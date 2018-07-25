"Крепостные" арабского мира: бьюти-блогер призвала не отдавать домработникам паспорта
Кувейтская бьюти-блогер Сондос Алкаттан пожаловалась на новый закон, требующий отдавать домработникам паспорта и обеспечивать их хотя бы одним выходным в неделю. После этого сразу несколько брендов отказались о сотрудничества со звездой "Инстаграма".
Обычно Алкаттан даёт уроки макияжа в соцсети, однако в этом случае светская львица записала видео по совершенно иному поводу.
"Как же жить в доме с работницей, у которой на руках остаётся паспорт"? - раздражённо вопрошает обеспеченная жительница Кувейта. Абсолютное большинство домработников в Кувейте не являются гражданами этой страны, а многие из них - выходцы из Юго-Восточной Азии.
В сообществе Алкаттан в сети "Инстаграм" 2,3 миллиона подписчиков.
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На данный момент видеозапсь удалена, вместо неё вывешен текст на английском с объяснением позиции Сондос, где та продолжает отстаивать необходимость конфискации паспорта.
"Мы все равные люди с равными правами, и всем нам следует придерживаться своих обязанностей [...] Я всегда слежу, чтобы права работника не нарушались вне зависимости от того, как он/а относится к своим обязанностям", - добавила в своём послании Алкаттан.
Тем не менее, многие комментаторы посчитали позицию бьюти-блогера ксенофобской и потребительской, потребовав, чтобы модные бренды разорвали контракты с ней.
"Вы мне нравились как женщина, но то, что вы сказали о филиппинской домработнице - ниже плинтуса, за вашим прекрасным фасадом скрывается гниль", - ужасается Крис Аганон.
"Любой, кто считает, что работающий человек не заслуживает хотя бы одного выходного, потерял связь с реальностью #рабство", - бичует светскую львицу пользовательница @pamfortheglam.
"Я смотрела много документальных фильмов, в которых филиппинских трудовых мигрантов бьют и убивают #СтопРабство", - пишет Джехан Масуд.
Производитель средств по уходу за собой Chelsea Beautique уже удалил рекламу с Сондос со своей страницы.
"Мы считаем, что всем работникам необходимо обеспечивать достойные условия труда, и подобные взгляды не могут отражать ценности нашего бренда", - сказано в официальном "Твиттере" компании.
Аналогично отреагировал и французский модный дом M. Micallef. "Принципы мадам Алкаттан никак не соответствуют нашим ценностям", - сообщил представитель компании Би-би-си.
Чуть позже к этим компаниям присоединилась и MaxFactor Arabia, японский косметический бренд Shiseido, южнокорейский Etude House и американский производитель продукции для волос Phyto.
Мигранты на Ближнем Востоке
В Кувейте на 4 миллиона граждан приходится 700 тысяч наёмных работников из других стран. Очень многие из них - филиппинцы.
Однако весь прошлый год власти в Маниле запрещали своим гражданам ездить в этот эмират, после того как труп одной филиппинской домработницы нашли в холодильнике проживавшей в Кувейте ливано-сирийской пары. Работодателей девушки впоследствии арестовали в Дамаске и депортировали в Кувейт.
В этом году кувейтские власти дали иностранным работникам некоторую законодательную защиту, и с мая трудовые мигранты с тихоокеанского архипелага стали возвращаться в ближневосточную монархию.
На данный момент в Кувейте работают более четверти миллиона филиппинцев.
Неудивительно, что филиппинские правозащитники особенно резко критикуют Алкаттан. Борцы за права работников за рубежом Migrante International потребовали от блогерши извинений.
"Было бы неплохо, если б она прилетела на Филиппины и увидела, в каких нищенских условиях живут те, кто пытается получить работу за рубежом, и сколько трудностей им приходится преодолевать", - отметили правозащитники.
Купля-продажа и издевательства
Филиппинским работникам приходится несладко не только в Кувейте.
В прошлом году Би-би-си нашла целый ряд сообщений из стран Персидского залива в закрытых группах "Фейсбука", где пользователи ищут себе работниц в обход агентств по найму.
Как говорят правозащитники из ближневосточной организации Migrant Rights, отследить, как будут относиться к мигрантам такие "чёрные наниматели", почти невозможно, а передача горничной от одного человека к другому нередко выглядит как покупка.
Но с другой стороны, подобные предложения в соцсетях позволяют работникам избежать агрессивных или жадных работодателей.
Подобное ограничение в правах - результат распространённой во всём Персидском заливе системы "кафала", которая не даёт права на гражданство работникам-иностранцам.
За пределами Ближнего Востока работникам-мигрантам из Юго-Восточной Азии тоже приходится непросто. Так, с 2010 по 2015 годы в Сингапуре было зафиксировано 90 случаев жестокого обращения с домработницами.
Весной прошлого года в островном городе-государстве осудили семейную пару, доводившую свою горничную до голодных обмороков.
Работавшая на супругов филиппинка Тельма Гавидан потеряла 40% своего веса и после освобождения от гнёта сингапурской четы весила лишь 29 кг.
Тот факт, что инициатор издевательств получил лишь три месяца лишения свободы, его жена - три недели, а штраф для пары составил 7 тыс. долларов, возмутил немало сингапурцев.