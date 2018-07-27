Почему украинская шахматистка Людмила Руденко оказалась в дудле Google?

Правообладатель иллюстрации Google Image caption Google посвятил дудл украинской шахматистке, которая спасла детей из блокадного Ленинграда

Героиней нового дудла Google стала украинка Людмила Руденко - первая чемпионка мира среди шахматисток из Советского Союза и спасительница 300 детей из блокадного Ленинграда (ныне Санкт-Петербург).

В пятницу была 114-я годовщина со дня ее рождения.

"Мы отдаем дань заслугам Руденко как на шахматной доске, так и вне ее", - отмечают авторы дудла.

Она родилась в 1904 году в Лубнах Полтавской области, а играть в шахматы ее научил отец еще в десятилетнем возрасте. 14 лет спустя она выиграла свое первое крупное соревнование - чемпионат среди женщин в Москве в 1928 году.

В 1950 году Людмила Руденко выиграла второй в мире чемпионат мира по шахматам среди женщин, став первой спортсменкой из Советского Союза, которая получила такой титул. Первенство она удерживала до 1953 года.

Она умерла в мае 1986 года. А в 2015-м ее включили в Мировой зал славы шахмат.

Спасенные дети

Достижения Людмилы Руденко не ограничиваются только спортом. Во время Второй мировой войны она помогла спасти около 300 детей из блокадного Ленинграда.

В начале войны Руденко работала на заводе, который производил вооружение. В июле 1941 года завод срочно эвакуировали в Уфу, а дети рабочих остались в городе, их забрать не успели.

Когда стало понятно, что блокада неизбежна, Людмила Руденко вернулась в Ленинград и организовала специальный поезд, который вывез детей к родителям до того, как город взяли в кольцо.

Несмотря на все свои успехи на спортивной арене, при жизни именно этот поступок Людмила Руденко называла самым главным достижением в своей жизни.