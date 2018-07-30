Фактчек: что российское ТВ говорит о Марии Бутиной - и что из этого правда

Правообладатель иллюстрации STR Image caption Российские каналы сравнивают Марию Бутину с Анной Чапман и говорят об отсутствии значимых доказательств в ее деле

Арест россиянки Марии Бутиной США в последние недели стал одной из главных тем на российском телевидении. Вслед за российскими властями, которые считают преследование россиянки политически мотивированным, российские каналы говорят о "шпионской истерии" и бездоказательности обвинений в адрес девушки.

Би-би-си изучила, как российские телеканалы освещают дело Бутиной, и рассказывает, в чем они ошибаются.

Утверждение: Марию Бутину в США считают российской шпионкой

" #FreeMariaButina: зачем американские спецслужбы выставляют шпионкой студентку Марию Бутину " (Первый канал, 22 июля)

(Первый канал, 22 июля) "Марию Бутину обвинили в попытках влияния на политическую сферу в США. Иными словами, ее подозревают в шпионаже" (сайт НТВ, 25 июля)

(сайт НТВ, 25 июля) "Девушку по подозрению в шпионаже держат в вашингтонском СИЗО" ("Вести" в 20:00, 29 июля)

Это не так. Марию Бутину в США задержали по подозрению в нарушении закона о работе иностранных агентов (Foreign Agents Registration Act), который был принят еще в 1938 году.

Американская прокуратура обвиняет Бутину в работе в США незарегистрированным иностранным агентом (по закону лоббисты должны регистрироваться в Минюсте), а также в преступном сговоре с этой целью. Лицом, с которым Бутина якобы вступила сговор, является некий "русский чиновник" - предположительно, это бывший сенатор, зампред Центробанка Александр Торшин. Бутина несколько лет была его помощницей.

Российским властям норма об "иностранных агентах" хорошая знакома - с 2012 году в России статус иноагентов выдают некоммерческим организациям, а с прошлого года и СМИ. В ответ на критику чиновники обычно апеллируют именно к тому, что деятельность иностранных агентов регулируется и в США.

Несмотря на это, на российском ТВ регулярно говорят о "шпионской истерии", из-за которой и задержали Бутину. Даже сами госканалы обращали внимание на возникшую путаницу. 17 июля ведущий "Вестей" обратил внимание, что "многие СМИ поспешили назвать Марию Бутину шпионкой, хотя на самом деле речь в обвинении идет всего лишь о незаконном лоббировании интересов". Впрочем, в дальнейшем в эфире других передач на каналах ВГТРК вновь говорили про обвинения в шпионаже.

Утверждение: Мария Бутина - новая Анна Чапман

"Метко стреляет, рыжеволосая, как Анна Чапман, ну точно шпионка" ("Вести в 20:00", 22 июля)

"Все это до боли напоминает сценарий восьмилетней давности, когда под пресс американских спецслужб попала другая россиянка - Анна Чапман" (РЕН ТВ. Новости).

Марию Бутину с момента ее задержания сравнивают с другой известной россиянкой - Анной Чапман. Но обвинения, которые предъявляли Чапман в США, были другими - и это тоже был не шпионаж. В 2010 году после задержания россиянку обвинили в скрытой работе на иностранную разведку - ей вменяли сотрудничество со Службой внешней разведки России.

Чапман признала себя виновной в нелегальном сотрудничестве с Россией, ее выслали вместе с еще девятью фигурантами этого дела.

Разоблачение Чапман и других агентов стало крупнейшим шпионским скандалом в новейшей истории России и США. Обвиняемых обменяли на нескольких заключенных, осужденных в России за шпионаж и государственную измену. Среди них был экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль, который в марте был отравлен в британском Солсбери.

Впрочем, в деле Бутиной имя Чаман все-таки упоминается. Прокуратура обратила внимание на сообщение бывшего начальника россиянки Торшина - в марте 2017 года, когда в печати США появилась серия статей о Бутиной, он написал экс-подчиненной, что та "затмила Анну Чапман".

"Основываясь на замечаниях русского чиновника, суд должен прийти к заключению, что обвиняемая приравнивалась к другим тайным российским агентам", - посчитали в прокуратуре.

