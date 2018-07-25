Реформа ОСАГО в России. Кто выиграет и кто проиграет от новых правил

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Минфин России собирается реформировать систему ОСАГО - обязательного страхования гражданской ответственности граждан.. О планируемой масштабной реформе в среду сообщила газета "Ведомости".

Реформа может привезти к росту цен на полисы для агрессивных водителей, но при этом может снизиться цена на полисы для мощных автомобилей. Сейчас цена на полисы может различаться на несколько тысяч рублей в зависимости от мощности двигателя.

Ранее изменения в системе расчетов ОСАГО предлагал Центробанк России (ЦБ).

Русская служба Би-би-си разбиралась, как работает эта система и почему ее надо реформировать.

Что такое ОСАГО и как рассчитывают его стоимость?

ОСАГО - это полис автострахования, который по закону обязаны оформлять все владельцы транспортных средств. ОСАГО страхует не автомобиль владельца, а ответственность водителя.

Если произошла авария по вине водителя, то компенсация пострадавшим будет выплачиваться по ОСАГО, причем компенсироваться будет ущерб, нанесенному автомобилю или здоровью пострадавших.

Эта система в России начала действовать с 2003 года. До этого часто водители сами пытались разрешить конфликты, связанные с ДТП.

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Тарифы по ОСАГО регулируются ЦБ. Есть базовый тариф в 3432-4118 рублей. Эта ставка затем умножается на разные коэффициенты.

ЦБ в июне предлагал расширить тарифный коридор до 2746-4942 рублей, но пока эти изменения не вступили в силу.

Стоимость полиса будет выше для автомобилей с мощными двигателями, а также для жителей крупных городов. Одни из самых высоких коэффициентов в Москве и Санкт-Петербурге.

Также стоимость полиса будет зависеть от возраста и стажа водителя, числа водителей, допущенных к управлению транспортными средствами, а также количества аварий. Компании снижают цены на полисы, если водитель не попадает в аварии, а также повышают для водителей, часто попадающих в ДТП.

Что предлагает поменять минфин?

Министерство финансов, по данным "Ведомостей", хочет отменить два коэффициента - это мощность двигателя и регион. Минфин хочет заменить их новыми, пишет газета.

На стоимость полиса, по мнению минфина, должен влиять стиль вождения, то есть как часто человек нарушает правила, насколько часто перестраивается и как резко тормозит. В июне 2016 года в "Правила дорожного движения" был введен термин "опасное вождение".

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Из публикации неясно, как будут определять, опасно ли водит человек. В публикации упоминаются телематические устройства - эти системы водитель устанавливает добровольно по соглашению со страховщиком, чтобы снизить стоимость страховки.

Также стоимость полиса могут увеличить штрафы, которые получил водитель за год до этого. Но это не учитывает нарушения, зафиксированные камерами. Причем нарушения должны быть серьезными - например, вождение в состоянии алкогольного опьянения, выезд на встречную полосу и превышение скорости более чем на 60 км/ч.

Но даже в таких случаях стоимость полиса не может больше, чем в три раза быть выше тарифа, установленного ЦБ.

Кроме того, автомобилисты смогут приобретать полис на три года, а не на один как сейчас, а также они смогут застраховать свою ответственность на большую сумму - вплоть до 2 млн рублей.

Фактически, судя по этим поправкам, в выигрыше будут жители больших городов с мощными автомобилями, а в проигрыше - те, кто водит неаккуратно или попадает в аварии.

Почему система ОСАГО нужны реформы?

В автостраховании сейчас отмечается сокращение взносов. По данным ЦБ, по ОСАГО премии уменьшились на 4,6%, до 46 млрд рублей, снизилось и количество заключенных договоров.

По словам экспертов, рынок сейчас находятся в тяжелой ситуации, а страхование ОСАГО уже несколько лет убыточно.

"Уже в течение пары лет очевидно, что тарифы ОСАГО недостаточны для покрытия тех расходов, которые страховщики несут в этом сегменте", - рассказывал Би-би-си ранее директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин.

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В июне ЦБ предложил расширить не только тарифный коридор, но и изменить систему коэффициентов, чтобы сделать тарифы более адресными.

Опрошенные Би-би-си эксперты говорили, что более индивидуальные тарифы могли бы помочь страховым компаниям снизить потери по ОСАГО.

В будущем изменения могут быть даже более существенными. Как писала газета "Коммерсант", в минфине рассчитывают, что к 2023 году страховщики могут получить возможность самостоятельно устанавливать тарифы ОСАГО. Переход на свободный тариф поддерживает Российский союз автостраховщиков.