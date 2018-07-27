Пресса Британии: Россия пытается заставить Запад сотрудничать с Асадом

В обзоре британской прессы: Россия пытается заставить Запад сотрудничать с Асадом, что ждать от нового премьер-министра Пакистана, и Гвинет Пэлтроу - тролль в мире ЗОЖ.

Россия пытается заставить Запад сотрудничать с Асадом

Москва старается привлечь западные страны к работе по восстановлению Сирии, чтобы заставить их работать с президентом страны Башаром Асадом, на отставке которого Запад настаивал с первых дней войны, пишет Financial Times.

Это происходит на фоне продвижения сил Асада на юго-востоке Сирии. Это значит, что Асад вновь консолидировал контроль над большей частью страны и теперь Владимир Путин хочет закончить российскую военную интервенцию, благодаря которой это произошло.

"Для Москвы важно постепенно втягивать другие страны в инициативы, которые де-факто означают работу с Асадом", - говорит российский эксперт по международным отношениям, сотрудник Европейского университета в Санкт-Петербурге Николай Кожанов.

Есть признаки того, что Москве это удается. Недавно российские военные доставили французскую гуманитарную помощь в Восточную Гуту, из которой правительственные силы еще недавно ожесточенно пытались выбить повстанцев с помощью артиллерийских ударов и бомбардировок.

Это был первый случай, когда страна Евросоюза согласилась оказать помощь территории, находящейся под контролем Асада.

По мнению Кожанова, вопросы гуманитарной помощи для Кремля - только начало, и возможно Россия попытается договориться с Европой о восстановлении Сирии. "Путину для этого нужна Европа, поскольку Россия не хочет все оплачивать", - говорит Кожанов.

Кроме того Москва выступает за присоединение США и других западных стран к программе возвращения домой сирийских беженцев - опять-таки на подконтрольные Асаду территории. В Москве был недавно открыт координационный центр по возвращению беженцев.

"Западный мир действительно до сих пор задает этот вопрос - победил ли Асад? Одним тем, что оставался на посту последние семь лет, он уже победил", - комментирует ситуацию арабский дипломатический источник.

Настроения меняются в соседних с Сирией странах. Иордания, прежде поддерживавшая повстанцев, больше всего хочет наладить экспорт в Европу через Турцию и Сирию. Продвижение войск Асада, который в этом месяце отбили погранпост Нассиб на границе с Иорданией, в этом смысле принесет пользу интересам соседней страны, говорит арабский дипломат.

В Ливане, где пребывают около миллиона беженцев из Сирии, хотят, чтобы эти люди вернулись домой и надеются, что программа Москвы по их возвращению будет эффективной. Похожая ситуация и в Турции.

В целом такие перемены вероятно приведут к некоей нормализации отношений с Асадом всех стран, которые будут вовлечены в гуманитарные программы в Сирии, говорит эксперт "Чатэм Хауса" Эмиль Хокайем.

В Пакистане новый премьер, чего от него ждать?

Звезда крикета Имран Хан по итогам прошедших в среду выборов стал премьер-министром Пакистана. Избрание Хана означает, что народ Пакистана требует политических перемен, пишет Daily Telegraph.

За короткий срок Хан должен объединить разделенное, поляризованное общество, и ответить на обвинения в манипуляции выборами. Кроме того, если он хочет реализовать некоторые пункты своей программы, например улучшить отношения с историческим противником страны, Индией, Хану нужно будет учитывать и интересы военных.

Самое важное - Хан должен решить, какой Пакистан ему нужен - страна, ценящая свое этническое разнообразие, стремящаяся к миру, прогрессу и процветанию, или Пакистан, который будет потакать консерваторам, исламистам и националистам, и выстраивать свою идентичность на основе конфликта.

Во время своей победной речи Хан держал в руках портрет отца-основателя Пакистана Мухаммада Али Джинны. Он сказал, что хочет видеть тот Пакистан, о котором мечтал Джинна.

Основатель Пакистана был примечателен в частности тем, что ел свинину, пил виски и выкуривал по 50 сигарет в день. Он любил Англию и был без ума от Шекспира. Многое из того, что поддерживает Хан - например смертная казнь по законам Шариата - Джинне бы не понравилось.

После основания Пакистана в 1947 году Джинна сказал своим сторонникам, что в этой стране они могут быть свободны, в том числе и в вопросах вероисповедания. Современный Пакистан, конечно, далеко от этого ушел.

Если Хан хочет повернуть этот процесс вспять, ему придется бороться с наследием последних 70 лет, пишет газета.

Гвинет Пэлтроу - троллинг в мире ЗОЖ

Вы можете ненавидеть Гвинет Пэлтроу сколько угодно - это все часть ее плана, пишет колумнистка Guardian Габи Хинслифф.

Обладательнице "Оскара" и "Золотого глобуса" Пэлтроу не дали издавать собственный журнал, обвинив ее в распространении антинаучных рецептов ЗОЖ.

Гвинет Пэлтроу раздражает людей - когда увлеченно рассказывает последователям о преимуществах пропаривания вагины или продает через свой сайт Goop сковороду за 1200 долларов, в которой "нет токсинов".

Это удается ей лучше всего, или по крайней мере приносит больше всего денег. Со скандалом, в центре которого оказалась Пэлтроу, изменилось только одно: если раньше вы думали, что Пэлтроу раздражает вас одного, то сегодня мы знаем, что таких людей множество. Такова ее бизнес-стратегия.

Пэлтроу монетизирует то, что она сама называет "культурными штормами". Они возникают, когда дипломированные гинекологи критикуют актрису за рекомендацию опасных или бесполезных методов ухода за собой, или когда ее спрашивают, как она может продавать штаны за 500 долларов, когда так много людей в Америке живут за чертой бедности.

После каждого такого скандала люди устремляются на ее сайт, чтобы посмотреть, о чем шум. "Я могу монетизировать это внимание", - говорит актриса.

Сайт Пэлтроу Goop, это, вероятно, первая мультимиллионная лайфстал-империя, построенная на троллинге в стиле Дональда Трампа.

Пустите Стива Бэннона на ток-шоу, и люди будут слушать его просто чтобы удостовериться, что он действительно так полон ненависти, как все говорят. Дайте утреннее шоу Пирсу Моргану, и люди устремятся слушать его именно из-за его ужасной репутации.

Закройте глаза на то, что превращаете ненормальное в норму, и вы сможете сделать деньги.

Все, что сделала Пэлтроу - это приспособила журналистское понятие "хейт-кликинга" под продажу сумок. Эта концепция строится на том, что если сказать что-то настолько отвратительное, что это вызовет ярость миллионов, то на площадку, где это сказано, можно привлечь большой трафик.

Так она продает идею о том, что старый лифчик несет в себе токсины всех прошлых отношений, совершенно не обращая внимания на советы настоящих врачей.

Интересно, понимает ли сама Пэлтроу, что делает. При всем этом она сохраняет идеальный имидж. Глядя на нее, люди начинают думать о собственных недостатках, которые могут быть устранены с помощью ее продуктов - это классический прием маркетинга в моде.

Грустно только одно - если ненависть может стать драйвером продаж для продукта Пэлтроу, то эта стратегия сработает и для других продуктов, а значит, число троллей будет расти и дальше.

Обзор подготовил Артем Воронин, bbcrussian.com