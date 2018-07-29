Sunday Times: штаб по заявке Катара на проведение ЧМ-2022 занимался саботажем

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Чемпионат мира по футболу в Катаре будет проводиться с 21 ноября по 18 декабря 2022 года

В газете Sunday Times опубликована статья, в которой рассказывается о том, как созданный в Катаре штаб для продвижения его заявки на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года занимался очернением конкурентов.

Газета пишет, что в её распоряжении имеются документы, доказывающие, что катарский штаб пользовался услугами бывших агентов ЦРУ и американской PR-компании с целью компрометации соперников - главным образом США и Австралии.

Как утверждает газета, целью этой пропагандистской кампании было создание впечатления, что в этих странах ЧМ не будет пользоваться поддержкой властей и населения.

Организаторы заявки Катара отвергают эти обвинения.

Как пишет газета, подобная кампания противоречит правилам подачи заявок, введенным ФИФА.

Катар сумел победить в конкурсе заявок, в котором участвовали также США, Австралия, Южная Корея и Япония, и завоевал право на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года.

Согласно правилам ФИФА, страны, подающие заявки, не должны делать устных или письменных заявлений, бросающих тень на заявки или кандидатуры других участников конкурса.

В отношении катарского штаба ранее выдвигались обвинения в коррупции, однако после продолжавшегося два года расследования ФИФА эти обвинения были сняты.

Некоторые аспекты кампании, которую, согласно Sunday Times, якобы проводил Катар:

Известному экономисту была заказана за гонорар в 9 тыс. долларов статья, в которой рассказывалось о гигантских потенциальных расходах на проведение чемпионата в США; эта статья затем распространялась в СМИ во многих странах мира

Велась работа по набору журналистов, блогеров и знаменитостей в странах, также подававших заявки, которым поручалось публиковать отрицательные отзывы на такие заявки

Была приглашена группа американских школьных преподавателей физкультуры, заявлявших в конгрессе, что лучше потратить деньги на развитие преподавания физкультуры в школах

В Австралии на матчах по регби организовывались акции протеста против заявки на проведение ЧМ

Велась работа по составлению досье с данными на лиц, которые отвечали за подачу конкурирующих заявок

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Документы, переданные в распоряжение газеты Sunday Times анонимным источником, работавшим в катарском штабе, не были доступны, когда ФИФА проводила свое расследование.

Катарский штаб, как утверждается, нанял нью-йоркский филиал известной американской компании Brown Lloyd Jones, а также группу бывших сотрудников разведывательных служб США с целью проведения кампании, целью которой было создание впечатления, что заявки других стран не пользуются поддержкой властей и населения (один из основных критериев ФИФА при отборе кандидатов).

В заявлении катарского Высшего комитета по организации ЧМ говорится, что он отвергает все утверждения газеты Sunday Times.

"Мы прошли через тщательное расследование и раскрыли все сведения о нашей заявке, в том числе в рамках официального расследования во главе с американским прокурором Майклом Гарсия", - говорится в заявлении комитета.

Майкл Гарсия провел расследование и представил подробный доклад о его результатах, отмечает ФИФА.

В декабре 2010 года заявка Катара на проведение ЧМ-2022 была удовлетворена. Тогда же Россия получила право на проведение чемпионата мира 2018 года, хотя в конкурсе участвовали еще три страны, включая Англию.

Анализ

Дэн Роан, спортивный отдел Би-би-си

В очередной раз вопрос о проведении ЧМ-2022 в Катаре вызывает споры.

Восемь лет назад результаты конкурса заявок многих шокировали, и с тех пор всё чаще звучат вопросы о том, каким образом был достигнут этот успех, может ли проводиться чемпионат в зимнее время, а также относительно стоимости строительства необходимой инфраструктуры.

Что именно означают новые обвинения в адрес катарского штаба?

С одной стороны, мы пока не выслушали аргументы тех лиц и организаций, которые упоминаются в документах, попавших в распоряжение британской газеты. Эти обвинения относятся к событиям, которые произошли несколько лет назад, и многие считают, что Катар - не первая страна, использовавшая в борьбе с конкурентами услуги частных детективов.

Более того, публиковались данные о том, что схожие методы применялись английским штабом при подаче заявки на проведение ЧМ-2018, сотрудники которого якобы занимались шпионажем. А главное, с Катара были сняты обвинения в коррупции в результате расследования ФИФА, которое в течение двух лет проводил американский юрист Майкл Гарсия.

Однако если будут доказаны серьезные нарушения правил ФИФА, которые не были вскрыты в ходе этого расследования, это может привести к аннулированию заявки Катара, что станет сенсацией.

Впрочем, вероятность такого развития событий невелика. До чемпионата мира остается всего четыре года, и на его подготовку уже потрачены десятки миллиардов долларов. ФИФА не может пойти на риск судебных разбирательств со стороны пострадавшей страны. Однако новое руководство этой организации поклялось восстановить ее репутацию, сильно подмоченную многочисленными скандалами, и поэтому может пойти на проведение нового расследования.

Катар втянут сейчас в дипломатический конфликт со многими соседними странами, что, возможно, объясняет появление новых разоблачений. Известно, что президент ФИФА Джанни Инфантино поддерживает идею расширения числа участников ЧМ до 48 команд. Это может привести к новым попыткам заставить Катар согласиться "поделить" проведение чемпионата с другими странами региона.

С момента окончания чемпионата мира в России прошло меньше двух недель, и ФИФА считает, что он был успешным. В организации заинтересованы в том, чтобы следующий ЧМ также прошел без особых конфликтов и затруднений.