Подходите ли вы друг другу? 10 вопросов, которыми стоит задаться до свадьбы

Правообладатель иллюстрации ITV/REX/SHUTTERSTOCK Image caption В Британии оглушительным успехом пользуется телешоу "Остров любви". Его участники живут под постоянным видеонаблюдением на Майорке и должны найти себе пару, чтобы выиграть.

В эпоху, когда интерес к человеку можно выразить одним движением пальца по экрану смартфона, заводить отношения кажется проще простого. На этом фоне все большую популярность приобретают реалити-шоу про отношения.

Однако некоторые психологи говорят, что такие передачи внушают телезрителям ошибочное представление как о природе любви, так и о прочности отношений, основанных на сиюминутной симпатии и флирте.

Из друзей - в любовники

Баронесса Фиона Шэклтон - одна из известнейших в Британии юристов по бракоразводным делам, ее стаж насчитывает около 40 лет. В частности, Шэклтон представляла интересы сэра Пола Маккартни во время его развода со второй женой Хезер Миллз.

Совместно с учеными из университета Эксетера баронесса изучила взаимоотношения между людьми, долго прожившими вместе. В ходе исследования были опрошены 43 семейные пары, прожившие вместе 10 лет или меньше, и 10 гетеро- и гомосексуальных пар, проживших вместе более 15 лет.

В итоге юристы и психологи пришли к выводу, что отношения длятся дольше, если они основаны на дружбе, уважении, общих интересах и реалистичных ожиданиях.

Как указывает Шэклтон, если задать друг другу ряд важных вопросов еще на ранней стадии отношений, можно сберечь немало нервов и времени.

"Более половины всех тех, кто приходит ко мне на бракоразводную консультацию, признаются, что еще до свадьбы или вскоре после нее поняли, что они со своим спутником жизни совершенно не подходят друг другу", - говорит Шэклтон.

По мнению Шэктон, важно, чтобы влюбленные периодически задавали себе 10 ключевых вопросов, чтобы понять, в какую сторону развиваются их отношения с партнером.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

10 вопросов на пути к счастливому браку

Подходим ли мы друг другу?

В ходе проведенного исследования выяснилось, что многие счастливые пары начали свои отношения с дружбы, а интимная часть пришла со временем. И тут важно, подходят ли супруги друг другу в первую очередь как друзья.

Крепка ли наша дружба?

Эксперты говорят, что дружеские отношения могут помочь паре пережить тяготы жизни, например потерю близких или измену. В ходе исследования также обнаружилось, что у разведенных пар в отношениях как раз отсутствовал прочный дружеский фундамент.

Хотим ли мы одного и того же?

Согласно исследованию, у крепких пар обычно схожие жизненные ценности, надежды, мечты и ожидания как от партнера, так и от отношений с ним.

Реалистичны ли наши ожидания?

Как выяснилось, в счастливом браке супругам характерны вполне реалистичные ожидания от своих взаимоотношений.

Они отдают себе отчет в том, что брак - нелегкий труд, и готовы в случае чего не только работать над отношениями, но обратиться за помощью к семейному психологу.

Видим ли мы в друг в друге только хорошее?

Психологи полагают, что большую роль в отношениях играют сочувствие и понимание. Они возникают не сразу, но зато потом помогают супругам концентрировать внимание на лучших чертах своего партнера и быть более снисходительным к недостаткам.

Работем ли мы над тем, чтобы отношения не умерли?

Люди, у которых сложились прекрасные отношения с партнером, как правило, подкрепляют их тем, что проявляют внимание к нуждам и предпочтениям партнера и стараются делать что-то, что их вторая половина особо оценит.

Можем ли мы свободно обсуждать волнующие нас вещи?

Чтобы установить прочные отношения в своем союзе, необходимо находить время, чтобы обсудить, как прошел день или какие-то более важные вещи. Помните, что способность откровенно обсуждать все, что угодно, способствует сближению.

Готовы ли мы вместе пережить трудные времена?

Для стабильных отношений также важно, способны ли супруги приспособиться к меняющимся обстоятельствам. Люди, вместе преодолевшие тяжелый период, как правило, становятся ближе друг к другу, а их отношения - крепче.

Преодолеем мы жизненные невзгоды плечом к плечу?

Психологи выяснили, что то, как именно супруги справлялись с определенными жизненными переживаниями -смертью близких, изменами, финансовыми трудностями, рождением детей - особенно если подходы к воспитанию детей в паре отличались - воздействовало и на их отношения.

Есть ли вокруг нас люди, которые нас поддержат?

Конечно, нам бы хотелось, чтобы наши родственники и друзья полюбили того, кого мы выбрали себе в спутники жизни.

И, как выясняется, это тоже оказывает влияние на взаимоотношения в паре. Особенно это важно для женщин, которые, как правило, получают мощную поддержку от своих мам, сестер и подруг.