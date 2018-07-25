Кто возглавит ядерную державу: зэк, звезда спорта или сын убитой Беназир Бхутто?

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption За победу борются две основные партии страны - Пакистанская мусульманская лига Наваза Шарифа и Движение за справедливость Имрана Хана

Десятки миллионов пакистанцев голосуют сегодня на всеобщих выборах, которые уже называли самыми грязными в истории страны.

Результаты выборов в этой стране с 200 миллионами населения, вооруженной ядерным оружием и находящейся в перманентном противостоянии с Индией, чрезвычайно важны для всего региона и мира.

Эта страна остается стратегическим союзником США и НАТО в войне с Афганистаном - и одновременно базой талибов,

Через Пакистан пройдет альтернативный маршрут туркменского газа, конкурирующего с российским.

И за пост лидера в этой стране борются: сидящий за решеткой экс-премьер, сын погибшей от рук террористов Беназир Бхутто и спортсмен-суперзвезда, прославившийся в очень популярном, но мало известном за пределами британских колоний спорте - крикете.

Кровопролитные выборы

В Кветте, крупнейшем городе густонаселенной провинции Белуджистан, в день голосования 31 человек погиб при взрыве мощной бомбы.

В Хайбер-Пахтунхваском районе партийные активисты устроили перестрелку: погиб один человек, несколько получили ранения.

В других местах отмечены более мелкие взрывы и столкновения между функционерами соперничающих партий, в результате которых два человека погибли и десятки ранены.

В последние недели предвыборной кампании были убиты более 180 человек, в том числе три кандидата в депутаты парламента

Череда военных переворотов

С 1947 года, когда Пакистан обрел независимость, власть в нем регулярно переходила от гражданских к военным и обратно.

С семидесятых годов прошлого века страна пережила два военных переворота - генералов Зия-уль-Хака и Первеза Мушаррафа, а также правление семьи Бхутто - сначала первого президента страны Зульфикара Али Бхутто, а потом его дочери Беназир.

На этих выборах известно пока одно - власть перейдет от одного гражданского лидера, отслужившего полный срок, к другому.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Брат Наваза Шарифа Шабаз претендует на пост премьер-министра

Это, можно сказать, историческое событие: такое происходило в Пакистане лишь однажды за всю историю после получения независимости.

Но победой демократии нынешнюю выборную компанию назвать трудно: ее главная тема - конфликт между правящей партией и пакистанскими силовиками.

Находящаяся у власти партия Пакистанская мусульманская лига из последних сил пыталась противостоять жесткому давлению пакистанских служб безопасности, которые она обвиняет в сговоре с судами.

Ситуация довольно необычная: почти 17 тысячам членов правящей партии грозят уголовные статьи по обвинениям в нарушении избирательного законодательства.

Пакистанские СМИ также находятся под жесткой цензурой, журналистов и редакторов запугивают.

Многие в Пакистане считают, что военные пытаются таким образом протащить в Национальную ассамблею своих кандидатов. Правозащитники заявляют о бесцеремонных действиях военных, манипулировавших ходом выборной кампании.

Но генералы позиционируют себя как защиту от экстремизма, утверждая, что кроме них, никто не поставит преграду воинственному исламизму, популярному в массах.

Панамский след

В предвыборных опросах лидировали двое политиков: 68-летний Наваз Шариф, уже трижды посидевший в кресле премьер-министра, и 65-летний Имран Хан, бывший игрок в крикет, ушедший в политику, но крупных постов пока не добивавшийся.

Основатель находящейся у власти Пакистанской мусульманской лиги (ПМЛ) Наваз Шариф лишился поста премьера в результате коррупционного скандала, связанного с публикацией так называемого "Панамского досье".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Наваз Шариф вернулся с дочерьюю в Пакистан, несмотря на приговор суда

Он был осужден на 10 лет, так как не смог объяснить, откуда его семья взяла деньги на покупку чрезвычайно дорогой недвижимости в Лондоне, куда он было и уехал. В июле он вместе с дочерью Мариам вернулся в Пакистан, несмотря на приговор. Сейчас оба сидят за решеткой.

Шариф винит во всем военных и надеется вернуться в политику. Его брат Шехбаз Шариф руководил предвыборной кампанией ПМЛ и претендует на пост премьер-министра. Сейчас у его партии 182 места в Национальной ассамблее.

Его главный соперник - Имран Хан, в 90-е годы бывший самым популярным пакистанским спорстменом в стране и в мире, оставив биту и белоснежную форму крикетиста, ушел с головой в политику около 20 лет назад, но больших успехов в ней пока так и не добился.

На этих выборах, однако, лидера партии "Техрик-е-Инсаф" (Движение за справедливость) считают ключевой фигурой: за Ханом, как убеждены многие наблюдатели, стоят пакистанские военные, активно действующие по дискредитации его конкурентов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Имран Хан считает, что главная проблема Пакистана - слабое управление страной

Сам Хан, также как и военные, отрицает какой-либо сговор. Тем не менее он расхваливает нынешнего командующего генераал Бажву и заявил Би-би-си: "Бажва - возможно, самый демократичный человек, которого вы когда-либо видели".

Движение за справедливость Имрана Хана поддерживают различные группировки - некоторые из них довольно сомнительные, а одна и вовсе, как утверждают, связана с Аль-Каидой.

Сам Хан выступает с прагматичных позиций. "Проблема Пакистана не имеет ничего с общего с либерализмом или фундаментализмом. Это проблема управления", - говорит он.

Еще одна важная фигура - Билавал Бхутто Зардари, 29-летний политик династии Бхутто, правившей Пакистаном долгие годы. Его мать Беназир Бхутто была убита в результате покушения.

Молодой лидер партии Пакистанской народной партии в первый раз выдвигается в парламент и утверждает, что его цель - продолжить дело матери.

Опросы предсказывали его партии третье место.

А если ничья?

Перед выборами все ожидали напряжённую борьбу между двумя главными претендентами и их партиями Пакистанской мусульманской лигой Шарифа и Движением за справедливость Имрана Хана.

Если ни одна из них не получит необходимое большинство, коалиционное правительство сможет, скорее всего создать та партия, которую поддержит третий кандидат - Билавал Зардари.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Пакистанские военные пристуствуют на выборах зримо и незримо

В Соединенных Штатах, долгосрочном партнере Пакистана в борьбе с терроризмом, и в соседней Индии победа Шарифа будет воспринята с большим облегчением.

И там, и там с тревогой относятся к предполагаемым тесным связям Имрана Хана с военными и снисходительным отношением к исламскому экстремизму, в котором обвиняют бывшего крикетиста.

Если Хан победит, партия Шарифа может вывести своих сподвижников на улицы, особенно если сам Наваз Шариф останется за решеткой.

Но чтобы ни произошло, военные в Пакистане, действуя в этот раз за кулисами, скорее всего, сохранят огромное политическое влияние в стране.