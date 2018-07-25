"Крепостные" арабского мира: бьюти-блогер призвала не отдавать домработникам паспорта

Правообладатель иллюстрации Instagram/Sondos_aq Image caption У Сондос Алкаттан больше 2 млн фолловеров в "Инстаграме"

Кувейтская бьюти-блогер Сондос Алкаттан пожаловалась на новый закон, требующий отдавать домработникам паспорта и обеспечивать их хотя бы одним выходным в неделю. После этого сразу несколько брендов отказались о сотрудничества со звездой "Инстаграма".

Обычно Алкаттан даёт уроки макияжа в соцсети, однако в этом случае светская львица записала видео по совершенно иному поводу.

"Как же жить в доме с работницей, у которой на руках остаётся паспорт"? - раздражённо вопрошает обеспеченная жительница Кувейта. Абсолютное большинство домработников в Кувейте не являются гражданами этой страны, а многие из них - выходцы из Юго-Восточной Азии.

В сообществе Алкаттан в сети "Инстаграм" 2,3 миллиона подписчиков.

На данный момент видеозапсь удалена, вместо неё вывешен текст на английском с объяснением позиции Сондос, где та продолжает отстаивать необходимость конфискации паспорта.

"Мы все равные люди с равными правами, и всем нам следует придерживаться своих обязанностей [...] Я всегда слежу, чтобы права работника не нарушались вне зависимости от того, как он/а относится к своим обязанностям", - добавила в своём послании Алкаттан.

Тем не менее, многие комментаторы посчитали позицию бьюти-блогера ксенофобской и потребительской, потребовав, чтобы модные бренды разорвали контракты с ней.

Пропустить Twitter пост , автор: @AganonKris @sondosalqattan I used to like you because i think u are an amazing woman, but what you said about Filipino domestic helper is below the belt, you are nothing but a pretty face, rotten from the inside.. — Kris Aganon (@AganonKris) 19 июля 2018 г.

"Вы мне нравились как женщина, но то, что вы сказали о филиппинской домработнице - ниже плинтуса, за вашим прекрасным фасадом скрывается гниль", - ужасается Крис Аганон.

Пропустить Twitter пост , автор: @pamfortheglam boycotting an influencer. anybody who thinks keeping their employee's passport is their right and anybody who believes a working person does not deserve at least one day off, is out of touch with humanity #SondosAlqattan #slavery — Pam for the Glam (@pamfortheglam) 20 июля 2018 г.

"Любой, кто считает, что работающий человек не заслуживает хотя бы одного выходного, потерял связь с реальностью #рабство", - бичует светскую львицу пользовательница @pamfortheglam.

"Я смотрела много документальных фильмов, в которых филиппинских трудовых мигрантов бьют и убивают #СтопРабство", - пишет Джехан Масуд.

Производитель средств по уходу за собой Chelsea Beautique уже удалил рекламу с Сондос со своей страницы.

Правообладатель иллюстрации Instagram/Sondos Alqattan Image caption Сондос Алкаттан даёт в "Инстаграме" уроки макияжа

"Мы считаем, что всем работникам необходимо обеспечивать достойные условия труда, и подобные взгляды не могут отражать ценности нашего бренда", - сказано в официальном "Твиттере" компании.

Аналогично отреагировал и французский модный дом M. Micallef. "Принципы мадам Алкаттан никак не соответствуют нашим ценностям", - сообщил представитель компании Би-би-си.

Чуть позже к этим компаниям присоединилась и MaxFactor Arabia, японский косметический бренд Shiseido, южнокорейский Etude House и американский производитель продукции для волос Phyto.

Мигранты на Ближнем Востоке

В Кувейте на 4 миллиона граждан приходится 700 тысяч наёмных работников из других стран. Очень многие из них - филиппинцы.

Однако весь прошлый год власти в Маниле запрещали своим гражданам ездить в этот эмират, после того как труп одной филиппинской домработницы нашли в холодильнике проживавшей в Кувейте ливано-сирийской пары. Работодателей девушки впоследствии арестовали в Дамаске и депортировали в Кувейт.

В этом году кувейтские власти дали иностранным работникам некоторую законодательную защиту, и с мая трудовые мигранты с тихоокеанского архипелага стали возвращаться в ближневосточную монархию.

На данный момент в Кувейте работают более четверти миллиона филиппинцев.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В арабских государствах работают десятки тысяч филиппинок

Неудивительно, что филиппинские правозащитники особенно резко критикуют Алкаттан. Борцы за права работников за рубежом Migrante International потребовали от блогерши извинений.

"Было бы неплохо, если б она прилетела на Филиппины и увидела, в каких нищенских условиях живут те, кто пытается получить работу за рубежом, и сколько трудностей им приходится преодолевать", - отметили правозащитники.

Купля-продажа и издевательства

Филиппинским работникам приходится несладко не только в Кувейте.

В прошлом году Би-би-си нашла целый ряд сообщений из стран Персидского залива в закрытых группах "Фейсбука", где пользователи ищут себе работниц в обход агентств по найму.

Как говорят правозащитники из ближневосточной организации Migrant Rights, отследить, как будут относиться к мигрантам такие "чёрные наниматели", почти невозможно, а передача горничной от одного человека к другому нередко выглядит как покупка.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption Лим Чунь Хона и его жену Чон Суй Фунь осудили за издевательства над филиппинской горничной

Но с другой стороны, подобные предложения в соцсетях позволяют работникам избежать агрессивных или жадных работодателей.

Подобное ограничение в правах - результат распространённой во всём Персидском заливе системы "кафала", которая не даёт права на гражданство работникам-иностранцам.

За пределами Ближнего Востока работникам-мигрантам из Юго-Восточной Азии тоже приходится непросто. Так, с 2010 по 2015 годы в Сингапуре было зафиксировано 90 случаев жестокого обращения с домработницами.

Весной прошлого года в островном городе-государстве осудили семейную пару, доводившую свою горничную до голодных обмороков.

Работавшая на супругов филиппинка Тельма Гавидан потеряла 40% своего веса и после освобождения от гнёта сингапурской четы весила лишь 29 кг.

Тот факт, что инициатор издевательств получил лишь три месяца лишения свободы, его жена - три недели, а штраф для пары составил 7 тыс. долларов, возмутил немало сингапурцев.