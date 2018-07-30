СМИ России: быть ли референдуму о пенсионной реформе?

В обзоре российских газет за 30 июля:

"Коммерсант": новую аудиторию в протест не вовлекли

Москва отозвалась на непопулярную реформу двумя митингами, пишет "Коммерсант". Ранее митинги нельзя было проводить из-за чемпионата мира по футболу. И оппозиция воспользовалась первой возможностью: в субботу на проспекте Сахарова митинговали коммунисты, в воскресенье их сменили либертарианцы и сторонники Алексея Навального.

Издание отмечает, что на первом митинге требовали отставки правительства, на втором вину за "людоедскую реформу" возлагали на президента. Но действительно массового протеста организовать в столице не удалось никому, Геннадий Зюганов смог собрать около 12 тыс. недовольных, либертарианцы - вдвое меньше.

КПРФ подала заявку на проведение акции протеста сразу после окончания чемпионата, когда Госдума уже успела принять законопроект в первом чтении. Сделано это было усилиями "Единой России", к которой и было больше всего претензий на коммунистическом митинге.

Протестующие выразили симпатию только одной представительнице ЕР - Наталье Поклонской, которая реформу не поддержала. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что "в России три великих беды, которые коснулись всех семей: Великая Отечественная война, приватизация и теперь - повышение пенсионного возраста".

Беспартийный кандидат в мэры Москвы от Компартии Вадим Кумин попросил проспект проголосовать за него: "И тогда я не допущу в Москве такой реформы", - правда, оратор не объяснил, как сможет проигнорировать федеральный закон в отдельно взятом регионе.

В воскресенье коммунистов на проспекте сменили их противники из Либертарианской партии. В апреле им удалось вывести сюда около 12 тыс. человек на митинг в поддержку мессенджера Telegram. Правда, за ту акцию агитировали и бизнесмен Павел Дуров, и многие популярные блогеры. В этот раз проспект откровенно пустовал. По оценке "Белого счетчика", на митинг пришло около 6 тыс. человек, по данным МВД - 2,5 тыс.

Многие из нынешних участников были и на субботней акции. Недалеко от сцены стояли с красными флагами активисты Российского социалистического движения. На митинг пришел и Алексей Навальный, но на сцену вышел не он, а координатор его московского штаба Олег Степанов.

Издание пишет, что по численности коммунистический митинг превзошел либертарианский. Но КПРФ привезла делегации из регионов, а на воскресном митинге было в разы больше молодежи, чем на мероприятии КПРФ. Довольно много людей пришли на оба митинга, как они объясняли, "не за партии, а за себя лично". Издание делает вывод, что организаторы обоих мероприятий не смогли массово привлечь в протест новую аудиторию - даже по вопросу, который действительно касается каждого гражданина.

"Ведомости": в референдуме отказали, но не окончательно

Центризбирком отказал коммунистам в референдуме о пенсионной реформе, пишут "Ведомости". ЦИК признала не соответствующей требованиям закона формулировку вопроса, который КПРФ предложила вынести на всероссийский референдум против повышения пенсионного возраста. По мнению ЦИК, формулировка способна ввести избирателей в заблуждение.

Вопрос КПРФ предложила задать в такой форме: "Согласны ли вы с тем, что возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?"

Чтобы разобраться с содержанием этого вопроса, люди должны обладать специальными познаниями, заявила секретарь ЦИК Майя Гришина. Не каждый знает, какой возраст установлен для получения права на пенсию по старости, а само понятие "страховая пенсия" способен разъяснить только юрист, считает она.

"Мы исходим из того, что по итогам референдума будет установлен запрет повышать пенсионный возраст выше установленного в настоящий момент - 55 и 60 лет", - объяснил руководитель юридической службы московского горкома КПРФ Магомет Биджев. "Ну почему же вы так и не написали?", - воскликнула председатель ЦИК Элла Памфилова. Она отметила, что нынешний отказ не означает полного запрета на проведение такого референдума, и это принципиальная позиция ЦИК.

Перспектива проведения референдума о пенсионной реформе обсуждалась в администрации президента, говорит человек, близкий к Кремлю. Идея хорошая, ведь результат только кажется предсказуемо отрицательным: при правильном использовании информационных и прочих ресурсов государства итог будет положительным для инициаторов реформы, поясняет собеседник. В то же время по напряжению системы и материальным затратам референдум сопоставим с недавней президентской кампанией, указывает он.

