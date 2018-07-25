Керосин дорожает. Что будет с авиабилетами в России?

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption "Аэрофлот" первым заявил о повышении цен из-за керосина

Цены на билеты "Аэрофлота" и S7 могут вырасти с 26 июля из-за выросших цен на авиакеросин. "Аэрофлот" уже предупредил об этом турагентов. Что еще влияет сейчас на цены авиабилетов в России?

Повышение составит 200 рублей на полет для эконом-класса и 400 рублей для бизнес-класса, сообщила в среду газета "Коммерсант". Рост может затронуть все бронирования, оплаченные с 26 июля и позже.

В "Аэрофлоте" не ответили на запрос Русской службы Би-би-си. Авиакомпания S7 также сообщила, что планирует увеличить размер топливного сбора на 200 рублей на внутренних рейсах "в ближайшее время".

Заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин 10 июля объяснял Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, что цены на керосин растут в том числе из-за налогового маневра в нефтяной отрасли.

По данным "Коммерсанта", с начала года отпускные цены НПЗ на авиатопливо выросли на 6,4%. При этом с середины июня 2017 года до июня 2018 года цены на НПЗ увеличились почти на 45%.

По данным Росавиации, средняя цена авиакеросина в российских аэропортах с января до мая выросла меньше, чем на процент.

Что говорят эксперты

Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров рассказал Русской службе Би-би-си, что перевозчики в последнее время компенсировали рост цен на авиакеросин за счет своих ресурсов. Они сообщали о проблемах с убытками из-за роста цен на топливо прошлой осенью, потом проблема отложилась из-за низкого сезона. Сейчас "Аэрофлот" решился заявить о своих убытках, считает Гусаров.

Доля топливного сбора в цене билета составляет от 25% до 40%. При этом вклад повышения топливного сбора в цену конкретного билета разнится - в частности, в зависимости от длительности полета. В дальнемагистральных рейсах доля цены билета больше.

Эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Андрей Крамаренко сказал Би-би-си, что издержки авиакомпаний могут изменить предложение на предстоящий сезон. На основе соотношения спроса и предложения, в свою очередь, формируются тарифы.

Какие еще факторы могут повлиять на билеты?

В России в 2017-м и 2018 году продолжается укрупнение авиационного рынка. В конце сентября 2017 прекратила деятельность авиакомпания "ВИМ-Авиа", которая в начале того же года замыкала первую десятку крупнейших российских авиаперевозчиков (всего в рейтинг Росавиации, по данным на 25 мая, входили 35 компаний). В начале октября эксперты предсказывали рост цен на путевки в связи с уходом с рынка этого перевозчика на 10-20%.

В конце мая этого года прекратила полеты компания "Саратовские авиалинии". Несмотря на относительно небольшие объемы перевозок, ее уход мог вызвать подорожание билетов. В первую очередь это касается тех направлений, где авиакомпания была единственным оператором с прямыми регулярными рейсами, и тех маршрутов, на которых конкурирующих перевозчиков было немного.

Авиакомпании прогнозировали дополнительные затраты в связи с тем, что впервые с 2010 года ФАС собирался повысить ставки на аэронавигацию - примерно на 5% для российских и зарубежных авиакомпаний. В конце апреля ставки проиндексировали на 4,8 %.

Правообладатель иллюстрации Steve Parsons Image caption Цены могут пойти вверх в этом сезоне

Как снизить себестоимость?

Сразу несколько ведомств рассматривают вопрос об обнулении НДС на региональных рейсах в обход Московского авиаузла (МАУ). Правда, при этом налог может быть увеличен для полетов в аэропорты Москвы с 10 до 18 или даже 20%.

В минтрансе Русской службе Би-би-си сообщали, что поддерживают обнуление НДС на рейсах, исключающих МАУ.

В середине июля, по данным "Коммерсанта", ФАС подготовила проект раздела "Транспортные услуги" в "дорожной карте" развития конкуренции на ближайшие два года. Среди мер - послабления для компаний, которые летают за рубеж.

В частности, по данным газеты, предлагалось увеличить количество межправительственных соглашений, которые позволяют перевозчикам получать направления на прибыльные международные рейсы. Для субсидируемых маршрутов могут разработать механизм прогнозирования спроса, чтобы ликвидировать дефицит мест.