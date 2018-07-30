Пресса Британии: русские деньги уходят из британских школ

В обзоре британской прессы:

Американские техногиганты выбирают Лондон

На фоне общих тревожных материалов о влиянии "брексита" на экономику Британии, Times публикует вполне оптимистический материал, утверждающий, что международные технологические и медиакомпании не видят причин для волнений и расширяют свое присутствие в стране.

Поводом для такого материала стала информация о том, что соцсеть Facebook анонсировала строительство нового офиса на 600 тысяч квадратных метров в лондонском районе Кингс Кросс.

Компания, таким образом, разместится по соседству с новым офисом Google.

Газета напоминает, что сразу после объявления результатов референдума по "брекситу" Apple подтвердила свое намерение по превращению в свой офис знаменитой электростанции в Баттерси, а Amazon в прошлом году разместил на 15 этажах в двух других районах Лондона пять тысяч сотрудников.

По данным аналитического департамента агентства недвижимости Savills, начиная с третьего квартала 2016 года технологические компании в общей сложности заняли более трех миллионов квадратных метров офисных площадей в одном только Лондоне.

По мнению собеседников издания, технологические компании продолжают выбирать Британию из-за доступности венчурного финансирования, меньшего, чем, например, во Франции регулирования рынка труда, а также благоприятного налогового климата для стартапов.

Русские деньги бегут из британских частных школ

Times также рассказывает о том, что на фоне все более напряженных отношений между Британией и Россией наблюдается отток детей богатых россиян из английских частных школ.

Данные Совета независимых школ, представляющего 1300 частных учебных заведений страны, показывают неуклонное падение уже третий год. Если в 2015 году 3611 российских граждан учились в британских частных школах, то, по последним данным прошлого учебного года, их было всего 2806.

Газета отмечает, что значительное снижение было зафиксировано еще в январе этого года, так что отток нельзя связывать с делом Скрипалей, но, вероятно, можно считать следствием военных действий в Сирии и на Украине.

Глава межпартийной парламентской группы Крис Брайан уверен, что это видимый результат действий британского правительства и парламентариев по борьбе с российскими бандитами и олигархами, которые слишком долго чувствовали себя в Британии как дома, что проявлялось и в отправке сюда детей.

Впрочем, редактор издания The Good School Guide Ральф Лукас считает, что другая возможная причина - смена "вкуса к образованию" в среде богатых русских.

Томас Маркл все громче обижается на дочь и зятя

Daily Mail публикует очередное интервью с отцом герцогини Сассекской, женой принца Гарри. 74-летний Томас Маркл, живущий последние годы в Мексике, жалуется газете на то, что дочь отдалилась от него и относится к нему свысока, а все из-за ее нового статуса.

"Что меня возмущает, так это ее чувство превосходства. Все, чем она стала, это я сделал. И где благодарность за это? Она даже не разговаривает со мной теперь! Как это бессердечно!" - возмущается он.

Маркл винит во всем холодность королевской семьи. Он не расстроится, если никогда вообще больше не поговорит с мужем своей дочери, но запрет на встречу с будущими внуками стал бы для него трагедией.

Бывший голливудский осветитель не понимает, почему королевская семья и его дочь придают такое значение каждому его интервью и утверждает, что никто не заставит его замолчать.

Несмотря на все обиды Томас собирается поздравить дочь с днем рождения. Правда на личный разговор он, похоже, не надеется и отправит открытку по почте.