Правообладатель иллюстрации Sergei Konkov/TASS Image caption Доля "Яндекса" уже увеличилась после решения ФАС об интернет-поиске

Власти России собираются обязать производителей смартфонов и компьютеров предустанавливать на них российские аналоги основных программ. Среди них - браузеры, клиенты электронной почты и мультимедиа-плееры.

Пользователи устройств смогут отказаться от использования этих программ после покупки.

С инициативой выступила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в дорожной карте по информационным технологиям на 2018-2020 годы. Разработкой законопроекта займется минкомсвязи, а в Думу его должны внести в апреле 2019 года.

В апреле в ФАС рассказывали, что часто получают жалобы граждан на предустановленные сервисные приложения на телефонах, смартфонах и планшетах. "Зачастую они устанавливаются на оборудование связи автоматически и без возможности удаления", - отметили в ФАС.

Дорожная карта направлена в правительство, сообщил "Коммерсант" 27 июля. В ФАС Би-би-си сообщили, что цель будущего законопроекта - "создание условий для развития конкуренции на рынке приложений для пользовательского оборудования (компьютеры, смартфоны)".

В комитете по информационной политике, технологиям и связи Госдумы поддержали планы антимонопольщиков.

"Минкомсвязи следует проработать вопрос технологической реализации данной инициативы, чтобы требование по установке российских продуктов не привело к росту стоимости смартфонов, покупаемых российскими потребителями", - говорится в заявлении председателя комитета Леонида Левина.

В минкомсвязи отказались от комментариев.

Кто выиграет от инициативы ФАС?

В мае 2017 года американская корпорация Google заплатила в российский бюджет 438 млн рублей (6,7 млн долларов) штрафа за "злоупотребление своим доминирующим положением на рынке предустановленных магазинов приложений в операционной системе Android".

Жалобу на своего конкурента в ФАС подала российская компания "Яндекс". Причина в том, что сразу несколько производителей смартфонов, которые ранее предустанавливали на своих устройствах приложения "Яндекса", отказались это делать.

По версии "Яндекса", это было сделано по требованию Google, которой приналежит операционная система Android. Регулятор принял сторону российского поисковика.

Летом 2017 года Google также пришлось пойти на уступки ФАС. Теперь при первом запуске браузера Chrome пользователям дают выбор между поисковиками Google, "Яндекс" и Mail.Ru. Как результат доля "Яндекса" в мобильном поиске выросла с 34% до 46%, показывают данные Statcounter.

Если новая инициатива ФАС будет реализована, "Яндекс-браузер" может стать обязательным аналогом браузера Chrome на Android и Safari на iPhone. Также может выиграть Mail.Ru: ее почтовый клиент может стать альтернативой стандартного Gmail на устройствах Android. Обе российские компании отказались комментировать инициативу ФАС.

Правообладатель иллюстрации Alexey Druzhinin / TASS Image caption ФАС под руководством Игоря Артемьева пока не входит в число ведомств, полностью перешедших на российский софт

Законопроект защитит и российского потребителя, и российских разработчиков, считает заместитель генерального директора "1С-Битрикс" Сергей Кулешов.

"Российские разработчики программного обеспечения [ПО] обязаны соблюдать закон о персональных данных, хранить личную информацию своих клиентов на территории России и защищать ее от утечек, - говорит Сергей Кулешов. - Информация о паспортных данных, номерах банковских карт, геолокации покупок юридически защищена намного сильнее. И в случае с российским ПО потребителю всегда есть кому предъявить претензии в случае ущерба".

По словам Кулешова, технических сложностей в предустановке российских программ у производителей смартфонов и компьютеров не возникнет. "Софт крупных разработчиков давно адаптирован к любому стандарту гаджетов и доступен для скачивания в Google Play и AppStore", - добавил эксперт.

Кто проиграет?

Исполнительный директор Общества защиты интернета Михаил Климарев считает инициативу ФАС нерыночной и бесполезной. По его словам, российские приложения и программы и так популярны среди пользователей. "Экосистемы платформ формируются годами. Но еще ни разу не было случая, чтобы экосистема сформировалась по указанию антимонопольных органов", - сказал Климарев Би-би-си.

По его словам, основная опасность для пользователя в российских приложениях - это обязанность последних предоставлять переписку и другие данные спецслужбам.

"Вероятность наличия следящих закладок и "бэкдоров" в продукции, произведённой российскими компаниями, гораздо выше, чем у межнациональных корпораций, которые рискуют своей репутацией на мировом рынке. При том, что прослушка от "ужасного и страшного" Агентства нацбезопасности США рядовым россиянам ничем не грозит. А вот прослушка собственных силовых структур - грозит.

Климарев напомнил, что большинство уголовным дел по "экстремистским" лайкам и репостам в соцсетях органы заводят по материалам "ВКонтакте".

Эксперт добавил, что российским потребителям не страшен возможный скачок цен на устройства с российскими программами, поскольку они могут переключиться на товары из китайских интернет-магазинов.

Как в других странах?

В Китае и Южной Корее решили защитить местных производителей ПО другим путем. Там запрещено предустанавливать на смартфоны и компьютеры любые программы, кроме тех, которые обеспечивают работоспособность устройства.

С монополией Google на рынке поиска, мобильных приложений и интернет-рекламы борются по всему миру - от Бразилии до Европейского Союза. Но Россия стала первой страной, добившейся от корпорации штрафа за дискриминацию местных конкурентов.

В июле 2018 года Еврокомиссия оштрафовала Google на 4,34 млрд евро (5 млрд долларов) за злоупотребление доминирующим положением устройств с операционной системой Android.

По данным New York Times, на продвижение своих интересов в Европе с 2015 по 2017 годы Google в общей сложности планировала потратить 450 млн долларов.