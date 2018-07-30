Умереть молодым в Стоктоне: английский город с самым большим социальным расслоением

Image caption 46-летний житель Стоктона Роб Хилл готовится умереть

Разница в ожидаемой продолжительности жизни бедных и богатых в Англии увеличивается уже два десятка лет. Обеспеченные люди остаются здоровыми дольше. Бедные умирают раньше. Этот вывод основан на национальной статистике.

Стоктон-он-Тис - город с самой большой разницей в ожидаемой продолжительности жизни здоровых и больных людей, свидетельствуют данные Службы общественного здравоохранения.

Жителю города Робу Хиллу 46 лет, и он готовится к смерти.

Курение и вредная еда сделали свое дело: у Роба многочисленные проблемы со здоровьем, в том числе эмфизема, лимфостаз и диабет второго типа.

Два года назад врачи сказали, что ему осталось жить около шести месяцев. Теперь он проживает "дополнительное время".

"Я принимал неверные решения, - рассказывает он. - Курение - худший выбор, который я сделал в жизни".

У него останутся вдова и восемь детей, младший из которых играет с ним, пока Роб подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Город неравных возможностей

Роб живет в разделенном городе. Те, кто живет в богатых районах Стоктона, как ожидается, могут прожить на 18 лет дольше, чем те, кто населяет менее благополучные кварталы. Эта проблема наблюдается по всей стране.

В среднем по стране, мальчик, родившийся в одном из наиболее благополучных районов Англии, проживет на 8,4 года дольше, чем мальчик, появившийся на свет в одном из беднейших.

Image caption Доктор Дэвид Ходжес

Доктор Дэвид Ходжес - врач-терапевт, работающий в центре Стоктона, где средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин - 64 года. Такой же показатель фиксируют в Эфиопии.

"Это позор. Мы должны исправить ситуацию. Люди имеют право выходить на пенсию здоровыми. Я готов мириться с хроническими болезнями после 60 лет, но я не готов принять то, что в нашем обществе люди теряют здоровье после 40", - говорит Ходжес.

Разница в показателях здоровья обусловлена комплексом причин.

Профессор Университета Ньюкасла Клэр Бамбра пять лет работала над исследованием "неравенства здоровья" в Стоктоне. По ее словам, причин много, но главная - это уровень доходов.

"Бедные умирают молодыми, потому что у них нет денег на здоровый образ жизни. Они находятся под давлением множества негативных факторов, в состоянии нестабильности, они в меньшей степени контролируют собственную жизнь", - говорит Бамбра.

На национальном уровне правительство заявляет о своей приверженности решению проблемы "неравенства здоровья", и утверждает, что принимает меры для того, чтобы люди жили дольше.

Image caption Кладбище в Стоктоне

В Стоктоне над этим работают службы здравоохранения, местные власти и школы.

Католическая школа Святого Беды Достопочтенного обслуживает один из самых депрессивных районов города. Ее директор Берни Рицци-Аллан говорит, что ситуация стала меняться к лучшему после того, как в школе начал работать собственный терапевт.

"Здоровье людей не должно определяться классовой принадлежностью. Это можно изменить, и это изменится. У наших детей одинаковое количество врожденных способностей, потенциала и таланта. Если мы не признаем это, мы их потеряем. Страна теряет очень много потенциала", - говорит Рицци-Аллан.

Прогулка по местному кладбищу позволяет осознать масштаб проблемы: судя по надгробиям, многие жизни оборвались слишком рано.

Image caption Сотрудница похоронного бюро Элисон Крейк считает, что ранняя смерть - хуже горя от самой утраты близкого человека

"Когда видишь возраст, думаешь - это слишком преждевременная смерть. Это даже хуже, чем горе от самой утраты близкого человека", - говорит сотрудница похоронного бюро Элисон Крейк.

Тем временем Роб Хилл у себя дома занимается планированием собственных похорон. Он считает, что поминальная служба должна быть короткой - так детям будет проще пережить его смерть.

Но "неравенство здоровья" жестоко. "Когда папа идет на кухню, он постоянно кашляет. И тогда я просто ухожу. Я не остаюсь на кухне. Я не знаю, и никто не знает, когда его не станет. Никто, даже доктор", - говорит Харви, восьмилетний сын Роба Харви.

Продолжительность жизни в России

По данным Росстата, ожидаемая продолжительность жизни для рожденных в 2017 году превысила 72 года. Как отмечают в Институте демографии НИУ ВШЭ, для России характерны чрезмерные различия в продолжительности жизни мужчин и женщин. По оценкам Росстата за 2016 год, ожидаемая продолжительность жизни мужчин при рождении составила 66,5 года, а женщин - 77,1 года.

Ожидаемая продолжительность жизни существенно различается по регионам России.

Различия между регионами нередко достигали почти 20 лет, но в последние годы они несколько сократились. В 2016 году различия между наименьшим и наибольшим значением ожидаемой продолжительности жизни в регионах федерации составили 16,6 года. Значение показателя варьировалось от 64,2 года в Тыве до 80,8 года в Ингушетии.