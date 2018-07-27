"С доходами все очень плохо": россияне вновь стали экономить на продуктах

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Россияне вновь начали экономить на продуктах, полагают экономисты. Это заметно из отчетности торговых сетей, у которых слишком медленно растут или даже снижаются продажи. На это уже отреагировали инвесторы, которые продают акции российского ритейла на фоне не самых лучших показателей.

За последнюю неделю о своих финансовых результатах отчитались сразу несколько крупных торговых сетей - X5 Retail Group, в которую входят "Пятерочка" и "Перекресток", а также "Магнит", "Лента" и "О'Кей".

Финансовые отчеты не очень понравились аналитикам и инвесторам. У "Магнита", например, упал трафик в магазинах и средний чек. У X5 Retail продажи лишь немного выросли, а у "О'Кей" сократилась даже выручка.

"То, что мы видим по показателям розничных сетей, - это идеальнейшая иллюстрация того, что с доходами населения все очень плохо", - объясняет экономист "Локо-инвест" Кирилл Тремасов.

Обеспокоенность состоянием российского потребительского рынка выразили и инвесторы. Акции "Магнита" падали почти неделю: с 19 июля по утро 26 июля они подешевели почти на 9%, только в этот четверг на рынке начался отскок и они резко начали расти в цене.

Акции X5 Retail также просели после публикации финансового отчета. С 19 июля по утро 26 июля они упали на 7,4%.

Но это тенденция не только последних недель. Индекс MICEX CGS, в который входят российские торговые сети, за год просел более чем на 9,5%.

Самая важная причина - это именно слабость доходов населения, поясняет Тремасов. "Это самый важный фактор, определяющий динамику доходов розничных сетей и соответственно их акций", - добавляет он.

Как православная Пасха ухудшила результаты "Магнита"

Слабые результаты за первое полугодие и второй квартал показали все крупные сети за исключением "Ленты".

У "Магнита", который до сих пор является самой крупной сетью в России по числу магазинов, во втором квартале упал трафик, то есть поток покупателей, на 2,1%. Снизились на 5,2% сопоставимые продажи - этот продажи без учета недавно открытых магазинов.

В "Магните" объяснили плохие результаты низкой инфляцией: цены на продукты практически не росли, поэтому не выросла и стоимость покупок.

Помешал росту и праздник Пасхи, вместе с которым заканчивается православный пост. Пасха в этом году выпала на период до выплаты зарплат, а значит, покупатели не смогли потратить много денег на праздничный обед. Показатели улучшатся в четвертом квартале, считают в "Магните".

Не самые хорошие результаты и у сети супермакретов "О`Кей": продажи просели во втором квартале на 5,4%, а трафик - на 4,8%.

В X5 Retail Group падения нет, но сопоставимые продажи выросли всего на 1%. Но и этот скромный рост в компании объяснили краткосрочным положительным эффектом от чемпионата мира по футболу. Куда лучше результаты у сети гипермаркетов "Лента", где сопоставимые продажи выросли на 3,5%.

При этом у всех компаний, кроме "Ленты", снизился средний чек, то есть траты одного покупателя за одно посещение магазина.

По мнению Тремасова, динамика среднего чека - это как раз показатель того, что люди продолжают экономить. "Каждый раз, приходя в магазин, они оставляют там меньше и меньше денег за одну покупку. Это свидетельство того, что населения продолжает экономить и именно на продуктах питания", - объясняет экономист.

Проблемы "Магнита"

О проблемах "Магнита" известно было давно. Прибыль сети впервые упала еще в 2016 году. Тогда она уступила по этому показателю своему главному конкуренту - X5 Retail Group. В 2017 году "Магнит" потерял первенство и по выручке.

Сеть старалась нагнать конкурента, например, проводя редизайн магазинов, но этот шаг, по словам аналитиков, компания решилась слишком поздно.

