"Это были ошибки, и я глубоко сожалею о них". Главу телекорпорации CBS обвинили в сексуальных домогательствах

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Лес Мунвес с женой Джули Чен

Известный американский журналист Ронан Фэрроу опубликовал в журнале New Yorker расследование о неподобающем поведении главы телесети CBS Леса Мунвеса. Медиамагнати

В статье рассказывается о шести женщинах, пострадавших от сексуальных домогательств со стороны Мунвеса. Среди них - известная актриса и сценаристка Иллеана Дуглас, которая сообщила автору расследования о том, что Мунвес пытался ее насильно поцеловать.

"Физический аспект этого был ужасным, - сказала она. - Я не могла от него отделаться и всё думала - ну, сколько это продлится?"

Все женщины, обвиняющие Мунвеса, говорят, что их карьера пострадала после того как они отвергли домогательства.

Телекорпорация CBS сообщила о начале собственного расследования обвинений в адрес Леса Мунвеса, который также, по сведениям Ронана Фэрроу, вел себя непристойным образом в отношении женщин-коллег. Некоторые из эпизодов с участием Леса Мунвеса, о которых говорится в публикации, относятся к периоду 20-летней давности.

Мунвес, которому 68 лет, сообщил автору статьи, что он действительно в прошлом мог вызвать неловкость некоторых знакомых ему женщин. "Это были ошибки, и я глубоко сожалею о них, - сказал он. - Но я всегда сознавал, что "нет" означает "нет" и я никогда не злоупотреблял своим положением, чтобы помешать чьей-то карьере".

Лес Мунвес давно считается одной из самых влиятельных фигур в Голливуде.

Котировки акций CBS упали на 6% сразу после публикации New Yorker.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Мунвес (второй справа) вместе с английским комиком Джеймсом Корденом

В начале этого года телесеть CBS уволила известного телеведущего Чарли Роуза, которого обвинили в сексуальном насилии несколько женщин, включая коллег по телеканалу.

Ронан Фэрроу известен как автор журналистсткого расследования о голливудском продюсере Харви Вайнштейне, который обвиняется в сексуальном насилии и домогательствах в отношении многих актрис. Серия его статей об этом удостоилась Пулитцеровской премии этого года.

Медийный гигант

Джеймс Кук, Би-би-си, Лос-Анжелес

Лес Мунвес начинал свою карьеру актером на телевидении, а затем стал продюсером таких известных телесериалов как "Друзья" и "Скорая помощь", а также более новой "Теории Большого взрыва"

Он стал президентом и главой корпорации CBS 20 лет назад - и превратил ее в самую популярную телесеть в США. В 2017 году Лес Мунвес заработал 69,3 млн долларов, что вывело его в список самых высокооплачиваемых бизнесменов мира.

В последние годы он вовлечен в борьбу с крупнейшим акционером корпорации Шари Редстоун, которой принадлежат контрольные пакеты акций в CBS и в медийной группу Viacom. Он пытается сорвать ее планы по слиянию этих двух компаний, возбуждая против нее иски в судах различных инстанций и штатов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Слева направо: актеры Брайян Крэнстон, Джеймс Корден, ведущая киноконкурса BAFTA Шанталь Рикардс, Лес Мунвес

В ходе президентской кампании 2016 года он вызвал массу нападок в либеральной американской прессе, вызванных его заявлением о том, что кандидатура Дональда Трампа "может быть вредной для Америки, но она чертовски полезна CBS".

"Деньги текут рекой и это здорово!" - заявил он в ходе корпоративного мероприятия в Сан-Франциско.