До референдума дело никогда не дойдет, уверен политолог Аббас Галлямов: если бы стояла задача легитимизировать повышение пенсионного возраста, то это намного проще было бы сделать в ходе президентских выборов. Путину нужно было указать на такую необходимость в своем послании после демонстрации новой ракеты, и сейчас все каналы в один голос трубили бы, что россияне проголосовали за реформу, полагает эксперт. Даже если Путин получил бы на 10-15% голосов меньше, его результат все равно бы остался бесспорным.

С одной стороны, вопрос гипотетически мог вызвать затруднения, так как содержал в себе отрицательное утверждение, отмечает политолог Александр Пожалов. С другой стороны, для власти выгодно, что начало сбора подписей за референдум отложено. Сейчас есть вариант, при котором тема пенсионной реформы постепенно утратит новизну и связанную с этим остроту восприятия, а после вероятного вмешательства осенью Путина в содержание реформы с социализирующими поправками часть недовольных посчитает, что президент их услышал и защитил, подводит итог Пожалов.

РБК: за крымские дороги рассчитается федеральный бюджет

Власти Крыма оценили развитие автомагистральной сети в 150 млрд рублей, такая сумма потребуется до 2024 года, пишет РБК. Правительство аннексированного Россией полуострова может выделить около 25 млрд рублей, но основная нагрузка ляжет на федеральный бюджет

Источник, близкий к правительству Крыма, и чиновник минтранса подтвердили РБК эту оценку. Сумма сопоставима со стоимостью строительства и реконструкции трассы "Таврида" протяженностью 250 км, проходящей по территории полуострова, - 149,3 млрд руб. (первая очередь маршрута Керчь - Симферополь должна быть запущена декабре) и в полтора раз меньше затрат на Крымский мост, который обойдется в 228 млрд руб. В середине мая было открыто движение по автодорожной части Крымского моста для легковых машин и автобусов, грузовики планируется пустить осенью.

"В прошлом году [глава Крыма] Сергей Аксенов обсуждал вопрос недостроенных трасс с президентом Владимиром Путиным. Федеральный центр должен помочь с финансированием", - сказал источник, близкий к крымскому правительству.

Значительная часть крымских дорог до сих пор требует масштабной реконструкции, сказал РБК член экспертно-консультативного совета при главе республики Игорь Рябов. "Это и дороги, соединяющие райцентры севера полуострова, и второстепенные дороги на Южный берег. Плохое качество дорог мешает качеству сельского хозяйства", - сказал он.

По словам Рябова, крымский бюджет сможет справиться с задачами реконструкции, но в одиночку это займет десятки лет, поэтому, конечно, надо изыскивать средства в дорожном фонде и федеральных целевых программах дорожного строительства.

Транспортная инфраструктура Крыма после распада СССР чрезвычайно деградировала и нуждается в реконструкции, подтверждает гендиректор "INFOLine-Аналитики" Михаил Бурмистров. Ситуация требует скорейшего разрешения, поэтому об экономическом эффекте от реализации концепции развития крымских дорог пока сложно говорить, предупреждает он. По мнению Бурмистрова, деньги из федерального бюджета на эти цели будут выделены, но в меньшем объеме.

"Коммерсант": россияне передумали отдыхать

Воодушевленные резким ростом продаж турпакетов на этапе ранних бронирований операторы переоценили покупателей. С середины июля количество россиян, готовых провести летний отпуск на зарубежных курортах, заметно падает, вынуждая участников рынка на 10-20% сократить заявленные полетные программы и явно демпинговать, пишет "Коммерсант".

Такая политика уже привела к краху старейшего оператора "Натали-турс" и ряда других и может спровоцировать новую волну банкротств компаний.

В августе количество чартерных авиарейсов из России на зарубежные курорты будет сокращено на 10-20% от планов, заявленных перевозчиками и турагентствами, сообщил советник по транспорту главы Ростуризма Дмитрий Горин. Он уточнил, что объем полетных программ будет соответствовать уровню июля.

"Туроператоры строили оптимистичные планы из-за ажиотажного спроса на турпакеты во время раннего бронирования (при покупке пакета в этот период предоставляется скидка в 30%)", - объясняет советник главы Ростуризма. Традиционно в период ранних бронирований туроператоры реализуют 35-40% от запланированной программы на лето, а в этом году показатель увеличился до 50%, уточняет директор по продажам НТК "Интурист" Сергей Толчин.

Единственным направлением, где еще возможен рост, остается Турция. "Но, скорее всего, причиной может стать как раз переизбыток чартеров, из-за чего туроператоры вынуждены демпинговать, продавая подчас турпакеты себе в убыток", - подчеркивает Сергей Толчин.

Похожий прогноз делает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе: по ее мнению, рост выездного потока в Турцию и Испанию составит около 10%, некоторые направления покажут небольшой спад.

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Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си