В результате основатель сети Сергей Галицкий продал большую часть своего пакета акций, 29,1%, банку ВТБ и покинул пост гендиректора компании.Вскоре после покупки ВТБ продал 11,8% "Магнита"компании "Марафон Групп" Александра Винокурова, которая работает на фармрынке.

В начале июня "Магнит"сообщил, что рассмотрит возможность покупки одного из активов "Марафона", фармдистрибьютора "Сиа".Рынку новость не понравилась, началось падение акций "Магнита". У инвесторов были сомнения, что "Сиа" - выгодный актив.

26 июля на совете директоров "Магнита" было объявлено, что сеть отказалась от покупки после проверки due diligence - во всяком случае, пока. Совет директоров счел "предварительные условия сделки недостаточно проработанными".

На фоне этой новости возобновился рост акций "Магнита", рассказала аналитик "Альфа-банка" Александра Мельникова. По ее словам, инвесторы были готовы к отрицательным сопоставимым показателям продаж сети, а в целом результаты были для них удовлетворительны.

"Магниту" не помогли даже активные рекламные кампании с большими скидками, поясняет генеральный директор аналитического центра InfoLine Иван Федяков. Сейчас их проводят все сети, а конкуренция становится все более агрессивной. По словам Федякова, 30-50% оборота сетей приходится на товары со скидкой.

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"Ритейлеры рассчитывают, что если человек сэкономил 50% на йогурте, на оставшиеся деньги он купит что-то другое. Но это не работает. Покупатель ведет себя рационально, минимизированы импульсные покупки. Если потребитель может сэкономить, он сэкономит", - говорит Федяков.

Доходы населения опять перестали расти

Торговые сети отчитались о слабых результатах на фоне вновь начавшегося замедления роста доходов населения.

Реальные доходы населения сокращались в России с 2014 по 2017 год и начали расти вновь лишь весной этого года. В марте многие сотрудники бюджетных организаций получили дополнительные выплаты перед президентских выборами, что ускорило рост доходов и зарплат.

Однако уже майская статистика говорит о том, что их рост опять замедлился: в мае они выросли на 0,3% к маю 2017 года и сократились на 9,3% к апрелю этого года. Выплаты бюджетникам в марте и апреле в основном были единоразовыми.

Реальные доходы и зарплаты учитывают не только выплаты, но и величину инфляции. В случае роста инфляции рост реальных доходов замедляется. Сейчас инфляция небольшая, по оценке Райффазенбанка, в первые три недели июля она составила 2,3%. По мнению экономистов, к концу года она ускорится до 3,7%.

Одной из основных причин окажется повышение НДС с 18% до 20%, которое произойдет в 2019 году. Однако это, по мнению экономистов, может привести к повышению цен уже в этом году.

В министерстве экономического развития как раз и ожидают такого сценария: в 2019 году инфляция будет выше 4%, а реальный рост зарплат резко замедлится.

Прогноз Тремасова еще пессимистичнее: рост реальных доходов может уйти в минус в 2019 году.

Люди ушли за покупками в интернет

Главный экономист "Альфа-банка" Наталия Орлова рассказывает другую версию, объясняющую слабые результаты торговых сетей.

По ее словам, спрос, на самом деле, не слабый, а потребление растет, но проблема в формате продаж. Торговые сети теряют долю рынка, потому "не подстроились под настроения потребителей", объясняет Орлова.

"Четко сказать, в какой новый формат перешли потребители, очень сложно", - добавляет она. Какая-то часть потребителей перешла на онлайн-покупки, другие начали ходить и тратить деньги в магазинах у дома, а кто перешел на подсобное хозяйство, допускает она.

Доля сетей устойчиво растет примерно на 1,5-2% в общем объеме розничной торговли, не соглашается с ней Тремасов.

Еще осенью прошлого года банк Renaissance Capital опубликовал отчет, в котором заявил, что в России формируется новая модель потребления. Согласно этой концепции, росссияне все больше покупок делают онлайн, что не отражает статистика Росстата.