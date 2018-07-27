Цвета-2019: розовый миллениалов, желтый поколения Z и утопический неомятный

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Гольфистка из Шотландии Карли Бут, как представитель своего поколения, выбирает розовый

Какой цвет будет моден в будущих сезонах? Вопрос не такой уж праздный, поскольку наши цветовые предпочтения - индикатор не только нашего личного настроения, но и общественных, и даже общемировых, тенденций.

На только что завершившейся в Лондоне международной выставке модной одежды и аксессуаров Pure London 2019 эксперты по цвету рассказали, что 70% покупок совершается на основании понравившегося цвета.

Несоответствие цвета ожидаемому является также самой распространенной причиной возврата товаров при покупке в интернете.

Image caption У красного цвета особая энергетика, поэтому неслучайно военная форма часто бывает красного цвета

Психологи давно говорят, что цвет влияет на наше психоэмоциональное состояние.

Согласно одному исследованию, например, спортивные команды в красной форме выигрывают чаще других (тут можно сделать самостоятельное мини-исследование на примере недавно прошедшего в России чемпионата мира по футболу).

Красный - это всегда сильная эмоция: вспомним, что лицо имеет тенденцию краснеть от гнева или стыда.

Под этим есть и физическая подоплёка: у красного самая большая длина волны, то есть у этого цвета больше энергии, и он требует более интенсивной реакции.

Тогда как у фиолетового, например, самая короткая длина волны, так что неслучайно он связан с духовенством, роскошью, аристократией, а соответственно, с размеренностью и спокойствием, и это, кстати, самый модный цвет нынешнего года.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В розовом цилиндре - на скачки в Аскот? Еще недавно о таком и помыслить было невозможно!

Что же касается 2019-го и далее, то, по данным Джоан Томас из консультационной компании Coloro, уже присутствующие на рынке пастельные оттенки останутся в числе наиболее популярных.

Они менее насыщенные, интенсивность тона в них приглушена, они легкие, воздушные и рождают ощущение спокойствия и благодушия - на контрасте с сопровождающими нашу жизнь политическими и экономическими потрясениями.

Сквозь розовые очки миллениалов

Правообладатель иллюстрации Archivio Claudia Beretta/Claudia Beretta/Getty Image caption "Розовая комната миллениала" GeminiByGemini, показанная на неделе моды в Милане в апреле 2018 года, как нельзя лучше демонстрирует эстетику этого поколения

Популярность их возникла и растет благодаря таким брендам, как производитель кожаных изделий конфетных оттенков Mansur Gavriel, косметическому Glossier с их нежными тюбиками и баночками, будто наполненными воздушными пузырями, которые так и просятся в айфон, а оттуда в соцсети.

Оба бренда, кстати, и возникли на волне вдохновения от просмотра многочисленных фотографий в соцсетях: они основаны миллениалами - поколением, настолько увлеченным розовым цветом, что он даже стал именно так и называться - розовый миллениалов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Уж если и выпускать бомбочки, то только для ванны, и лучше розовые

Это не какой-то конкретный оттенок, а вся нежно-розовая палитра: от бледно-пудровой сахарной ваты и полупрозрачного розового кварца до позолоченных лучами заходящего солнца фасадов венецианских палаццо цвета свежей лососины и розовых фламинго.

Все эти оттенки, когда-то предпочитаемые в основном маленькими девочками и их старенькими бабушками, в нашей жесткой реальности вошли в моду у поколения, родившегося в годы обновления и перемен (середина 1980-х-1990-е) и начавшего мужать уже в новом тысячелетии, которое многих разочаровывает и не всегда оправдывает надежды, возлагавшиеся на него в 1980-е.

Возможно, отсюда это стремление миллениалов надеть "розовые очки" - именно как средство противопоставления новой жесткой реальности, с войнами, конфликтами, фейковыми новостями и давлением соцсетей.

Правообладатель иллюстрации Sebastian Reuter/Getty Images Image caption Образ настоящего мужчины теперь немыслим без розового: на показе мод в Дюссельдорфе, июль 2018 г.

Не зря ведь розовый изначально был популярен у самых беззащитных слоев населения, поскольку его главное свойство - нежность, мягкость.

Но в миллениальной интерпретации этот цвет еще транслирует мысль о гендерной флюидности и ностальгии: неслучайно эксперты модной индустрии полагают, что одним из инфлюенсеров этого цвета стал кинорежиссер Уэс Андерсон со своим фильмом "Отель "Гранд Будапешт".

Пусть всегда будет желтый

Image caption В моду желтый вошел во многом благодаря популярной мобильной платформе для обмена сообщениями Snapchat

Розовому на пятки наступает желтый поколения Z, то есть тех, кто родился после 1995 года.

И опять же, как и в случае с розовым миллениалов, это не один-единственный желтый, как какой-нибудь гадкий утенок для купания, а всевозможные его оттенки - от неоново-лимонного до "цвета детской неожиданности" и подсолнухов Ван Гога.

Желтый - это один из основных цветов спектра, и для человеческого глаза он самый яркий, а для психики - веселый, радостный, оптимистичный.

Про поколение Z ходила такая шутка, что они не делают различия между реальным и виртуальным.

И в моду этот цвет вошел действительно во многом благодаря популярной мобильной платформе для обмена сообщениями Snapchat и сервису знакомств Bumble c их ярко-желтыми логотипами.

Image caption На показе моделей будущего сезона на выставке Pure London желтого было много

Основные инфлюенсеры этого цвета: фотограф и модельер Петра Коллинз с ее "сырыми" фотопортретами, модель и участница телешоу "Семья Кардашьян" Кайли Дженнер, поп-звезда Бейонсе, модель и дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер.

Как и миллениальный розовый, желтый выплескивает наружу некий ностальгический футуризм поколения Z: они как бы с надеждой смотрят в свое виртуальное будущее, с грустью оглядываясь на реальное прошлое, лихо прожитое их еще вполне деятельными родителями, а пока аккуратно осветляют и винтажируют свои многочисленные фотки в Instagram.

Утопический футуризм новой мяты

Правообладатель иллюстрации Christian Vierig/Getty Images Image caption Уличная мода уже отражает будущие тенденции

А если заглядывать совсем уж далеко - до олимпийского 2020 года, то в нем, по оценке ведущего аналитика трендов, компании WGSN, будет доминировать неомятный (Neo Mint), причем и в одежде, и в интерьере.

Это, пожалуй, единственный оттенок зеленого, который вы не найдете в "Кувшинках" Моне.

А вот у другого мастера, модного дизайнера Марка Джейкобса, еще в 2013 году была коллекция, где мятный присутствовал в избытке, но большие художники всегда смотрят далеко вперед, а в мейнстрим этот цвет прорвется еще только через два года.

Image caption По данным компании Coloro, пастельные оттенки останутся в числе самых популярных

Чем хорош неомятный?

Как все пастельные оттенки, он нежен, не агрессивен и излучает утопический оптимизм, правда, основанный не на пустом месте: на Марсе наконец, как мы знаем, обнаружена вода, в 2020 году пройдет олимпиада в таком продвинутом с точки зрения технологий месте, как Токио, а в Саудовской Аравии к этому времени будет завершено строительство башни "Джидда-Тауэр" высотой в 1 км, которая станет самым высоким зданием на Земле.

Так что неомятный в каком-то смысле символизирует наступление светлого будущего уже сегодня, он как бы соединяет научные открытия и новые технологии с природой.

В нем, возможно, нет поэзии кувшинок Моне, но есть свежесть накрахмаленного халата хирурга. Пластического, разумеется.