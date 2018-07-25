Кто пострадает от торговой войны США с Китаем?

Президент США Дональд Трамп пошел торговой войной на Китай. Конфликт двух крупнейших экономик мира неизбежно сказывается на других странах.
Чем обернется это противостояние для простого потребителя?
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Президент США Дональд Трамп пошел торговой войной на Китай. Конфликт двух крупнейших экономик мира неизбежно сказывается на других странах.
Чем обернется это противостояние для простого потребителя?