Утверждение: процесс по делу Бутиной пытаются засекретить

"Американские власти пытаются засекретить дело в отношении россиянки Марии Бутиной, которую обвиняют в преступном сговоре и работе в качестве иностранного агента без должного уведомления" (Первый канал, 26 июля)

" Власти США пытаются засекретить материалы по делу россиянки Марии Бутиной, которую обвиняют в шпионаже " ("Вести", 26 июля)

("Вести", 26 июля) "Это вызвало разумный вопрос со стороны адвоката - если часть улик будет засекречена, как он сможет подготовиться к защите клиентки" (НТВ, 25 июля)

Сторона обвинения действительно говорила о планах ограничить доступ к делу Бутиной - но речь идет о засекречивании лишь части материалов. Пока неясно, какие именно документы имеются в виду.

При этом речь о том, что доступа к уликам лишат Роберта Дрисколла, адвоката Бутиной, не идет. Представитель прокуратуры на последнем заседании заявил, что власти в ближайшее время готовы предоставить защите все документы.

Однако претензии к защитнику все-таки возникли - прокуроры остались недовольны тем, как Дрисколл общается с прессой. По мнению обвинения, адвокат слишком много рассказывает о ходе процесса публично. Власти опасаются, что в СМИ может попасть и информация о собранных на Бутину уликах.

Дрисколл, оправдываясь, объяснил, что его подзащитная столкнулась с "цунами негативных упоминаний в прессе".

В итоге прокуратура попросила у суда запретить публичное раскрытие доказательств по делу Бутиной. До 8 августа обвинение должно выступить с соответствующим предложением. Судья Таня Чуткан заявила, что не хочет налагать какие-либо запреты, но предостерегла адвоката от излишнего общения с телевидением.

Утверждение: доказательств виновности Бутиной нет

"Свидетельства свалены в одну кучу, где ни вместе, ни по отдельности ни одно из них не тянет на полноценное доказательство". ("Вести в 20:00", 22 июля)

"Там из доказательств пока только то, что она рыжая как Чапман, и фотография на фоне Капитолия" ("Время покажет", Россия-1, 19 июля)

"В Америке Бутина стала членом Национальной стрелковой ассоциации — NRA. Эта могущественная организация поддерживает республиканцев и финансирует их предвыборные кампании. Дональд Трамп не стал исключением. Этих фактов оказалось достаточно, чтобы заподозрить Бутину в том, что та через ассоциацию искала контакты с Трампом"(Первый канал, 22 июля)

"Бутину без каких-либо доказательств называют российской шпионкой" ("Вести", 26 июля)

Говоря о деле Бутиной, российские госканалы утверждают, что в деле фактически нет улик, и в ироничном тоне говорят о приобщенной к делу фотографии, на которой россиянка запечатлена на фоне Капитолия в день инаугурации президента Дональда Трампа.

Такая улика в деле есть - но она далеко не единственная. Прокуроры сообщили, что у стороны обвинение уже подготовлено от 4 до 6 терабайтов данных по делу Бутиной, это около 1,5 миллиона файлов. В общей сложности размер собранной информации должен превысить 13 терабайтов.

В суде вашингтонский федеральный прокурор Эрик Кенерсон рассказал, что, согласно данным наружного наблюдения ФБР, "Бутина имела доступ к финансовым средствам и намерение перевести деньги за пределы США".

Во время обысков в дома Бутиной ФБР также обнаружило признаки того, что "в ходе своей командировки в США Бутина поддерживала связи с официальными лицами, которые, видимо, были российскими разведчиками". Например, электронный список контактов россиянки "содержал почтовый аккаунт из домена, который ассоциируется с ФСБ".

Кроме того, во время обыска в помещении был найден рукописный документ, в котором содержался вопрос: "Как отвечать на предложение ФСБ о работе?".

Госканалы также утверждают, что единственная связь Бутиной с американской политикой - это членство в Национальной стрелковой ассоциации, которая является традиционным спонсором республиканцев. Однако в деле есть и другие доказательства. Например, тот факт, что сожитель Бутиной - это активист Республиканской партии из Южной Дакоты Пол Эриксон, в деле он фигурирует как "Американец № 1".

В суде прокурор рассказывал, что перехват электронной переписки позволил ФБР сделать выводы об участии Бутиной "в планировании тайной операции влияния с "американцем № 1". Кроме того, обвинение посчитало, что россиянка готовилась к отъезду при помощи Эриксона - незадолго до ее ареста они ездили в пункт проката фургонов и закупили коробки.