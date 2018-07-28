"Кровавая луна" над миром. Как это было

  • 28 июля 2018

Во многих странах мира в ночь на субботу, 28 июля, люди наблюдали незабываемое зрелище - над горизонтом встала "кровавая луна". В нашем столетии это лунное затмение стало самым продолжительным.

В Греции луна взошла над храмом Посейдона в предместьях Афин Правообладатель иллюстрации Reuters

В Греции луна взошла над храмом Посейдона в предместьях Афин. В ходе лунного затмения Земля оказывается на оптической оси между Солнцем и Луной.

Луна над Афинами Правообладатель иллюстрации Getty Images

Хотя в это время лучи Солнца не освещают Луну непосредственно, солнечный свет, прошедший через атмосферу Земли и утративший часть своего спектра, достигает поверхности нашего естественного спутника. Этот отраженный свет придает Луне ее красноватую окраску на время затмения.

"Кровавая луна" наблюдалась почти по всему миру за исключением Северной Америки.

Луна над минаретами в Казани Правообладатель иллюстрации Getty Images

В Казани луна розоватого цвета соперничала с подсветкой минаретов города.

В Страсбурге луна взошла над этой скульптурой американского художника Джонатана Борофского. Правообладатель иллюстрации Getty Images

В Страсбурге луна взошла над этой скульптурой американского художника Джонатана Борофского.

Затмение над швейцарскими Альпами Правообладатель иллюстрации EPA

В швейцарских Альпах в этот вечер была прекрасная погода, и затмение можно было наблюдать во всей его красе.

Сингапур Правообладатель иллюстрации Reuters

В отличие от солнечных затмений, лунные можно наблюдать без специальных фильтров и очков для защиты глаз. Для этого годятся подзорные трубы и любительские телескопы.

В Абу-Даби минареты мечети шейха Зайеда особенно эффектно выглядели под ярким лунным светом. Правообладатель иллюстрации Reuters

На Ближнем Востоке затмение было видно практически повсюду. В Абу-Даби минареты мечети шейха Зайеда особенно эффектно выглядели под ярким лунным светом.

Луна над Сиднеем Правообладатель иллюстрации Getty Images

В Сиднее толпы людей встречали восход луны, поднявшейся над живописным городским ландшафтом.

На Тайване затмение встречали тысячи людей Правообладатель иллюстрации Getty Images

В столице Тайваня Тайбэе астрономы-любители вышли на набережную с телескопами. Затмение длилось 1 час 43 минуты.

Затмение над Каиром Правообладатель иллюстрации Reuters

Особенно впечатляюще красная луна выглядела над Каиром.

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