В обзоре российских газет 26 июля:

"Ведомости": ответственность за реформу переложат на бизнес

Увольнение человека в предпенсионном возрасте может превратиться в преступление. Идею минтруда комментируют "Ведомости". Министерство пытается смягчить последствия пенсионной реформы, но на деле перекладывает ответственность за нее на работодателей.

Усиление ответственности бизнеса приведет лишь к тому, что компании станут заранее увольнять работников, пока они не окажутся у "красной линии", либо вообще не брать на работу людей старше 45 лет, считает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

Ни к чему, кроме роста безработицы среди пожилых, идея не приведет, уверен замдиректора Центра трудовых отношений Высшей школы экономики Ростислав Капелюшников. Введение уголовной ответственности приведет лишь к тому, что работодатели будут увольнять мужчин до 60 лет и женщин до 55 лет, согласен президент РСПП Александр Шохин.

По данным отчета HeadHunter за 2015 г., 81% компаний признали наличие возрастной дискриминации в кадровой политике. Точка отсечения, по мнению специалистов HeadHunter, - 45 лет.

Это подтверждается практикой: сотрудники Новочеркасского электровозостроительного завода и производителя авиационных двигателей ММП им. Чернышева ранее сообщали изданию о действующих у них программах по омоложению кадров, но представители компаний отрицали наличие такой цели.

Минтруд предлагает и другие способы поддержать занятость. В документе, например, предлагается помогать людям предпенсионного возраста начинать свой бизнес. Также их предлагается поддержать финансово - платить повышенное пособие по безработице, начиная с первого года реформы - 2019-го.

Но повышение пособия вряд ли скажется на состоянии рынка труда, скептичен Капелюшников: многое будет зависеть от того, насколько повысят и не ужесточат ли к нему доступ.

Предложенные меры явно готовились очень быстро, кажутся формальными и вряд ли дадут результат, рассуждает Сафонов: они повторяют действующие меры и скорее подходят для отчетности.

Нужен совершенно другой - программный - подход, считает он: экономические меры, направленные на сохранение рабочих мест, программы постоянного переобучения, особенно в возрасте после 40 лет, и не краткосрочные курсы от служб занятости, а бесплатная госпрограмма второго среднего и высшего профессионального образования.

РБК: "спящий" Совет Федераций

На этой неделе Совет Федерации проведет итоговое заседание весенней сессии, и газета РБК анализирует деятельность сенаторов. Оказалось, более четверти членов палаты за год не внесли ни одного законопроекта, хотя в целом законотворческая активность и цитируемость сенаторов выросли.

Всего за год сенаторы внесли в Госдуму 167 законопроектов, на четыре больше, чем за аналогичный период год назад. При этом 46 из 169 действующих сенаторов за две последние сессии не внесли ни одного законопроекта и не присоединились ни к одному, внесенному коллегами. Среди них недавно вернувшийся после задержания во Франции Сулейман Керимов, мать телеведущей Ксении Собчак Людмила Нарусова, экс-посол России в США Сергей Кисляк и автор закона о запрете беби-боксов Елена Мизулина.

Сенаторы не критикуют Думу, это отдельные депутаты позволяли себе критику членов Совфеда и палаты РБК

Первый заместитель председателя комитета по региональной политике Степан Киричук, также попавший в число этих 46, заявил, что в Совфеде "только популисты и люди, которые не имеют опыта в жизни, пытаются себя чем-то проявить - что-то вносят, пишут какие-то поправки - три запятые просят в законе поменять". "Совет Федерации предназначен не для внесения законов, а для оценки внесенных и принятых Госдумой законов", - добавил он.

Присутствие сенаторов в медиа в среднем повысилось по сравнению с прошлым годом. Так, словосочетание "Совет Федерации" за первую половину текущего года упоминалось в СМИ 26 тыс. раз чаще, чем за аналогичный период 2017 года. Лидер по цитируемости - Алексей Пушков.

Сенаторам в отличие от депутатов не нужно постоянно быть в центре внимания СМИ и демонстрировать свою работу медийно, говорит политолог Александр Пожалов. Члены верхней палаты в первую очередь представляют интересы регионов, и законодательная деятельность является для них менее важной, чем для депутатов, считает он.

Во время сессии сенаторы, как и в 2017 году, время от времени выступали с критикой законопроектов, принятых Госдумой. "Сенаторы не критикуют Думу, это отдельные депутаты позволяли себе критику членов Совфеда и палаты", - считает сенатор Андрей Клишас.

Прошедшую сессию он назвал результативной, поскольку качество законов из Думы растет "за редкими исключениями". Клишас отметил, что сенаторы с депутатами стали чаще выступать с совместными инициативами, причем законопроекты подписывают председатели обеих палат. Все это говорит о том, что в целом взаимодействие между палатами налажено. Влияние верхней палаты постепенно растет, уверен Клишас.

Пока же туда приходят люди за статусом, туда же можно отправить отставников. Это же место для политических разменов - надо вывести кого-то из игры или поблагодарить какую-нибудь партию - дают мандат сенатора РБК

С ним не согласен руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов. В верхней палате есть всего несколько человек, которые постоянно дают комментарии по острой повестке и привлекают к себе внимание, считает эксперт: "Но они скорее говорят от имени общественности, парламента в целом, чем именно от Совфеда как отдельного института, - сказал политолог. - Совфед пребывает в "спящем режиме".

Роль верхней палаты в обществе могла бы заметно возрасти, если бы он стал выборным органом, полагает Николай Миронов: "Пока же туда приходят люди за статусом, туда же можно отправить отставников. Это же место для политических разменов - надо вывести кого-то из игры или поблагодарить какую-нибудь партию - дают мандат сенатора".

РБК: Россию спросили о пытках в колониях

Российская делегация отчиталась в ООН о выполнении международных обязательств в рамках Конвенции против пыток. При этом ей еще предстоит ответить на вопросы о пытках в российских колониях и наказании виновных в них, пишет РБК.

В Комитете против пыток ООН заявили, что российская делегация ответила не на все вопросы комитета и использует некачественную статистику о количестве нарушений. В комитете также обратили внимание, что пытки до сих пор широко практикуются в российских пенитенциарных учреждениях, а активность по привлечению виновных к ответственности невелика.

В ООН обратили внимание на видео избиения заключенного в ярославской колонии и потребовали информацию, как проходит расследование, почему после публикации видео адвокат Ирина Бирюкова покинула страну и что делается для ее безопасности. По мнению комитета, защита жалующихся на пытки осуществляется слишком поздно.

Комитет получил свыше 3 тыс. обращений в связи с недостаточной медицинской помощью в местах лишения свободы, необоснованным применением силы и ограничением связи с близкими. Кроме того, российскую делегацию попросили осветить ситуацию с этапированием заключенных (условия этапирования интерпретируются как приравненные к пыткам) и отсутствием реакции властей на соответствующие жалобы.

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Обзор подготовил Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си