агента влияния" не выпустили под залог

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Адвокат Марии Бутиной просил, чтобы ее оснастили электронным датчиком и выпустили под честное слово

Накануне слушания по делу Марии Бутиной вашингтонская судья-магистрат Дебора Робинсон отказалась выпускать россиянку под залог.

На этом решении настаивала федеральная прокуратура США, на прошлой неделе направившая судье пространное ходатайство. Адвокат россиянки Роберт Дриколл ограничился устным заявлением на прошлом заседании суда, протокол которого неоднократно цитирует Робинсон в своем решении.

Согласно американскому закону, освобождению обвиняемого до суда под залог могут препятствовать обоснованные опасения, что а) он может скрыться, и б) что он представляет угрозу для какого-либо лица или группы населения.

Робинсон заключила, что в случае Бутиной речь идет о чрезвычайно серьезном преступлении.

"Большое жюри присяжных нашло, - пишет судья, - что, начиная с 2015 года, если не ранее, обвиняемая, гражданка Российской Федерации, вступила в преступный сговор с другими лицами (включая государственного деятеля России) с целью проведения тайной операции влияния в США".

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Марии Бутиной вменяют преступный сговор и работу в США в качестве агента иностранного правительства

Как доказывал на прошлой неделе в суде ее адвокат, Бутину обвиняют всего-навсего в том, что она пренебрегла бюрократической формальностью, то есть не зарегистрировалась в минюсте.

"Иностранный агент"

Ничего подобного, возражает судья: Бутиной вменяют преступный сговор и работу в США в качестве агента иностранного правительства.

И если за первое ей грозит до 5 лет, продолжает Робинсон, то за второе - уже до десяти. Чем строже возможный приговор, тем сильнее желание уйти в бега, отмечает она.

Во-вторых, судья пришла к выводу, что обвинение обладает "сокрушительной доказательной базой", включающей электронную переписку и данные наружного наблюдения, которые свидельствуют о том, что Бутина действовала как агент Российской Федерации.

Прокуратура к тому же обещает, что "операции влияния", которые якобы проводила обвиняемая, подтвердят многочисленные свидетели.

Защитник Дрисколл, по словам судьи, пытался представить деятельность своей подопечной как невинную светскую жизнь. Он говорил, что Бутину обвиняют в том, что она "посещала политические мероприятия и знакомилась с людьми", в том, что "она посетила Капитолий в день инаугурации", и в том, что она "ужинала в ресторане с российскими и американскими интеллектуалами, обсуждая состояние российско-американских отношений".

"Однако нижеподписавшаяся находит, - пишет в ответ Робинсон, - что предложенные объяснения не отменяют того факта, что у прокуратуры имеются серьезные улики против обвиняемой".

В-третьих, судья заключает, что у Бутиной нет прочных связей с данной юрисдикцией, пусть она и живет в Вашингтоне с 2016 года, училась в аспирантуре местного университета и снимала здесь квартиру.

"Под честное слово"

Адвокат Бутиной просил, чтобы ее выпустили под честное слово, и предложил, чтобы ее оснастили электронным датчиком и периодически к ней наведывались.

Он также признал, что перед арестом она собиралась перебраться в Южную Дакоту и жить там со своим возлюбленным.

Судья, однако, упрекает Дрисколла в том, что он не потрудился представить ей адрес Бутиной в Южной Дакоте и выяснить, как там будет осуществляться гласный надзор над его подзащитной.

Правообладатель иллюстрации RoBERT DRISCOLL Image caption Адвокат россиянки Роберт Дрисколл с самого начала выпустил заявление о невиновности своей подзащитной

Кроме того, адвокат россиянки отметил, что предполагаемый сожитель Бутиной в этом штате сам находится под федеральным следствием, подчеркнула судья.

По ее словам, адвокат заявил, что Бутина может сотрудничать с властями в этом расследовании, и напомнил, что она уже сотрудничала с прокуратурой, согласившись ответить на вопросы сенатского комитета по разведке.

Робинсон парировала, что в тот момент Бутина еще не была под судом.

Адвокат также высказал предположение, что Бутина может остаться в своей вашингтонской квартире, но оно прозвучало как спекуляция, а не конкретный план действий, пишет судья.

К тому же, добавляет она, электронный датчик способен лишь сигнализировать властям, что обвиняемая покинула место жительства, но неспособен это предотвратить.

Учитывая, какой срок грозит Бутиной, пишет судья, соблазн изчезнуть может быть неодолим.

Торшин, Фишер, Шитс

Что еще важнее, замечает Робинсон, так это отсутствие у США и России договора о взаимной выдаче подозреваемых.

29-летняя уроженка Барнаула Мария Бутина была задержана в Вашингтоне в середине июля. Федеральная прокуратура выдвинула против нее обвинение в преступном сговоре с целью работы в США в качестве иностранного агента без надлежащей регистрации в минюсте.

В документах прокуратуры значился также "высокопоставленный российский государственный деятель", связной которого считают Бутину.

Как выяснилось, ранее Бутина посещала Соединенные Штаты вместе с зампредом Центрального банка России, бывшим членом Совета Федерации Александром Торшиным. Бутина на протяжении нескольких лет работала его помощницей.

Во время поездки в США они встречались с тогдашними вице-председателем Федеральной резервной системы Стэнли Фишером и заместителем министра финансов Натаном Шитсом.

Спустя два года она вновь въехала в США - на этот раз по студенческой визе.