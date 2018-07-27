Кобальтовая лихорадка: Америка в погоне за Конго и Китаем

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Рудник открытых работ в Колвези в Демократической Республике Конго. Здесь добывают кобальт и медную руду

В середине XIX века одним из последствий "золотой лихорадки" стало активное заселение и развитие территорий на западе США. Сейчас можно говорить о том, что в Америке началась "кобальтовая лихорадка".

В течение многих десятилетий добычи кобальта в США, можно сказать, не было. А теперь добывающие компании оспаривают право на добычу серебристо-голубого минерала на месторождениях в Айдахо, Монтане и на Аляске.

Это говорит о том, как сильно вырос спрос на кобальт - один из главных компонентов литий-ионных аккумуляторов, которые применяются в различных электронных устройствах и электрокарах. К примеру, на один электромобиль уходит до 10 кг кобальта, на один смартфон - около 10 г.

Только за последние два года цена фунта кобальта (около 450 граммов) выросла вчетверо до 40 долларов. Сейчас, в период летнего затишься на рынках, металл торгуется на уровне 35-37 долларов за фунт, свидетельствуют данные Metal Bulletin.

Несмотря на рост цен на кобальт, его продажи, как ожидается, вырастут в этом году только на 8-10%.

Прежнее отношение к кобальту как к "сопутствующему продукту" или даже как к отходам производства уже изменилось, говорит старший аналитик лондонской консалтинговой компании CRU Group Джордж Хеппель.

Правообладатель иллюстрации First Cobalt Image caption Добыча кобальта в Айдахо, как планируется, начнется через три года

Около 300 компаний по всему миру, по оценке CRU Group, проявляют активный интерес к разработке месторождений кобальта. Такие добывающие гиганты, как Glencore, увеличивают объемы добычи кобальта в Демократической Республике Конго, где сосредоточено около 60% мирового запаса этого металла.

В США добыча кобальта началась в 2014 году. Канадская добывающая компания First Cobalt этой весной купила шахту в штате Айдахо. Как планируется, добыча там начнется через три года. По словам исполнительного директора First Cobalt Трента Мелля, инвесторы заинтересованы в разработке месторождений кобальта уже больше, чем, к примеру, в разработке новых месторождений меди.

"Добывающие компании вроде нашей собственно никогда не переставали искать месторождения кобальта. В мире много кобальта", - говорит глава First Cobalt.

Потребление кобальта, как ожидается, в этом году превысит 122 000 тонн, тода как еще семь лет назад - в 2011 году - оно составляло составляло 75 тысяч тонн.

Рост добычи кобальта должен удовлетворить растущие потребности на этот металл в последующие несколько лет, однако, по прогнозу аналитиков, с 2022 года можно ожидать превышения спроса над предложением.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Женщина очищает кобальт от грязи и песка на руднике в ДРК

По словам Фины Грант Лейдьер из eCobalt, из-за роста спроса на кобальт ее компания решила переориентировать бизнес и заняться разработкой месторождения в Айдахо, котрое было куплено компанией еще в 1990-х годах. Как ожидается, добыча кобальта там начнется к концу следующего года. Еще недавно у eCobalt было совсем другое название - Formation Metals.

"Спрос на кобальт сейчас крайне устойчив, такого раньше не было. Нашим проектом интересуются многие финансисты, потенциальные партнеры и потенциальные сотрудники компании", -говорит Лейдьер.

40 тысяч детей в шахтах

Руду, содержащую кобальт, очищают после добычи и получают металл, различные сплавы и концентраты, которые необходимы при производстве реактивных двигателей, дронов и аккумуляторов.

Значительная часть этого металла добывается в необработанном виде в Конго, а Китай лидирует как производитель очищенного кобальта.

В связи с ростом спроса на кобальт в США ищут пути, чтобы снизить зависимость от импорта этого металла.

В феврале власти США включили кобальт в список 35 минералов, которые имеют особое значение для американской экономики. Компании, занимающиеся производством кобальта в США, надеются, что американские производители смогут заручиться поддержкой правительства и получить преимущества над конкурентами.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Демократическая республика Конго - один из лидеров по выпуску кобальта, но эту африканскую страну обвиняют в использовании детского труда в шахтах

Поиски месторождений кобальта за пределами ДРК не в последнюю очередь связаны с коррупцией в этой африканской стране и фактами использования детского труда.

По данным ЮНИСЕФ, в 2014 году на юге ДРК в шахтах работали примерно 40 тысяч детей. Правозащитники из Amnesty International сообщали, что дети работали в шахтах до 12 часов в день, перенося тяжелые грузы и получая за это один или два доллара в день.

В снегах Айдахо

"Есть совсем немного мест, где добычу кобальта можно назвать "этичной", и мы хотим, чтобы наше месторождение стало одним из таких мест. Мы считаем, что это будет нашим преимуществом", - говорит Майкл Холломон, исполнительный директор американской компании Missouri Cobalt.

Missouri Cobalt планирует начать добычу кобальта уже этим летом на одной из действующих шахт в округе Мэдисон, штат Миссури. Запасы здесь оцениваются в 35 млн фунтов кобальта (около 15,7 тысяч тонн) - это крупнейше месторождение на территории Северной Америки.

Но самые крупные месторождения высококачественного кобальта находятся за пределами Северной Америки, и США вряд ли когда-нибудь смогут полностью отказаться от импорта металла.

По оценке аналитиков, на мировом рынке доля добываемого в ДРК кобальта только вырастет, поскольку крупные иностранные компании сосредотачивают производство кобальта именно в ДРК.

Китай, как ожидается, пока останется главным произодителем очищенного кобальта - даже после открытия аналогичного производства в Европе, Северной Америке и ряде азиатских стран.

Правообладатель иллюстрации Ecobalt Image caption У компании eCobalt проект по разработке месторождения кобальта в Айдахо пролежал "в столе" около 20 лет

Премиальный сегмент

Хотя на долю американских компаний приходится лишь небольшая доля мирового рынка кобальта, тем не менее, по прогнозу аналитиков, в скором времени их продукция может оказаться в "премиальном сегменте" и торговаться по значительно более высокой цене, чем кобальт, произведенный в ДРК.

"Каждая компания в цепочке поставщиков заинтересована в снижении геополитических рисков, поэтому проекты по добыче кобальта за пределами ДРК могут оказаться довольно успешными", - говорит аналитик Benchmark Mineral Intelligence Каспар Ролс.

Затраты на разработку месторождения составляют сотни миллионов долларов. А цена на кобальт на мировом рынке остается довольно нестабильной, но продолжает расти, и это в свою очередь заставляет бизнес искать способы снижения зависимости от поставок кобальта.

Политические риски уже вынуждали компании отказываться от поставок кобальта.

В середине июля компания Panasonic, главный поставщик батарей для электромобилей Tesla, отказалась от работы с одним из поставщиков из-за подозрений, что часть кобальта для этих батарей была добыта на Кубе.