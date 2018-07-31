Танк "Армата" оказался слишком дорогим для России. Что будет вместо него?
Перспективный российский танк Т-14 "Армата" оказался слишком дорог для массовых закупок, а основной боевой танк Т-72, стоящий на вооружении армии России, - вполне современная боевая машина, считает вице-премьер Юрий Борисов.
В правительстве чиновник курирует оборонно-промышленный комплекс. Пять лет назад он же, будучи замминистра обороны, утверждал, что созданный в СССР Т-72 устарел и нуждается в замене на качественно новую боевую платформу.
"Ну и зачем наводнять "арматами" все Вооруженные силы, у нас Т-72 пользуется огромным спросом на рынке. Его берут все, он по сравнению с "абрамсами", "леклерками" и "леопардами" по цене, эффективности и качеству значительно их превосходит", - цитировали в понедельник, 30 июля, слова вице-премьера российские информационные агентства.
"Если бы существующая техника, в частности, модернизированный танк Т-72, БМП-4 или БТР-82 по своим возможностям резко уступали вероятному противнику, мы бы сейчас форсировали, закупали новые модели", - рассуждал Борисов.
Как три "леопарда"
Танк на платформе "Армата" был представлен широкой публике весной 2015 года. Тогда Т-14 впервые участвовали в Параде Победы на Красной площади.
В российской прессе этот проект стали обсуждать немного раньше, и одним из главных аргументов сторонников нового танка было то, что танки Т-90 и Т-72 уже исчерпали возможности для модернизации. В числе этих людей был Юрий Борисов.
"Все от Т-72 и Т-90, мы все исчерпали. Там нету уже возможности для дальнейшей модернизации, нужен качественный скачок. Вот задача создания этой платформы (и мы ее обязательно создадим к 15-му году, мы даже объявили это у себя на сайте) - это получение качественного скачка для развития этого направления", - говорил тогдашний замминистра обороны в программе "Военный совет" радиостанции "Эхо Москвы" 29 июня 2013 года.
В том же интервью Борисов сетовал на то, что армии приходится "жить на модернизации платформ, которые были созданы еще во времена Советского Союза". "Сегодня если сравнивать танк Т-90С, он может быть, чуть-чуть отстает, а где-то и в паритете с современными зарубежными образцами. Я имею в виду с немецкими танками, с израильскими", - говорил Борисов в 2013 году.
Еще раньше, в марте 2011 года, выступая на заседании комитета по обороне и безопасности Совета федерации, тогдашний главнокомандующий сухопутных войск Александр Постников заявил, что Т-90, будучи модификацией советского Т-72, стоил на тот момент 118 миллионов рублей за единицу. На те же деньги минобороны могло купить три немецких танка "Леопард", отмечал военный.
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Эти слова тогда раскритиковали многие эксперты, но они довольно точно отражали отношение военных к бронетехнике 1970-х годов, составлявший на тот момент основу парка военных машин российской армии.
Появление танка нового поколения на таком информационном фоне казалось тогда логичным и правильным шагом.
Новая платформа
Главным отличием танка Т-14 на платформе "Армата" является то, что его экипаж заключен в особо прочную бронекапсулу в боевом отделении в корпусе танка. Его башня необитаема и управляется дистанционно.
Это позволило улучшить условия работы экипажа, а также теоретически повысило его выживаемость в бою. По оценкам экспертов, в танках Т-80, а также Т-90 и Т-72 экипаж сидит буквально окруженный боекомплектом, рискуя жизнью: при внутреннем возгорании заряды могут загореться. В Т-14 экипаж размещается отдельно.
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Среди других достоинств новой платформы - современная цифровая система управления огнем, радары и тепловизионные приборы, система активной защиты "Афганит", а также блоки динамической защиты, разработанные для противостояния современным противотанковым кумулятивным боеприпасам.
"Армата" - это название платформы, то есть основы для целого семейства машин. С 2015 года на выставках и парадах демонстрируются две из них: основной боевой танк Т-14 и тяжелая боевая машина пехоты Т-15.
Кроме того, в это семейство обычно включают самоходную артиллерийскую установку 2С35 "Коалиция-СВ", однако это связано скорее с тем, что ее впервые показали на одном параде с Т-14 и Т-15.
Ранее в конце декабря 2017 года главком сухопутных войск Олег Салюков заявил, что до 2020 года в армию поступят 100 танков Т-14 для опытной эксплуатации. А в сентябре 2015 года в эфире "Эха Москвы" гендиректор "Уралвагонзавода", который разрабатывает и производит эти танки, Олег Сиенко сказал, что при массовом производстве его цена составит около 250 миллионов рублей (4 млн долларов).
Под "массовым производством" Сиенко тогда подразумевал 2300 танков. Сколько танков Т-14 закупит оборонное ведомство в нынешней ситуации, неизвестно.
Как рассказал Би-би-си военный эксперт, специалист по бронетехнике Виктор Мураховский, смена риторики связана с сокращением финансирования программы перевооружения сухопутных войск в рамках госпрограммы вооружений. По его словам, это касается не только Т-14, но и тяжелой колесной платформы "Бумеранг", БМП "Курганец" и истребителя пятого поколения Т-50.
Госпрограмма вооружений до 2020 года принималась в 2011 году, когда будущее российской экономики виделось властям более оптимистичным, чем сейчас.
"Темпы роста экономики абсолютно не соответствуют тем планам. Соответственно и средства на закупку вооружений сократились", - объяснил эксперт.
Дешево и просто
С начала 1970-х годов было построено более 25 тысяч танков Т-72 они стояли и стоят на вооружении в нескольких десятках стран. Т-90, созданный на его основе, выпускается с начала 1990-х годов. Уже построено более 2 тысяч этих танков разных модификаций. Конструкторам хорошо известны все недостатки обоих танков, с которыми они не прекращают бороться.
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Так, в последней модификации Т-90 (соответственно, и Т-72), которая называется Т-90АМ, часть боекомплекта вынесена за пределы башни в специальный контейнер позади нее. Это было сделано по примеру некоторых танков западных стран. На нем установлено новое оборудование, причем многое (например, система активной защиты "Афганит") используется также на Т-14.
"Уралвагонзавод" проводит глубокую модернизацию и самого Т-72 до уровня "Б3", что примерно соответствует базовой модификации Т-90.
Виктор Мураховский считает, что говорить о полном прекращении программы закупок новой военной техники нельзя: речь идет об отсрочке выполнения этих программ на будущее.
Вместо этого правительство продолжит капремонт и модернизацию старой техники.
"Достаточно массово идет переоснащение на Т-72Б3 (есть версии 2016 года - это крайняя модификация), там уже речь идет о сотнях единиц. Недалек тот день, когда насыщение войск этими образцами наступит, будут постепенно модернизировать Т-90 и одновременно закупать низкими темпами бронетехнику нового поколения", - спрогнозировал эксперт.