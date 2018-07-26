Пресса Британии: Европе стоит бояться бывшего советника Трампа

В обзоре британской прессы:

Европе стоит бояться бывшего советника Трампа

Стив Бэннон, опальный советник президента США Дональда Трампа, которого многие считают автором победы Трампа на выборах 2016 года, с подозрением относится к торговле, но с удовольствием экспортирует свои таланты в Европу, пишет Financial Times.

Бэннон собирается основать в Брюсселе НКО под названием The Movement ("Движение") которое будет помогать европейским правым популистам и евроскептикам. Либералы надеются, что это всего лишь напрасная попытка человека, вылетевшего из Белого дома и поссорившегося с взрастившим его правопопулистским сайтом Breitbart News вернуться к общественной деятельности.

Проблема в том, что год назад, когда Бэннон был уволен с поста советника Трампа, либералы надеялись на то же самое. Правый "заклинатель Трампа" ушел, контроль за делами в администрации перейдет к умеренным политикам, экономическая политика вернется к ортодоксальным решениям, рекомендуемым торговой палатой, внешняя политика тоже должна была вернуться к прежнему виду. На это надеялись либералы, но ничего из этого не произошло.

Кажется, что сегодня идеи Бэннона влияют на власти США даже еще больше чем в то время, когда он еще работал советником президента. Последний воинственный твит Трампа об Иране будто писался под диктовку Бэннона, а решение предоставить субсидии фермерам выглядит как фирменный бэнноновский популизм, и это только события прошлой недели.

"Бэннонизм" охватил администрацию Трампа по ряду причин. Первая - Трампу нужна была программа, а идеи Бэннона, ясные, и главное, масштабные, лучше всего годились на эту роль. Для президента, с такой нетерпимостью относящегося к нюансам и полумерам, умеренные идеи были бы непривлекательны просто из-за недостатка масштаба, пишет газета.

У президентства Трампа явно одна превалирующая тема - национализм, в этом не должно быть сомнений. Не стоит сомневаться и в том, кто автор этой темы. Пока Бэннон был в Белом доме, его идеям мешала распространяться его скандальная аура. Теперь он уволен, и идеи национализма существуют в администрации Трампа самостоятельно от него.

Сознательно или нет, Трамп, вероятно отождествляет "Бэннонизм" и успех - два года назад президентство Трампа и "Брексит" казались странными перспективами, которым внезапно удалось реализоваться благодаря антимигрантским настроениям. Разница в том, что британские евроскептики будто стесняются националистической природы своей победы. Трамп же прекрасно помнит, как он победил.

Этот президент мог бы избраться на второй срок благодаря растущей экономике, но вместо этого он занимается демонстративными культурными и геополитическими провокациями. Трамп победил как националист в первый раз и надеется сделать это снова.

Поэтому европейцам стоит поостеречься переезжающего на их континент Бэннона. И пусть он недооценивает поддержку Евросоюза в Европе и считает, что европейский правый национализм на год опережает аналогичное движение в США, что выдает его наивное представление о том, что история во всех странах движется в одном направлении.

Тем не менее переезд Бэннона это не попытка вернуть влияние. Это расширение его и так слишком значительного влияния. После ухода Бэннона из Белого дома, администрация США должна была вернуться к классическому республиканству, но сейчас идеи Бэннона в команде Трампа, кажется, сильны, как никогда, подытоживает FT.

Выборы в Пакистане: куда повернет страна?

Миллионы пакистанцев проголосовали на всеобщих выборах несмотря на серию терактов и нападений на избирательные участки, в которых погибли около 150 человек, пишет Guardian.

Партии-фавориты на этих выборах - Пакистанская мусульманская лига (ПМЛ), в течение последних пяти лет правившая страной, и "Техрик-е-Инсаф" ("Движение за справедливость"), основанная популярнейшим пакистанским игроком в крикет Имраном Ханом.

Выборы уже называли самыми грязными в истории страны. Наблюдатели утверждают, что за Ханом стоят пакистанские военные, активно занимающиеся дискредитацией его конкурентов. В регионе Северный Вазиристан сторонники представителя партии "Движение в защиту Пуштунов" Мохсина Давара сообщают, что военные преградили им путь на избирательный участок и не дали проголосовать.

Народная партия Пакистана, обычно придерживающаяся либеральных позиций, получает значительную долю голосов только в ряде городов провинции Синд. Ее лидер - Бхутто Зардари, 29-летний политик династии Бхутто, правившей Пакистаном долгие годы. Его мать Беназир Бхутто была убита в результате покушения.

В случае необходимости сформировать коалиционное правительство от решения Народной партии может зависеть многое.

Той партии, которая победит на этих выборах, в первую очередь придется решать экономические проблемы. Пакистан, вероятно, в ближайшем будущем будет просить кредиты у МВФ на условиях, которые обычно предполагают введение политики сокращения расходов.

Почему девочки из "клуба Диснея" не могут вырасти?

В ночь на четверг 25-летняя поп-исполнительница Деми Ловато попала в больницу в Лос-Анджелесе, предположительно после передозировки наркотиками. Автор Daily Telegraph Элис Винсент пытается ответить на вопрос - почему дети, начавшие свой путь в шоу-бизнесе в студии "Дисней", сталкиваются с проблемами в жизни.

Деми Ловато впервые попала на телеэкран в шесть лет, в 10 с ней заключила контракт студия "Дисней", в 13 сыграла одну из основных ролей в популярном проекте Camp Rock. Это была история головокружительного успеха, но Деми начала уставать.

Лос-Анджелес знает много таких историй - актер-ребенок сталкивается с проблемами при взрослении, но выпускники студии "Дисней" - среди самых известных. Среди них Бритни Спирс, начавшая карьеру в шоу "Клуб Микки-Мауса" и в 2007 году пережившая нервный срыв на публике, Майли Сайрус, превратившаяся из кумира подростков в странноватого секс-символа, Линдси Лохан, неоднократно попадавшая в полицию после пьяных выходок.

Может ли Голливуд что-то сделать, чтобы такие девочки не выгорали на работе? Детский психолог Элиссон Рой полагает, что условия детского труда в Голливуде в первую очередь следует более жестко контролировать.

По мере того как Деми Ловато добивалась успеха, она сталкивалась с индустрией, которая делала ее жизнь ненормальной, рассказывают близкие к певице люди.

"Она жила двумя жизнями. То она идеально чистый и приличный подросток в фильме "Диснея", за поведением которого тщательно наблюдают. Когда камера выключалась, она вынуждена была жить другой жизнью. Она не могла быть нормальным подростком", - рассказывает один из продюсеров певицы.

После нескольких лет такой жизни у Ловато диагностировали биполярное расстройство, а в 17 лет она впервые попробовала кокаин.

Именна эта двойственность - необходимость казаться совершенной, проходя через взросление, основная причина того огромного давления, которое испытывают выпускницы "Диснея". Еще один фактор - изнурительный труд и строгие контракты со студиями.

При этом родители виноваты далеко не всегда, они сами часто не готовы к тому, с чем приходится столкнуться их ребенку в шоу-бизнесе, говорит эксперт.

"Дисней" старается исправить ситуацию, обучая детей и их родителей, как правильно играть роль поп-звезды, но этого, кажется, мало. Пока что-то действительно не изменится, подростки продолжат страдать в искаженной реальности диснеевских фильмов.

Обзор подготовил Артем Воронин, bbcrussian.com