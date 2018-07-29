Дезинформация в соцсетях вытесняет реальные новости. Британский доклад
Объем дезинформации, распространяемой через интернет, растет так быстро, что фейковые новости начинают вытеснять реальные.
Об этом заявил председатель комитета Палаты общин британского парламента по культуре, прессе и спорту Дэмиан Коллинз. По его словам, люди с трудом отличают фейковые новости от реальных.
- Умение лгать, говоря правду - куда оно ведет мир
- Почему телефон не будет бананом, или Откуда пошли фейковые новости
- Почему нам нравится читать фейковые новости
В докладе комитета говорится, что эта проблема представляет серьезную угрозу демократии. В нем также содержится призыв принять более жесткие меры регулирования социальных сетей.
Ранее британское правительство заявило о намерении ввести цифровую идентификацию всех предвыборных объявлений в СМИ.
Это означает, что все политические тексты, публикуемые в интернете, должны будут иметь зарегистрированных авторов, которые несут за них ответственность.
Доклад британских парламентариев был подготовлен по следам скандала с фирмой Cambridge Analytica в начале этого года.
Эту лондонскую компанию, занимающуюся продвижением направленной политической рекламы, обвиняют в использовании личных данных десятков миллионов пользователей "Фейсбука" для того, чтобы повлиять на исход президентских выборов в США в 2016 году и на результаты голосования на референдуме по "брекситу".
Члены комитета рассмотрели данные по разным странам мира, в которых отмечались попытки повлиять на исход выборов с помощью соцсетей. Им были предоставлены сведения о том, как российские спецслужбы пытались повлиять на настроения избирателей путем размещения рекламных объявлений в "Фейсбуке".
"Если эти инструменты вмешательства настолько сильны, что могут проникать в сознание миллионов людей по всем миру путем нажатия кнопки, если ими можно пользоваться для распространения дезинформации без раскрытия ее источника, то мы имеем дело с серьезной угрозой нашей демократии", - заявил Дэмиан Коллинз.
Комитет не раз приглашал к даче показаний главу Facebook Марка Цукерберга, но пока безуспешно.
Особое внимание комитета привлекла роль британского предпринимателя Аррона Бэнкса, который сделал самое крупное в британской истории пожертвование в фонд сторонников "брексита" в размере 8,4 млн фунтов.
В докладе комитета отмечается, что остается неясным, откуда у Бэнкса появились такие деньги, а также что он не сумел доказать их связь с его активами в Британии.
- Бизнесмен Бэнкс: "Я инструктировал посла России про "брексит"
- Пресса США: чего добились российские тролли на американских выборах
- Скандал с Facebook и Cambridge Analytica. Что мы знаем
"Аррон Бэнкс, видимо, стремится скрыть масштаб своих связей с Россией, которые включали обсуждение потенциальных сделок в области добычи золота и алмазов, а его представитель Энди Уигмор известен своей лживостью", - отмечается в докладе комитета.
"Если бы выяснилось, что Бэнкс получал прибыль от отношений с российскими гражданами, с которыми он встречался и обсуждал деловые планы, а затем использовал эту прибыль для пожертвований в фонд сторонников "брексита", это стало бы серьезным делом", - отметил Дэмиан Коллинз.
На заседания комитета были вызваны для дачи показаний бывший глава фирмы Cambridge Analytica Александр Никс, а также ее бывший сотрудник Кристофер Уайли, который первым поднял тревогу в связи со сбором персональных данных.
Выводы доклада
В докладе отмечается, что всё чаще люди узнают о происходящем в стране не с помощью традиционных средств информации - телевидения, газет и радио, - а с помощью публикаций в соцсетях.
Люди склонны верить такой информации, потому что доверяют друзьям и родственникам, которые ее распространяют.
Фейковые новости появляются в самых разнообразных формах, от сатиры и пародий до сфабрикованных изображений и откровенной пропаганды, отмечается в докладе.
Главная рекомендация авторов доклада - изменить избирательные законы, которые учли бы появление нового фактора в медийной сфере и его влияние на социальные и политические процессы.