Керосин дорожает. Что будет с авиабилетами в России?
Цены на билеты "Аэрофлота" и S7 могут вырасти с 26 июля из-за выросших цен на авиакеросин. "Аэрофлот" уже предупредил об этом турагентов. Что еще влияет сейчас на цены авиабилетов в России?
Повышение составит 200 рублей на полет для эконом-класса и 400 рублей для бизнес-класса, сообщила в среду газета "Коммерсант". Рост может затронуть все бронирования, оплаченные с 26 июля и позже.
В "Аэрофлоте" не ответили на запрос Русской службы Би-би-си. Авиакомпания S7 также сообщила, что планирует увеличить размер топливного сбора на 200 рублей на внутренних рейсах "в ближайшее время".
- Чем ближе, тем дороже: ЧМ-2018 разгоняет цены на билеты и отели
- "Одной авиакомпанией в России стало меньше". Подорожают ли билеты?
- Идеальный шторм: чем запомнился 2017 год в российской авиации
Заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин 10 июля объяснял Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, что цены на керосин растут в том числе из-за налогового маневра в нефтяной отрасли.
По данным "Коммерсанта", с начала года отпускные цены НПЗ на авиатопливо выросли на 6,4%. При этом с середины июня 2017 года до июня 2018 года цены на НПЗ увеличились почти на 45%.
По данным Росавиации, средняя цена авиакеросина в российских аэропортах с января до мая выросла меньше, чем на процент.
Что говорят эксперты
Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров рассказал Русской службе Би-би-си, что перевозчики в последнее время компенсировали рост цен на авиакеросин за счет своих ресурсов. Они сообщали о проблемах с убытками из-за роста цен на топливо прошлой осенью, потом проблема отложилась из-за низкого сезона. Сейчас "Аэрофлот" решился заявить о своих убытках, считает Гусаров.
Доля топливного сбора в цене билета составляет от 25% до 40%. При этом вклад повышения топливного сбора в цену конкретного билета разнится - в частности, в зависимости от длительности полета. В дальнемагистральных рейсах доля цены билета больше.
Эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Андрей Крамаренко сказал Би-би-си, что издержки авиакомпаний могут изменить предложение на предстоящий сезон. На основе соотношения спроса и предложения, в свою очередь, формируются тарифы.
Какие еще факторы могут повлиять на билеты?
В России в 2017-м и 2018 году продолжается укрупнение авиационного рынка. В конце сентября 2017 прекратила деятельность авиакомпания "ВИМ-Авиа", которая в начале того же года замыкала первую десятку крупнейших российских авиаперевозчиков (всего в рейтинг Росавиации, по данным на 25 мая, входили 35 компаний). В начале октября эксперты предсказывали рост цен на путевки в связи с уходом с рынка этого перевозчика на 10-20%.
В конце мая этого года прекратила полеты компания "Саратовские авиалинии". Несмотря на относительно небольшие объемы перевозок, ее уход мог вызвать подорожание билетов. В первую очередь это касается тех направлений, где авиакомпания была единственным оператором с прямыми регулярными рейсами, и тех маршрутов, на которых конкурирующих перевозчиков было немного.
Авиакомпании прогнозировали дополнительные затраты в связи с тем, что впервые с 2010 года ФАС собирался повысить ставки на аэронавигацию - примерно на 5% для российских и зарубежных авиакомпаний. В конце апреля ставки проиндексировали на 4,8 %.
Как снизить себестоимость?
Сразу несколько ведомств рассматривают вопрос об обнулении НДС на региональных рейсах в обход Московского авиаузла (МАУ). Правда, при этом налог может быть увеличен для полетов в аэропорты Москвы с 10 до 18 или даже 20%.
В минтрансе Русской службе Би-би-си сообщали, что поддерживают обнуление НДС на рейсах, исключающих МАУ.
В середине июля, по данным "Коммерсанта", ФАС подготовила проект раздела "Транспортные услуги" в "дорожной карте" развития конкуренции на ближайшие два года. Среди мер - послабления для компаний, которые летают за рубеж.
В частности, по данным газеты, предлагалось увеличить количество межправительственных соглашений, которые позволяют перевозчикам получать направления на прибыльные международные рейсы. Для субсидируемых маршрутов могут разработать механизм прогнозирования спроса, чтобы ликвидировать дефицит мест.