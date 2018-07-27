Новая космическая метла: что делает Рогозин с Роскосмосом?

Правообладатель иллюстрации DZHAPARIDZE\TASS Image caption Макет "Ангары" на космодроме Плесецк

Спустя два месяца после смены руководителя Роскосмоса организация стала главным действующим лицом нескольких крупных скандалов, а во многих космических организациях стало меняться руководство.

В четверг стало известно о задержании гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского и директора правового департамента Екатерины Аверьяновой. Их обвиняют в мошенничестве. НПО имени Лавочкина - производитель разгонных блоков "Фрегат" и различных космических аппаратов, включая межпланетные станции.

Перед этим в конце июля стало известно об аресте сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктора Кудрявцева, обвиненного в передаче военных технологий в одну из западных стран.

2 июня было сменено руководство ЦЭНКИ, организации которая занимается наземной космической инфраструктурой. Ее руководителя Рано Джураеву сменил ее заместитель Андрей Охлопков, курировавший проект "Ангара" в Центре имени Хруничева.

3 июля ушел по собственному желанию глава ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Солнцев, которого сменил главный конструктор пилотируемых космических комплексов Сергей Романов. В тот же день в гендиректором АО ГЛОНАСС был назначен бывший вице-президент "Вымпелкома" Игорь Милашевский.

Все эти истории отличаются друг от друга, но их объединяет то, что они произошли после назначения главой госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина. Бывший вице-премьер Рогозин курировал в правительстве вопросы в том числе и космонавтики, и сразу после назначения газета "Коммерсант", цитируя источник в минобороны, написала, что "президент ему дал шанс исправить ошибки, допущенные в ходе работы в ВПК".

Во времена, когда российское космическое агентство возглавлял Игорь Комаров, там тоже хватало скандальных историй, самые громкие из которых - смерть в СИЗО бывшего исполнительного директора по контролю и качеству "Роскосмоса" Владимира Евдокимова, хищения при строительстве космодрома "Восточный" и другие. Более того, назначение в конце июня гендиректором самарского ракетно-космического центра "Прогресс" Дмитрия Баранова стало финалом истории с уголовным делом против его прежнего руководителя Александра Кирилина, которое было возбуждено еще в феврале.

Однако теперь Роскосмос, судя по заявлению нового пресс-секретаря космического агентства Владимира Устименко, ждут большие потрясения. "В отношении всех руководителей [предприятий госкорпорации] будет проводиться проверка, и на будущее будет проводиться аттестация. Мы будем уделять больше внимания, будем жестче к этому относиться", - цитирует его РИА Новости. Кроме того, предприятия космической индустрии проверит Счетная палата.

Означают ли все эти кадровые перестановки и даже уголовные дела то, что новое руководство "Роскосмоса" действует в рамках какой-то стратегии, другими словами, есть ли у Рогозина план?

Есть ли у Рогозина план?

"Давайте начнем работать", - такими словами напутствовал Владимир Путин обновленное руководство "Роскосмоса" на встрече 18 июля, не объяснив, считает ли он, что до сих пор никакой работы в госкорпорации не происходило.

Image caption На космодроме "Восточный" появится площадка для запуска "Ангары"

Это совещание и последовавшее за ним выступление Рогозина перед журналистами - пока что единственный официальный источник информации о будущей стратегии Рогозина по реформированию российской космонавтики.

В своем выступлении Путин много внимания уделил коммерциализации космонавтики - темы, которая довольно много обсуждается в последние несколько месяцев. "Считаю, что корпорация может и должна обеспечить устойчивое поступление средств от коммерческих услуг, оказываемых другим секторам экономики в области информации, навигации, связи, таким образом нацелить ресурсы федерального бюджета на перспективные цели развития космической отрасли", - сказал он.

Кроме того, Путин (и Рогозин) выделили несколько основных программ, которые станут приоритетами для Роскосмоса: создание ракет-носителей "Ангара А5" тяжелого класса, средней "Союз-5", которая станет, в свою очередь, основой для сверхтяжелого носителя. Кроме того, будет активно развиваться программа "Сфера" по созданию сети из 640 спутников, развитие космодрома "Восточный".

Все эти задачи Роскосмосу предстоит выполнять с предприятиями, многие из которых находятся в, мягко говоря, плохой финансовой форме. Например, производитель ракет "Протон "и "Ангара" Центр Хруничева в прошлом году получил чистый убыток в более чем 23 миллиарда рублей, а общие долговые обязательства составляют почти 100 миллиардов.

