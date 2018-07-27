Боливар не вынес Мадуро. Экономика Венесуэлы вошла в пике

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Экономика Венесуэлы прекратила сползание в пропасть и перешла к стадии свободного падения. Деньги обесцениваются быстрее, чем их успевают печатать, люди бегут из страны, а президент Николас Мадуро придумывает все более экстравагантные меры борьбы с кризисом.

Экономисты тем временем потеряли надежду: Международный валютный фонд на этой неделе предсказал Венесуэле шестой подряд год экономического спада - на этот раз на целые 18% - и отказался от прежнего прогноза роста цен на невероятные 13 000%.

Теперь МВФ прогнозирует инфляцию в 1 миллион процентов к концу года, и теперь Венесуэла занимает место в истории рядом с Веймарской республикой 1920-х годов и Зимбабве 2000-х.

"Коллапс экономической активности, гиперинфляция, быстрое ухудшение ситуации с доступностью базовых услуг (медобслуживание, энергообеспечение, водоснабжение, транспорт, общественный порядок) и дефицит продовольствия по льготным ценам привели к масштабной миграции, которая оборачивается проблемами для соседних стран", - предупреждает МВФ.

Битва с нулями

Мадуро уверен, что причина всех проблем Венесуэлы - США. Североамериканская империя хочет задушить боливарианскую республику, повторил он в очередной раз, представляя на этой неделе пакет антикризисных мер.

В случае, если они сработают, Мадуро войдет в историю как выдающийся новатор, достойный Нобелевской премии по экономике.

Единственная традиционная антикризисная мера в его пакете инициатив- это деноминация национальной валюты боливара: Мадуро решительно отсек у него пять нулей. Новые купюры поступят в обращение 20 августа. Если бы это случилось сегодня, за один доллар североамериканской империи давали бы около 30 новых боливаров, а не 3 млн старых.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Николас Мадуро показал народу "суверенный боливар"

Однако за последний год боливар обесценился почти на 100%, и к концу августа, когда новые купюры загрузят в банкоматы, может потребоваться еще одна деноминация.

Еще в июне Мадуро собирался отнять у номинала лишь три нуля. Однако цены в стране растут на 3% в день и за июнь увеличились более чем на 100%, а за последние 12 месяцев - почти на 50 тысяч процентов, утверждают независимые экономисты и оппозиция.

Власти Венесуэлы давно не публикуют официальной статистики роста цен.

Гиперинфляцией традиционно считается рост цен более чем на 50% в месяц. Многие страны переживали ее, и в большинстве случаев ее период совпадал с масштабным политическим кризисом или войной и характеризовался финансовой распущенностью властей.

Все эти признаки налицо в Венесуэле. Страна, целиком зависящая от нефтяных доходов, резко сократила добычу в результате неуклюжего управления государственной нефтяной компанией. Традиционные кредиторы - Китай и Россия - перестали давать в долг.

Правительство при этом продолжило печатать ничем не обеспеченные деньги и регулировать цены на базовые услуги, еду и бензин.

Криптовалютой по империалистам

Две революционные меры позволят Мадуро с новой силой запустить печатный станок в центробанке, подгоняя инфляцию к апокалиптическому прогнозу МВФ.

Первой он привязал новый "суверенный боливар" к венесуэльской криптовалюте El Petro.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Старый боливар уже не стоит бумаги, на которой напечатан

Венесуэла еще несколько месяцев назад объявила, что запускает собственную криптовалюту, якобы обеспеченную запасами нефти в недрах страны. Однако планы начать ее продажу на бирже уперлись в сложности с санкциями США для потенциальных покупателей, и до сих El Petro существует лишь в виртуальной реальности венесуэльской экономической политики.

Рынка для этой криптовалюты нет, определить ее рыночную цену не представляется возможным, к тому же эмиссия El Petro - во власти президента Мадуро. Поэтому экономисты ломают голову над тем, каким образом его можно использовать в качестве якоря для привязки стремительно дешевеющего боливара.

Вторая инновация Мадуро - безденежное увеличение резервов центробанка. Традиционно они прирастают, когда приток валюты в страну превышает отток. Их можно пополнить валютными займами и золотом.

Мадуро же внес в резервы центробанка нефтяное месторождение - то есть, нефть, еще не добытую из недр.