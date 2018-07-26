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Сотни тысяч людей по всему миру выходят на улицы, чтобы выразить свое недовольство. Некоторые протестуют против перебоев с поставками электричества в Венесуэле, другие - против коррупции в Ираке, третьи - против визита в Европу президента США Дональда Трампа.

"Протестовать важно, потому что это дает нам надежду, - говорит Эллен Роуланд, которая в середине июля присоединилась к десяткам тысяч других людей и вышла на демонстрацию в Лондоне. - Настроение было столь позитивным, что я в самом деле поверила, что перемены возможны!"

Демонстрации в Брюсселе, Лондоне и Хельсинки против визита Трампа были красочными, а плакаты демонстрантов часто было полны юмора. Но кроме волны интереса в соцсетях к демонстрантам и их целям, достигают ли официально разрешенные акции протеста каких-то реальных результатов?

Кроме того, есть ли разница между людьми на Западе, выступающими против американского президента, и взрывами негодования, возникающими в Латинской Америке и странах Ближнего Востока в связи с более конкретными и серьезными проблемами, когда речь идет иногда о вопросах жизни и смерти?

Этот вопрос задают себе многие, в особенности в это жаркое лето, сопровождающееся протестами по всему миру.

Правообладатель иллюстрации gdeltproject.org Image caption Проект GDELT создал карту, на которой видно, что демонстрации протеста проходят где-то в мире практически ежедневно

Зимой 2003 года почти миллион человек вышли на улицы Лондона, требуя от правительства не отправлять войска в Ирак.

Демонстрация под лозунгом "Остановить войну" стала крупнейшей за всю историю Британии. Подобные протесты прошли более чем в 60 странах.

"Тогда и в самом деле казалось, что мы, все вместе, можем поменять ход событий", - говорит Кармен Гарсия. Она живет в Лондоне, и тогда, в 27-летнем возрасте она пришла на демонстрацию с плакатом "Не от моего имени".

"Я сама тогда почувствовала мощь народных масс", - вспоминает она.

Правообладатель иллюстрации Rosey Taylor Image caption "Трампом можно возмущаться по многим причинам. Но то, что его решения влияют на весь мир, - устрашает", - говорит Рози Тэйлор

Тем не менее, несмотря на ошеломляющую демонстрацию общественного недовольства, США и Великобритания вступилит в войну с Ираком через несколько недель после массовых протестов.

Для тех, кто скептически относится к демонстрациям протеста, это стало лучшей иллюстрацией в поддержку их убеждений: огромная, хорошо организованная инициатива не привела ни к каким практическим результатам.

Исследователи Ник Срнисек и Алекс Уильямс, написавшие книгу про движения протеста, называют подобные моменты недолговечной "фолк-политикой".

Теперешние протесты, по их мнению, следует скорее рассматривать как политику, превратившуюся в разновидность досуга, или же политику-как-наркотик, а не что-то такое, что способно коренным образом изменить общество.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Много крика, много карикатур - но где результат?

Проблемы методологии

Но далеко не все согласны с тем, что движения протеста в западных странах не приносят результатов.

Ольга Онуч, доцент кафедры политологии Манчестерского университета, говорит, что демонстрации протеста служат наглядным напоминанием, что у народа есть право и возможность требовать перемен.

"Я не думаю, что протестующие всерьез ожидали, что самолет Трампа развернется и полетит домой, - рассуждает она. - Идея была в том, чтобы громогласно заявить - нам не нравится то, что происходит, и мы наглядно это демонстрируем".

Правообладатель иллюстрации VALERIA PERASSO Image caption Многие демонстрации протеста в западных странах хорошо организованы (на фото: плакаты, подготовленные анти-израильской НКО "Друзья Аль-Аксы" для протестов в Лондоне против приезда Дональда Трампа)

Некоторые сравнивают демонстрации против визита Трампа с маршами протеста в США в 1963 году против войны во Вьетнаме.

"Это очень хорошо поднимает дух, - говорит Л.А.Кауффман, организатор демонстраций и автор нескольких книг о протестах и гражданском сопротивлении. - Это дает людям четкое, непосредственное ощущение, что они часть чего-то большего, чего-то важного".

