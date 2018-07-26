Майк Помпео предстал перед сенатом США как свидетель беседы Трампа и Путина

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Госсекретарь США Майк Помпео предстал перед американским сенатом как один из немногих свидетелей разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, прошедшего за закрытыми дверьми во время встречи президентов в Хельсинки. Помпео неохотно говорил о содержании разговора, но ключевые пункты все-таки озвучил.

Сенат ожидал встречи с госсекретарем Помпео с момента окончания американо-российского саммита. Тогда президенты США и России озвучили свои позиции по Крыму, предположительному вмешательству России в американские выборы и возможному сотрудничеству в киберсфере, проговорив несколько часов за закрытой дверью. Ни одно соглашение в результате этой встречи подписано не было, поэтому главным ответчиком перед сенатом должен был выступить Майк Помпео.

За считанные минуты до того, как он приехал в Капитолий для того, чтобы ответить на вопросы членов законодательного собрания, стало известно, что Трамп не ждет Путина в Белом доме в этом году, поэтому на визите российского президента Помпео предпочел не концентрироваться.

Он начал с обнародованной прямо перед встречей с сенаторами "Крымской декларации", в которой Госдеп вновь подчеркивает, что американские санкции не будут сняты с Москвы до окончания оккупации аннексированного полуострова, который США никогда не признают частью России.

Декларация доступна на сайте Госдепа, авторы документа сравнивают его с Декларацией Уэллеса, выпущенной США в 1940 году, вскоре после присоединения балтийских стран к СССР. В Декларации Уэллеса зафиксировано то, что США присоединение Прибалтики к СССР не признает.

На заявление Помпео немедленно отреагировала в "Фейсбуке" представитель МИД России Мария Захарова.

Крымский вопрос был темой активных обсуждений в разных политических кругах на протяжении нескольких последних месяцев и, начав с него и заверений в стабильности американского политического курса в этой связи, Помпео намеренно попытался снизить накал дискуссии.

Сенаторы, в свою очередь, не собирались так легко сдаваться: один за другим, они повторяли одни и те же вопросы, касающиеся договоренностей, достигнутых в Хельсинки, и тем, которые обсуждали Путин и Трамп в личной беседе.

Госсекретарь мужественно держал удар, отметив, что знает о содержании разговора американского и российского президентов, неоднократно обсуждал это с обоими, а также с главой российского МИДа Сергеем Лавровым и не может разглашать их сути.

Трамп верит разведке

Помпео крайне неохотно рассказывал о нескольких договоренностях между Москвой и Вашингтоном - они договорились об обмене между двумя странами по линии бизнеса, о пересмотре работы общего совета по противодействию терроризму и о совместных усилиях по взаимодействию в отношении сирийского урегулирования.

Вопросы смягчения или снятия санкций не обсуждались, политика США в этой связи осталась неизменной, по украинскому вопросу договоренностей нет, добавил он.

Госсекретарь также заявил: президент США хорошо знает о вмешательстве России в американские выборы, что именно произошло и когда, потому что он, Помпео, лично и неоднократно объяснял это Дональду Трампу. Более того, по словам главного американского дипломата, президент США лично подписал каждый санкционный пакет и одобрил фамилию каждого из дипломатов, высланного из страны за время работы нынешней администрации.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Трамп и Путин говорили о примирении, но о чем именно они договорились, никому не известно

"Я хочу, чтобы вы знали, что президент Трамп заявил, что он принимает выводы, сделанные нашим разведсообществом относительно вмешательства России в выборы 2016 года".

Он также отметил, что "в Хельсинки мы пытались понять, заинтересована ли Россия в улучшении наших отношений, но мы также ясно дали понять, что мяч сейчас на российской стороне. Мы защищали американские фундаментальные стратегические интересы в Сирии и Украине, и я лично очень четко объяснил российской стороне, что последствия вмешательства в наши демократические процессы будут очень впечатляющими".

Макфол в безопасности

Более того, глава американского внешнеполитического ведомства, говоря о прозвучавшем в Хельсинки предложении Владимира Путина дать возможность офису спецпрокурора Мюллера допросить российских сотрудников ГРУ в обмен на аналогичную процедуру в отношении американцев, среди которых - бывший посол США в России Майкл Макфол, отметил: этого никогда не произойдет, США всегда будут защищать своих людей, которые были в поле и ушли на пенсию.

Имени Макфола он, впрочем, не назвал, однако бывшему послу реплика Помпео похоже понравилась.

Помпео также был крайне оптимистичен в отношении ядерного разоружения Северной Кореи: по его словам, это произойдет "во время первого президентского срока Трампа или даже еще раньше".

Ранее советник по национальной безопасности Джон Болтон, говоря о денуклеаризации Северной Кореи, упоминал срок в один год. Представитель государственного департамента, в свою очередь, вообще отказалась от любых упоминаний расписания, заявив, что вопрос так вообще не стоит.