Кто пострадает от торговой войны США с Китаем?
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Кто пострадает от торговой войны США с Китаем?

  • 25 июля 2018

Президент США Дональд Трамп пошел торговой войной на Китай. Конфликт двух крупнейших экономик мира неизбежно сказывается на других странах.

Чем обернется это противостояние для простого потребителя?

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