Правообладатель иллюстрации Ted Soqui / Getty Images Image caption Участники демонстраций ощущают принадлежность к чему-то большему, чем их непосредственное окружение (на фото: участники протестов "Оккупай Лос-Анджелес" 2011 года)

Исследование, проведенное специалистами Гарвардского и Стокгольмского университетов пришли к выводу, что демонстрации протеста в западных демократиях часто не приводят к немедленным изменениям в политике правительства, но при этом манифестации играют важную роль, так как из-за них больше людей начинают проявлять политическую активность.

Последствия этого могут быть долгосрочными, полагает профессор Дэвид Гребер из Лондонской высшей школы экономики.

"Мы живем в эпоху, когда люди ожидают сиюминутных результатов, и, если на следующий день мы не видим никаких изменений в законе, нам кажется, что все закончилось провалом. Конечно это не так", - уверяет он.

Не стоит также упускать из виду, что какими масштабными ни казались бы демонстрации протеста, подчас их участники не представляют большинство населения.

Это, например произошло вокруг "брексита": несмотря на массовые протесты недовольных результатами референдума, правительство по-прежнему намерено вывести Великобританию из состава ЕС. Но эти протесты принесли нечто важное для противников "брексита", полагает Ольга Онуч.

"Это привлекло к ним внимание. Они сумели создать собственную коллективную идентичность, и их идеи теперь распространяются в обществе", - говорит она.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Сколько бы недовольных "брекситом" ни выходило на акции протеста, они не представляют большинства населения, говорит Ольга Онуч

География

В отличие от хорошо организованных и мирных протестов в Европе, во многих других частях мира демонстрации нередко приводят к кровопролитию.

В Никарагуа уже несколько месяцев идут протесты против президента Даниэля Ортеги, и более 300 демонстрантов уже погибли.

В секторе Газа более 130 человек погибли во время протестов у границы с Израилем. В Ираке несколько человек были убиты во время демонстраций протеса против коррупции и перебоев с поставками электроэнергии.

Демонстрации проходят также в Венесуэле из-за проблем с электричеством и в России, где протестуют против .

Правообладатель иллюстрации Inti Ocon / Getty Images Image caption В Никарагуа погибли более 300 демонстрантов. "Мы не преступники, мы студенты", - написано на этом плакате

Эти протесты заметно отличаются от демонстраций в западных странах, говорит Ольга Онуч.

"Часто речь идет о нарушении базовых прав граждан. Люди теряют надежду, и, протестуя, часто рискуют своей жизнью, что редко случается в странах Запада", - говорит она.

Протесты можно рассматривать как инструмент, и разные инструменты предназначены для разных целей, говорит Л.А.Кауффман. Для того, чтобы определить успех или провал тех или иных протестов, необходимо учитывать цели демонстрантов и что ими движет.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Протесты часто оказываются визуально броскими, что привлекает внимание прессы (на фото: участники протестов против прибытия Дональда Трампа в Лондон)

Активисты соцсетей

Организаторам всех возможных протестов очень помогло возникновение соцсетей, наряду с распространением смартфонов и мобильного интернета.

Распространять идеи и информацию стало возможно ли при помощи пары кликов в "Фейсбуке" и "Твиттере".

Но в результате организованные в соцсетях протесты часто оказываются аморфными, не имеющими руководства, и объединяют людей с очень разными целями.

Правообладатель иллюстрации NurPhoto / Getty Images Image caption Социальные сети стали определяющим элементом для демонстраций в цифровую эпоху (на фото: демонстрация в поддержку ЛГБТ в Кракове)

Соцсети иногда создают у пользователей ощущение, что выходить на улицы с плакатами - важное и благородное дело.

"Вам становится приятно от чувства, что, протестуя, вы исполняете свой гражданский долг", - говорит Ольга Онуч.

Во время демонстраций в Лондоне против визита Дональда Трампа корреспонденты Би-би-си обнаружили, что люди вышли на улицы по совершенно разным, никак не связанным друг с другом мотивам.

В то же самое время все испытывали чувство единения и мощи народной воли.

Эти ощущения - лишь начало, говорит ветеран протестного движения Л.А.Кауффман. Для того, чтобы добиться реальных перемен в долгосрочной перспективе, нужна долгая и тяжелая борьба.