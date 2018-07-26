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В Беларуси с 24 июля введен 30-дневный безвизовый режим для иностранцев из большинства стран мира. Год назад, когда Минск впервые ввел пятидневный безвиз для зарубежных туристов, это стало поводом для конфликта с Москвой. Пока что Россия воздерживается от какой-либо реакции на новое послабление визового режима страны-партнера по Союзному государству.

Новое решение Беларуси о более долгом безвизовом режиме не меняет ранее обозначенных правил: иностранец должен прибыть в минский аэропорт и вылететь оттуда же. Режим распространяется на граждан 80 государств.

Для путешественников с паспортами Вьетнама, Гаити, Гамбии, Индии, Ливана, Намибии и Самоа обязательным дополнительным требованием является наличие в паспорте действительной многократной визы государств Евросоюза или Шенгенской зоны с отметкой о въезде на их территорию, а также авиабилетов с подтверждением вылета из Минска в течение 30 дней с даты въезда на территорию Беларуси.

Успехи и проблемы белорусского безвиза

Даже при нынешнем увеличении срока безвизового пребывания в Беларуси до 30 дней иностранец должен в течение пяти дней зарегистрироваться в местном миграционном отделении. Найти такое отделение и объясниться с персоналом, не владеющим иностранными языками - отдельная задача для зарубежного туриста.

В отелях регистрация производится автоматически, но хостелы, агроусадьбы и санатории часто не могут предоставить такую услугу - электронный ресурс недоступен в местах, где нет интернета, и работает с перебоями.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Туристам, которые планируют провести в Беларуси больше пяти дней и будут жить не в гостиницах, необходимо зарегистрироваться

Регистрация платная (приблизительно 13 долларов), но при переезде в другой город или санаторий регистрироваться и платить нужно снова. МВД Беларуси обещает увеличить срок пребывания без регистрации до 10 дней, но только в начале следующего года.

Увеличение турпотока экономически выгодно Беларуси. Директор департамента по туризму белорусского министерства спорта и туризма Андрей Молчан утверждает, что туристический поток в страну увеличился на 20% за полгода при введении пятидневного срока безвизового посещения.

Специалисты туротрасли при этом не скрывают, что ряд местных особенностей и проблем не позволяют надеяться на стремительный рост потока иностранцев, - но и не теряют надежды.

Введение 30-дневного безвизового режима активизирует среди прочего так называемый медицинский туризм, замечает аналитик Андрей Поротников.

"Основным контингентом в белорусских санаториях до недавнего времени были россияне, но поток этот значимо уменьшился в силу экономических проблем у россиян. Между тем весной большая делегация представителей туриндустрии Латвии изучала возможности белорусских санаториев, их соответствие европейским критериям оздоровления и отдыха", - рассказывает эксперт.

"Беларуси нужны деньги. Отели, которые были построены к ЧМ по хоккею [в 2014 году], пустуют, нерентабельны. Большая часть этих новых отелей принадлежит государству. Они повисли, что называется, на шее у госбюджета. Да и въезд иностранных граждан всегда выгоден любой стране - здесь оставляют валюту, приобретают местные товары, услуги", - отмечает аналитик белорусского центра "Стратегия" Валерий Карбалевич.

Самая странная граница в Европе

В феврале 2017 года в ответ на введение в Беларуси пятидневного безвизового режима для иностранцев Россия установила на границе с Беларусью пограничную зону; с середины мая все авиарейсы из Беларуси в российских аэропортах перевели в международные терминалы.

В течение прошлого года белорусская пресса не раз рассказывала, как на российской станции Невель ночью из поезда Брест - Санкт-Петербург российские пограничники высаживали всех, кто не имел белорусского либо российского паспорта. Машины с "несоюзными" пассажирами не пропускают в Россию на автомобильных трассах.

Белорусский президент Александр Лукашенко назвал эти меры "самой странной границей в Европе". Ждать ли сейчас чего-то еще - и путешественникам, и официальному Минску?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Владимир Путин и Александр Лукашенко

"Радости в официальной Москве расширение Минском сроков безвиза не вызовет, но и какого-то острого конфликта на этой почве я не ожидаю", - говорит эксперт белорусского аналитического центра "Стратегия" Валерий Карбалевич.

"Я думаю, что нервных реакций не будет", - считает Валерий Воронецкий, глава парламентской международной комиссии Беларуси. Аналитики в Минске сходятся во мнении, что увеличение сроков действия безвизового режима белорусской стороной обсуждалось с Россией.

"Москва, очевидно, не высказала категорического возражения, хотя подозреваю, что не высказала и восторга. И белорусские власти могли принять это решение на свой страх и риск", - полагает аналитик и общественно-политический деятель Владимир Мацкевич.

Андрей Поротников, руководитель аналитического центра Belarus Security Blog, не исключает, что тема расширения белорусами безвизового режима для иностранцев станет скандальной для отдельных российских СМИ.

"Скорее всего опять обвинят в том, что односторонние действия белорусской стороны подрывают безопасность так называемого союзного государства. Но при этом скромно умолчат, что количество стран, с которыми у России действует безвизовый порядок пребывания, больше", - отмечает Поротников.

Белорусская сторона рассчитывает также на реакцию Европы, подчеркивает эксперт Валерий Карбалевич.

"Недавно глава белорусского МИД Владимир Макей рассказывал о том, как трудно идут переговоры с Евросоюзом об упрощении визового режима для белорусов. И безвизовый жест Минска - определенный шаг навстречу Европе", - полагает эксперт.

Когда Москва и Минск согласуют визы?

Увеличение белорусской стороной сроков безвизового пребывания иностранцев может стать поводом для обострения разногласий на переговорах о взаимном признании виз.

Очередной раунд таких переговоров намечен на осень, хотя Беларусь и Россия намеревались подписать визовое соглашение сначала до конца 2017 года, затем в первом квартале 2018-го. Минск настаивает на соглашении о взаимном признании выдаваемых государствами виз, Москва продвигает идею так называемой "союзной" визы.

"Сейчас позиции двух сторон в этом вопросе настолько диаметрально расходятся, что упрек в расширении Минском безвиза формален, он не будет сдерживающим фактором или поводом для того, чтобы не договориться", - полагает аналитик Андрей Поротников.

Визовые разногласия непонятны обычным путешественникам, замечает философ Владимир Мацкевич.

"Никто не рвется в Беларусь или Россию на постоянное место жительства, даже беженцы из горячих точек. И какая-то несанкционированная оседлость нам не грозит, - объясняет Мацкевич. - И может ли въехавший в Беларусь иностранный гражданин смотаться в Россию и остаться при этом незамеченным? При сегодняшних средствах отслеживания геолокации нужно ну очень хорошо постараться, чтобы не попасть в поле зрения тех, кто тобой интересуется - если ты вообще представляешь для кого-то интерес."