СМИ России: единороссы пострадали за пенсионную реформу

В обзоре российских газет за 27 июля:

"Ведомости": Железняку и Поклонской не простили демарш

Пенсионная реформа расколола партию власти, и сейчас единороссы, по свидетельству "Ведомостей", пытаются восстановить единство. Издание сообщает, что два известных единоросса в четверг пострадали за свою позицию по пенсионной реформе.

Сначала замсекретаря генсовета "Единой России" Сергей Железняк подал заявление об отставке, потом коллеги Натальи Поклонской по фракции дружно проигнорировали заседание возглавляемой ею комиссии по контролю за доходами депутатов.

По мнению издания, это связано с тем, что Поклонская 19 июля голосовала против законопроекта о повышении пенсионного возраста, Железняк не пришел на заседание - телеканал "Дождь" объяснял это нежеланием голосовать за реформу.

По словам неназванных источников в Госдуме, Железняк таким образом просто решил уйти из большой политики. Что же касается Поклонской, то некоторые единороссы объяснили неявку на заседание поздним сообщением о его проведении. Но человек во фракции рассказал, что единороссы сознательно бойкотировали заседание - это было согласованным решением в ответ на ее позицию по пенсионной реформе.

Поклонская должна решить, готова ли она и дальше работать в коллективе, заявил лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов. Сама Поклонская не собирается отказываться от мандата, и пообещала доложить о срыве заседания комиссии председателю Госдумы.

Ранее в ЕР говорили, что кадровые решения по Поклонской могут быть приняты осенью, поскольку весенняя сессия заканчивается 27 июля. Человек, близкий к думскому руководству, считает, что Поклонской теперь сложно будет руководить комиссией, поскольку она потеряла уважение внутри фракции.

По его словам, многие единороссы не понимают, почему Поклонской это сошло с рук, и если ситуацию вокруг ее борьбы с фильмом "Матильда" спускали на тормозах, то голосование спустят едва ли.

Эти события скорее фиксируют состояние неопределенности, считает политолог Михаил Виноградов: "Нет готовности ни терпеть демарши, ни идти по пути жестких репрессий. Поэтому выбран компромиссный сценарий".

Поклонская чувствует за собой силу, ведь когда-то именно она стала символом "крымской весны", полагает политолог Аббас Галлямов: "К тому же вряд ли экс-прокурор Крыма простила коллегам усмешки, которым подвергалась из-за своего странного "романа" с Николаем II". Внутренние конфликты в партиях есть всегда, отмечает эксперт: "Когда речь идет о дележе дивидендов, они сглаживаются, а вот когда делить надо ответственность за непопулярное решение - обостряются".

"Ведомости": "если мало присуждать, все пойдут в ЕСПЧ"

Российская делегация в четверг ответила на вопросы, поставленные накануне Комитетом ООН против пыток. По свидетельству "Ведомостей", входящие в делегацию чиновники подтвердили факт избиения заключенного в ярославской колонии, зато отрицали все остальные подобные случаи.

Начальник Главного управления Генпрокуратуры по надзору за следствием Валерий Максименко сообщил, что не подтвердился факт пыток в петербургском СИЗО предпринимателя Валерия Пшеничного, которого нашли повешенным, хотя версия доведения до самоубийства проверяется. Не подтвердились также пытки в колонии активиста Ильдара Дадина и преследование гомосексуалов в Чечне, отметил прокурор.

В то же время расследование пыток в ярославской колонии будет доведено до суда и строгое наказание коснется всех виновных, пообещал руководитель российской делегации замминистра юстиции Михаил Гальперин.

Также Гальперин подчеркнул, что Россия готовит законопроект, который установит компенсационный механизм в связи с ненадлежащими условиями содержания не только в колониях, но и в местах предварительного заключения.

До конца 2018 года законопроект должен поступить в Госдуму, пообещал замминистра: "Если компенсации будут кардинально отличаться от тех, которые есть в ЕСПЧ, то поток жалоб туда будет большой. Поэтому для нас важно, чтобы компенсационный механизм заработал в России".

Новый законопроект установит механизм обращения в российский суд за компенсацией в связи с нарушением условий содержания в исправительных учреждениях и процедуру рассмотрения заявления: "Когда заключенный может обратиться в национальный суд, нельзя сказать, что будут мало присуждать, потому что, если будут мало присуждать, все будут продолжать идти в ЕСПЧ".

Это "заготовка минюста", полагает пресс-секретарь российского Комитета против пыток Иван Жильцов: "Важнее было бы создать некий стандарт компенсаций, поскольку сейчас за жестокие пытки можно получить компенсацию всего в 30 000 руб., а за менее страшные случаи - 300 000 руб. Такой стандарт выплат есть у ЕСПЧ".

"Коммерсант": смартфонам навяжут российский софт

К апрелю 2019 года в России может появиться закон, обязующий производителей смартфонов и компьютеров предустанавливать на них отечественные аналоги браузеров, почты, аудиоплееров и других приложений, пишет "Коммерсант".

Такая инициатива предусмотрена "дорожной картой" по развитию конкуренции, которую ФАС внесла в правительство. Появление таких требований приведет к новым затратам со стороны производителей и может увеличить конечную стоимость устройств, считают участники рынка.

Наиболее громким случаем в этой сфере был конфликт ФАС с Google, от которой служба в октябре 2015 года потребовала устранить нарушения закона о конкуренции в части злоупотребления доминирующим положением на операционной системе Android.

От корпорации требовалось исключить из соглашений с вендорами условия, ограничивающие установку приложений и сервисов других разработчиков. Google также должна была проинформировать пользователей устройств о деактивации предустановленных приложений, изменении поисковой машины в браузере Chrome, возможности установки иного виджета поиска и приложений, аналогичных входящим в пакет Google Mobile Services. Дело в отношении Google было возбуждено по заявлению "Яндекса".

Очевидно, ФАС старается помочь российским разработчикам за счет так называемых мер нетарифного регулирования, полагает президент ассоциации "Руссофт" Валентин Макаров. "Понятно, что Google имеет стабильный набор поставщиков приложений, в ряды которых встроиться сложно независимо от качества продукта, и рука рынка здесь мало помогает, а государство может помочь. Но с общемировой точки зрения такие меры не ведут к развитию конкуренции", - рассуждает он.

Конкуренция между приложениями должна регулироваться самим рынком, и сегодня для этого нет преград, считает представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов. "Кроме того, нет понимания, каким образом мировые вендоры оборудования будут исполнять требования по предустановке приложений для локального российского рынка", - отметил он.

На российском рынке, безусловно, есть достойные программные продукты, но навязывание чего бы то ни было по определению ограничивает, а не поощряет конкуренцию, считает гендиректор Acer в России Дмитрий Кравченко. Он также предполагает, что принудительная переустановка софта увеличит стоимость смартфонов.

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Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си