Те решения, которые уже стали известны - объединение Центра Хруничева в кооперацию с самарским Ракетно-космическим центром "Прогресс", а также будущий заказ в Центре Хруничева 25 ракет "Ангара" для выведения 640 спутников проекта "Сфера". Они не очень похожи на рыночные, кооперация вполне может означать распределение заказов и прибыли между двумя предприятиями не в пользу самарского предприятия, а "Ангару" и вовсе критикуют с технической точки зрения.

"Слон в посудной лавке"

Как отмечает в интервью РИА Новости академик Российской академии космонавтики Александр Железняков, Рогозин пока что назначает руководителями ключевых предприятий отрасли специалистов, имеющих инженерные специальности, что можно приветствовать. "Однозначно говорить пока сложно, но с некоторыми назначениями я полностью согласен. Да, Рогозин действительно привел к руководству тех людей, которые действительно разбираются", - сказал он.

Однако тот факт, что кадровые перестановки в космических предприятиях сильно отличаются друг от друга по характеру (уголовные дела о мошенничестве, обвинения в шпионаже, уход по собственному желанию и так далее), как считает авиационный и космический эксперт Вадим Лукашевич, не позволяет пока делать какие-то определенные выводы о некоем курсе Рогозина.

В любом случае, как считает Лукашевич, для российской космонавтики, которая переживает финансовый кризис, было бы правильнее не начинать глубокие реформы (сразу после глубокой реформы под руководством Комарова) и амбициозные проекты, но постараться для начала четко определить ситуацию в отрасли, а затем, проанализировав ее, поставить перед собой адекватные цели и задачи.

"Что бы Рогозин сейчас ни сделал, он слон в посудной лавке. Если он ничего не будет делать, все само развалится, а что бы он ни делал, он ничего не сделает правильно, потому что он не знает как", - сказал эксперт, напомнив, что все предыдущие годы Рогозин курировал развитие космонавтики и отвечает за ее состояние как один из руководителей отрасли.

С ним согласен и глава Института космической политики Иван Моисеев. По его словам, с учетом невысокого финансирования космической отрасли "выход только концентрация на ограниченном числе проектов, которые существуют". "Вместо того, чтобы тратить деньги на разработку новых ракет, нужно улучшить производство старых, того же самого "Протона" и "Союза", - сказал он.

Громоздко и дорого

Иван Моисеев, как и другие эксперты, не считает комбинацию из среднего "Союза 5", тяжелой "Ангары А5" и сверхтяжелой ракеты в планах Роскосмоса правильной.

Сейчас в планах Роскосмоса, которые озвучил Путин, первый пуск сверхтяжелой ракеты намечен на 2028 год, "Союз 5" - на 2022, а "Ангары А5" - на 2021 год.

Общей претензией экспертов является высокая дороговизна разработки этих проектов и невысокая коммерческая эффективность.

Прежде всего, это касается программы сверхтяжелой ракеты, против которого в свое время выступал и сам бывший глава "Роскосмоса" Игорь Комаров. Главный аргумент скептиков - отсутствие полезной нагрузки для нее при очень высокой стоимости разработки.

"Мы в свое время в такую ситуацию попали с "Энергией-Бураном", когда истратили огромные деньги, а когда она полетела в первый раз, выяснилось, что на ней нечего пускать", - сказал Иван Моисеев.

Тяжелую "Ангару А5" также часто критикуют, поскольку как коммерческий носитель для выведения небольших спутников она слишком велика и дорога.

"Если для запуска серийных и дешевых спутников предлагать одноразовые, традиционно высоконадежные и потому относительно много более дорогие одноразовые ракеты, рынок их не примет. Ангара-5 на рынке обречена", - написал в статье, опубликованной на сайте "Журнал "Все о космосе" известный российский эксперт Андрей Ионин.

"Союз 5", которая является частью сверхтяжелой ракеты, в свою очередь, по словам Ионина, также слишком дорого стоит и не годится для рынка.

"Эти две программы, они чисто затратные, это все за бюджет, и никто из частников за это не заплатит. И поскольку время создания превышает 10 лет, или близко к тому, то на этот период ракетостроение будет тратить деньги", - сказал Иван Моисеев.

Наконец, как написал Андрей Ионин, в стратегии, которую фактически представил Рогозин (но которая не была официально разработана и утверждена), отсутствует упоминание о высокотехнологичных возвращаемых ступенях ракет, нет никакого разговора о сотрудничестве с частным бизнесом и международном сотрудничестве.