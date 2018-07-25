Что известно о сетях 5G и пора ли бежать за новым телефоном

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Высокоскоростной интернет позволит развить технологию "Интернета вещей"

Новое пятое поколение супербыстрых мобильных сетей может появиться в некоторых странах уже в следующем году. Технология 5G обещает увеличить скорость передачи данных в 10-20 раз.

Но как это повлияет на повседневную жизнь? Придется ли покупать новый телефон? И поможет ли 5G решить проблему со слабым или отсутствующим сигналом в некоторых удаленных районах?

Мы попытались ответить на основные вопросы.

Что такое 5G?

Это пятое поколение мобильной интернет-связи, которое увеличит скорость скачивания и загрузки интернет-контента, расширит радиус покрытия сигнала и обеспечит более устойчивое соединение.

Технология позволит более рационально использовать диапазон частот и даст возможность одновременно подключать к интернету гораздо больше мобильных устройств.

Что это нам даст?

"Что бы мы ни делали сейчас на наших смартфонах, мы сможем это делать быстрее и лучше, - говорит аналитик компании OpenSignal Иэн Фогг. - Речь идет об умных очках с технологией дополненной реальности, улучшении качества видео, развитие технологии "интернета вещей" в городах. Но больше всего мне интересны новые возможности, которых пока нет, но они появятся благодаря этой технологии".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption 5G окажет существенное влияние на развитие беспилотных автомобилей, которые смогут обмениваться данными друг с другом и получать сиюминутную информацию о маршруте и движении вокруг

Представьте, как десятки и даже сотни дронов, взаимодействуя друг с другом, проводят поисковые и спасательные экспедиции, следят за возгораниями и за ситуацией на дорогах. При этом они общаются друг с другом и с наземными базами при помощи 5G сетей.

Предполагается, что технология 5G окажет существенное влияние на развитие беспилотных автомобилей, которые смогут обмениваться данными друг с другом и получать сиюминутную информацию о маршруте и движении вокруг.

Геймеры, которым нравятся игры на мобильных девайсах, заметят уменьшение задержки или "лагов" между нажатием кнопки на джойстике и действием на экране. Мобильные видео будут начинаться почти мгновенно и не подтормаживать. Видеозвонки станут еще более четкими и качественными. Умные спортивные браслеты смогут следить за вашим здоровьем в реальном времени и при необходимости отправлять сигнал врачам.

Кроме того, говорят эксперты, связь на такой скорости откроет путь для огромного множества новых услуг и предложений, который сейчас мы даже не можем себе представить.

Как это работает?

Единые стандарты протоколов 5G пока не утверждены, но определенно ясно, что они потребуют внедрения совершенно новых технологий. Сети стандарта 5G необходимо разворачивать в свободных высокочастотных диапазонах. При повышении частоты, на которой передается информация, уменьшается дальность связи, а также большее значение играют физические помехи на пути сигнала.

Скорее всего, увеличится число вышек сотовой связи, которые станут ниже к земле и будут передавать сигнал на так называемых миллиметровых диапазонах. Также станет гораздо больше передатчиков и приемников. Это обеспечит гораздо боеле высокую плотность использования сетей. Но дело это затратное, и телекоммуникационные компании пока не горят энтузиазмом к дополнительным расходам.

Насколько сильно это отличается от 4G?

Это, безусловно, совершенно новая технология передачи радиосигнала, но после ее внедрения, возможно, вы не сразу почувствуете разницу в скорости скачивания, потому что поначалу операторы, скорее всего, будут ее использовать для усиления возможностей сетей, работающих в 4G. Скорость на вашем устройстве будет зависеть от того, на какой частоте работает оператор, и его инвестиций в новые мачты и передатчики.

Какой должна быть скорость?

Самые быстрые сети 4G в среднем могут обеспечить соединение 45 Мбит/сек, хотя представители отрасли все еще не теряют надежды разогнать их до скорости 1 Гбит/сек (или 1000 Мбит/сек). Производитель чипов Qualcomm полагает, что на практике (а не в лабораторных условиях) технология 5G увеличит скорость скачивания и загрузки в 10-20 раз.

