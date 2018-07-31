Танк "Армата" оказался слишком дорогим для России. Что будет вместо него?

Image caption Спустя пять лет Юрий Борисов перешел из минобороны на работу в правительство, Т-14 из перспективного и прорывного танка стал слишком дорогостоящим, а Т-72 из устаревшего - вполне современным

Перспективный российский танк Т-14 "Армата" оказался слишком дорог для массовых закупок, а основной боевой танк Т-72, стоящий на вооружении армии России, - вполне современная боевая машина, считает вице-премьер Юрий Борисов.

В правительстве чиновник курирует оборонно-промышленный комплекс. Пять лет назад он же, будучи замминистра обороны, утверждал, что созданный в СССР Т-72 устарел и нуждается в замене на качественно новую боевую платформу.

"Ну и зачем наводнять "арматами" все Вооруженные силы, у нас Т-72 пользуется огромным спросом на рынке. Его берут все, он по сравнению с "абрамсами", "леклерками" и "леопардами" по цене, эффективности и качеству значительно их превосходит", - цитировали в понедельник, 30 июля, слова вице-премьера российские информационные агентства.

"Если бы существующая техника, в частности, модернизированный танк Т-72, БМП-4 или БТР-82 по своим возможностям резко уступали вероятному противнику, мы бы сейчас форсировали, закупали новые модели", - рассуждал Борисов.

Как три "леопарда"

Танк на платформе "Армата" был представлен широкой публике весной 2015 года. Тогда Т-14 впервые участвовали в Параде Победы на Красной площади.

В российской прессе этот проект стали обсуждать немного раньше, и одним из главных аргументов сторонников нового танка было то, что танки Т-90 и Т-72 уже исчерпали возможности для модернизации. В числе этих людей был Юрий Борисов.

"Все от Т-72 и Т-90, мы все исчерпали. Там нету уже возможности для дальнейшей модернизации, нужен качественный скачок. Вот задача создания этой платформы (и мы ее обязательно создадим к 15-му году, мы даже объявили это у себя на сайте) - это получение качественного скачка для развития этого направления", - говорил тогдашний замминистра обороны в программе "Военный совет" радиостанции "Эхо Москвы" 29 июня 2013 года.

Image caption Т-90С, который в 2013 году, по словам Юрия Борисова, чуть-чуть отставал от германского Leopard и израильского Merkava

В том же интервью Борисов сетовал на то, что армии приходится "жить на модернизации платформ, которые были созданы еще во времена Советского Союза". "Сегодня если сравнивать танк Т-90С, он может быть, чуть-чуть отстает, а где-то и в паритете с современными зарубежными образцами. Я имею в виду с немецкими танками, с израильскими", - говорил Борисов в 2013 году.

Еще раньше, в марте 2011 года, выступая на заседании комитета по обороне и безопасности Совета федерации, тогдашний главнокомандующий сухопутных войск Александр Постников заявил, что Т-90, будучи модификацией советского Т-72, стоил на тот момент 118 миллионов рублей за единицу. На те же деньги минобороны могло купить три немецких танка "Леопард", отмечал военный.

Эти слова тогда раскритиковали многие эксперты, но они довольно точно отражали отношение военных к бронетехнике 1970-х годов, составлявший на тот момент основу парка военных машин российской армии.

Появление танка нового поколения на таком информационном фоне казалось тогда логичным и правильным шагом.

Новая платформа

Главным отличием танка Т-14 на платформе "Армата" является то, что его экипаж заключен в особо прочную бронекапсулу в боевом отделении в корпусе танка. Его башня необитаема и управляется дистанционно.

Это позволило улучшить условия работы экипажа, а также теоретически повысило его выживаемость в бою. По оценкам экспертов, в танках Т-80, а также Т-90 и Т-72 экипаж сидит буквально окруженный боекомплектом, рискуя жизнью: при внутреннем возгорании заряды могут загореться. В Т-14 экипаж размещается отдельно.

Среди других достоинств новой платформы - современная цифровая система управления огнем, радары и тепловизионные приборы, система активной защиты "Афганит", а также блоки динамической защиты, разработанные для противостояния современным противотанковым кумулятивным боеприпасам.

Правообладатель иллюстрации Mordovets/Getty Images Image caption Т-90АМ - последняя инкарнация Т-72, уже совершенно не похожая на прототип

"Армата" - это название платформы, то есть основы для целого семейства машин. С 2015 года на выставках и парадах демонстрируются две из них: основной боевой танк Т-14 и тяжелая боевая машина пехоты Т-15.

Кроме того, в это семейство обычно включают самоходную артиллерийскую установку 2С35 "Коалиция-СВ", однако это связано скорее с тем, что ее впервые показали на одном параде с Т-14 и Т-15.

Ранее в конце декабря 2017 года главком сухопутных войск Олег Салюков заявил, что до 2020 года в армию поступят 100 танков Т-14 для опытной эксплуатации. А в сентябре 2015 года в эфире "Эха Москвы" гендиректор "Уралвагонзавода", который разрабатывает и производит эти танки, Олег Сиенко сказал, что при массовом производстве его цена составит около 250 миллионов рублей (4 млн долларов).

Под "массовым производством" Сиенко тогда подразумевал 2300 танков. Сколько танков Т-14 закупит оборонное ведомство в нынешней ситуации, неизвестно.

Image caption Тяжелая платформа "Бумеранг" также показалась куратору ВПК слишком дорогой

Как рассказал Би-би-си военный эксперт, специалист по бронетехнике Виктор Мураховский, смена риторики связана с сокращением финансирования программы перевооружения сухопутных войск в рамках госпрограммы вооружений. По его словам, это касается не только Т-14, но и тяжелой колесной платформы "Бумеранг", БМП "Курганец" и истребителя пятого поколения Т-50.

Госпрограмма вооружений до 2020 года принималась в 2011 году, когда будущее российской экономики виделось властям более оптимистичным, чем сейчас.

"Темпы роста экономики абсолютно не соответствуют тем планам. Соответственно и средства на закупку вооружений сократились", - объяснил эксперт.

Дешево и просто

С начала 1970-х годов было построено более 25 тысяч танков Т-72 они стояли и стоят на вооружении в нескольких десятках стран. Т-90, созданный на его основе, выпускается с начала 1990-х годов. Уже построено более 2 тысяч этих танков разных модификаций. Конструкторам хорошо известны все недостатки обоих танков, с которыми они не прекращают бороться.

Так, в последней модификации Т-90 (соответственно, и Т-72), которая называется Т-90АМ, часть боекомплекта вынесена за пределы башни в специальный контейнер позади нее. Это было сделано по примеру некоторых танков западных стран. На нем установлено новое оборудование, причем многое (например, система активной защиты "Афганит") используется также на Т-14.

"Уралвагонзавод" проводит глубокую модернизацию и самого Т-72 до уровня "Б3", что примерно соответствует базовой модификации Т-90.

Виктор Мураховский считает, что говорить о полном прекращении программы закупок новой военной техники нельзя: речь идет об отсрочке выполнения этих программ на будущее.

Вместо этого правительство продолжит капремонт и модернизацию старой техники.

"Достаточно массово идет переоснащение на Т-72Б3 (есть версии 2016 года - это крайняя модификация), там уже речь идет о сотнях единиц. Недалек тот день, когда насыщение войск этими образцами наступит, будут постепенно модернизировать Т-90 и одновременно закупать низкими темпами бронетехнику нового поколения", - спрогнозировал эксперт.