Media playback is unsupported on your device "Я слышу эти стоны, эти удары": интервью с матерью заключенного ярославской колонии № 1

После публикации видеозаписи с избиением заключенного в ярославской колонии №1 Следственный комитет взялся за расследование уголовного дела, а несколько сотрудников ФСИН оказались за решеткой.

Би-би-си публикует рассказ матери Евгения Макарова Татьяны, которая много лет пишет жалобы, пытаясь защитить сына от жестокости в тюрьмах.

Видео, на котором десять сотрудников ФСИН в ярославской колонии долго бьют закованного в наручники и привязанного к столу мужчине, а затем льют ему на голову воду, вызвало широкий резонанс. ООН попросила Россию дать объяснения.

В пятницу, 27 июля, под домашний арест был отправлен замначальника ИК-1 Иван Калашников.

Корреспондент Би-би-си Сара Рейнсфорд встретилась с матерью Евгения Макарова Татьяной в Ярославле. Это ее первое интервью.

"Видео нет - доказательств нет"

"Меня предупредили, что скоро выйдет видео с Женей, где его избивают. Сказали: "Желательно, чтобы вы его не смотрели, что это очень жестко и очень больно". Но я не сдержалась, я, конечно, посмотрела.

Хоть меня и предупреждали, я не ожидала, что там будет так жестоко. Я его смотрела без звука, набралась сил посмотреть [со звуком] через два дня. Смотреть, конечно, невозможно: у меня слезы, я засыпаю и вижу лица этих сотрудников, я слышу эти стоны, эти удары. Очень больно.

Я узнала об этом [избиении] еще год назад, когда это произошло: мне об этом сообщила адвокат Ирина Бирюкова. Она не про все повреждения сына мне рассказывала. Наверное, она меня остерегала от этого.

Сына я увидела уже через полгода, когда его перевели в другую колонию. Я не стала его спрашивать, что там было: не хотелось его беспокоить, чтобы он еще раз вспоминал, ощущал все это.

Я надеюсь, что справедливость восторжествует. Это не должно так заглохнуть. Я хочу, чтобы все наконец вылилось на свет, и чтобы [те, кто его бил,] понесли наказание по всей строгости.

Нам постоянно отказывали в возбуждении уголовного дела: не видели состава преступления. Видимо, надо было показать видео, чтобы люди увидели, что у нас творится в колониях.

Сейчас уже многие освободившиеся люди пишут, что они проходили через эти парты, этот класс [воспитательной работы в ИК-1], про который мы неоднократно писали, что там происходят жесткие избиения.

Я и раньше своему сыну верила, верила другим осужденным, которые освободились и рассказывали мне об этом, верила Ирине, адвокату. Но пока этого не предали огласке, этому никто не верил. Видео нет - доказательств нет. Сейчас это видео всколыхнуло всех, чему я рада".

"Сын очень справедливый"

"Я не видела Женю с 5 января, потому что там свидания дают раз в полгода на два часа. Свидание должно было состояться 5 июля, но нам отказали, так как он в очередной раз находится в штрафном изоляторе. Я надеюсь, что скоро с ним увижусь и все расскажу - пока я только знаю, что он дал согласие на [публикацию].

Я знаю про своего сына, что он очень справедливый и он отстаивает свои права. А они этого не любят и за это они вот так унижают.

За это могут посадить в штрафной изолятор: слишком много возмущаетесь, слишком много говорите. На длительном свидании сын мне рассказывал, как все оперативники говорят: "Мы найдем, за что посадить в ШИЗО". Рассказывал про условия: эти койки, которые пристегиваются к стене в пять часов утра, прогулка - час-полтора и три раза покушать, и все. Ни газет, ни писем - ничего нет.

Правообладатель иллюстрации Sergei Metelitsa/TASS Image caption В среду суд отправил в СИЗО пятерых сотрудников ИК-1, избивавших Макарова

Кто-то пытается донести это адвокату или написать жалобу. Многих пугают: "Здесь тебе еще сидеть". Могут даже пригрозить, мол, мы тебя убьем. Жалобы выходят из колонии, только если адвокат приедет. Или родственники напишут жалобы напрямую в Следственный комитет или уполномоченному по правам человека... Но опять же, везде идут отказы".

"Там целый день музыку врубают"

"Я надеюсь, что это (публикация видео - Би-би-си) поможет и ему, и остальным осужденным как-то поменять этот режим в колониях и СИЗО по всей России. Я хочу, чтобы эти нарушения всегда фиксировались, чтобы прислушивались к жалобам осужденных, помогали им как-то справиться. И я думаю, этот пример будет уроком для других сотрудников. На какое-то время они подзатихнут и начнут по-другому себя вести.

Я этим вопросом занимаюсь с 2015 года. Я столько народу знаю сейчас. Ко мне обращались десятки людей: и родственники, и сами осужденные. Там быстренько все разлетелось, все про меня знают. Спрашивают совета, куда написать жалобу по поводу насилия, несправедливости администрации к осужденным, как с ней поступить… Я стараюсь помогать, спрашиваю юриста, передаю ее ответы.

Я пока справляюсь, у меня много друзей, которые меня поддерживают в этой ситуации. Родственники держат кулачки, чтобы, дай бог, всех осудили по всей строгости закона, а Женя вышел здоровым. У него в колонии зрение упало, потому что там приглушенный свет постоянно, и слух - там целый день музыку врубают, чтобы не перекрикивались. После этих избиений у него зуб сломался.

Мы его все ждем. Он мне в письмах пишет, сколько месяцев осталось сидеть, и смайлики ставит. Рисует и присылает мне поздравительные открытки".