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Так, скажем, фильм в высоком разрешении будет скачиваться примерно за минуту.

Но это относится к сетям 5G, которые будут внедряться наряду с уже существующими 4G сетями. Отдельные 5G сети, работающие на высоких частотах (например, 30 ГГц), вполне могут работать на скорости 1 Гбит/сек и выше в посвседневном режиме. Но, скорее всего, такого не произойдет еще несколько лет.

Для чего нам это нужно?

Мир вокруг нас все активнее переходит на технологии мобильной связи, и мы потребляем все больше данных, особенно в том, что касается видео и музыки.

Существующие диапазоны частот оказываются перегружены, что отражается на качестве связи. Сети 5G смогут одновременно обслуживать тысячи подключенных устройств - от мобильных телефонов и видеокамер до "умных" светофоров.

Когда эта технология будет внедрена?

Большинство стран вряд ли начнут запускать в эксплуатацию 5G-сети ранее 2020 года. Но есть и исключения. Катарская компания Ooredoo утверждает, что уже предоставляет клиентам сервис 5G. Южная Корея обещает внедрить новые сети в 2019 году, причем три основные телекоммуникационные компании страны намерены это сделать одновременно.

Китай также надеется запустить 5G в 2019 году.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Китае работают над передачей видеосигнала с дрона в 4К-разрешении через сети 5G

Между тем регуляторы по всему миру выставляют на аукционные торги радиочастоты для компаний, которые вместе с производителями техники для мобильной связи экспериментируют с предоставлением новых услуг.

Нужно ли покупать новый телефон?

Да, для работы с сетями 5G придется приобрести новый телефон. Однако в 2009/2010 годах, когда была представлена технология 4G, смартфоны на ее основе появились в продаже еще до того, как 4G сети стали полностью функциональными. Это вызвало недовольство среди потребителей, которые посчитали, что им продают "сырой" сервис.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Смартфонам с 5G понадобятся новые чипы

По словам аналитика Иэна Фогга, на этот раз производители телефонов вряд ли наступят на те же грабли. Скорее всего, телефоны, оснащенные 5G, появятся в продаже, лишь когда будут готовы сети 5G - приблизительно, к концу 2019 года. Новое поколение смартфонов будет автоматически переключаться между 4G и 5G-сетями.

Грядет ли конец проводному интернету?

Короткий ответ: нет. Телекоммуникационные компании инвестировали слишком большие средства в оптоволоконные и проводные сети, чтобы так быстро ставить на них крест. Домашний и офисный интернет будет оставаться в значительной степени кабельным еще долгое время, однако домашний беспроводной интернет также будет набирать популярность.

Но как бы быстро ни развивался беспроводной интернет, многие предпочитают ему стабильность и надежность проводов.

Основное предназначение 5G сетей - предоставить быстрый интернет "на ходу" и обеспечить соединения для столь долгожданного "интернета вещей".

Будет ли покрытие в сельской местности?

Слабый сигнал и низкая скорость интернета в сельской местности - трудноразрешимая проблема во многих странах. Но вряд ли сетям 5G удастся ее разрешить, потому что технологически сигнал будет передаваться в высокочастотных диапазонах, но радиус покрытия будет небольшим. Новая технология будет предназначена в основном для городской густонаселенной местности.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Технология 5G вряд ли поможет улучшить скорость интернета в сельской местности

Низкочастотные диапазоны (в среднем 600-800 МГц) имеют больший радиус действия, и мобильные операторы продолжат их совершенствовать наряду с внедрением 5G-сетей.

Однако для жителей отдаленных районов слабый мобильный интернет может так и не улучшиться, потому что компаниям невыгодно вкладывать средства в развитие там широкополосного интернета, и единственным решением могут оказатьсяь государственные субсидии.