В Беларуси объявился беглый премьер Кыргызстана. Он сменил имя

Человек, похожий на приговоренного в Кыргызстане к пожизненному заключению экс-премьера Данияра Усенова, выступил под другой фамилией в пятницу, 27 июля, на торжественном запуске крупного аграрного проекта под Минском.

Киргизская прокуратура в понедельник заявила, что будет продолжать добиваться экстрадиции Усенова, "сменившего свои анкетные данные на Урицкого Д.Т.".

Как утверждает Бишкек, директор ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация" Даниил Урицкий - это бывший премьер-министр Кыргызстана Данияр Усенов, разыскиваемый на родине. Бывшая жена политика уже заявила журналистам, что на распространенных фото с запуска аграрного комплекса - именно Данияр Усенов.

Данияр Усенов бежал из страны в 2010-м после антиправительственных выступлений, в ходе которых в Бишкеке, по официальным данным, погибли 89 человек и около полутора тысяч получили ранения. На родине Усенова заочно приговорили к пожизненному заключению за превышение должностных полномочий и соучастие в убийстве. По тому же делу пожизненный срок получил бывший президент Кыргызстана Курманбек Бакиев, после свержения обосновавшийся в Минске и получивший белорусский паспорт.

Большое начинание

Человек, похожий на Данияра Усенова, в окружении высокопоставленных белорусских и китайских чиновников запечатлен на видео и фото официальных и негосударственных белорусских СМИ на торжественном открытии сельскохозяйственного проекта. Он включает в себя строительство заводов по производству аминокислот и сельскохозяйственной и медицинской продукции на экспорт при помощи китайских инвестиций.

Человек, похожий на Данияра Усенова, был назван при этом Даниилом Урицким, руководителем ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация" (БНБК) - корпорации, созданной для реализации масштабного проекта указом президента Александра Лукашенко в 2016 году. Телефоны, указанные на бланках ЗАО БНБК, в понедельник не отвечали.

В состав акционеров БНБК входят китайские компании CITIC International Investments Ltd. (20%) и COFCO Corporation (9%). Беларуси в уставном фонде принадлежит 25%, российской компании "Вирен-Инвест" - 1%. Оставшиеся 45% контролируют две шотландские компании Maxforce LP и Altastar LP и две эмиратские — Al Salaam Biotech Investments Ltd. и Al Ziad Agro Investments Ltd.

При торжественной презентации проекта было обещано, что на площади в 160 га под Минском появится 12 заводов с тысячей рабочих мест. При реализации первой очереди комплекса Даниил Урицкий обещает 100 миллионов долларов чистой прибыли ежегодно.

Странное интервью

После официальных мероприятий журналисты "Белорусских новостей" спросили Даниила Урицкого, не является ли он бывшим премьер-министром Кыргызстана.

"У киргизов и спрашивайте", - ответил Урицкий, отказавшись от дальнейшего общения.

"Однако буквально через минуту он через молодого человека попросил нас вернуться и отложить в сторону камеру и диктофон. Только после этого он согласился говорить, - пишет в "Белорусских новостях" корреспондент портала Александр Ярошевич. - Директор БНБК показал белорусский паспорт на имя Даниила Урицкого. […] Позже не под диктофонную запись он позволил процитировать себя следующим образом: "Я слышал, что Данияр Усенов, премьер-министр Республики Кыргызстан, умер в 2013 году в Малайзии".

МИД Кыргызстана в субботу направил протестную ноту белорусской стороне, обвиняя Минск в укрывательстве и поддержке бывших высокопоставленных чиновников, признанных на родине преступниками. Киргизская прокуратура заявила, что будет продолжать добиваться экстрадиции Усенова, несмотря на то, что весной Беларусь официально отказалась выдать бывшего премьера.

В Государственной регистрационной службе Кыргызстана Би-би-си сообщили, что среди отказавшихся от гражданства республики Данияра Усенова нет. Супруга Усенова Динара Исаева в интервью Киргизской службе Радио "Свобода" заявила, что ничего не знает о местонахождении мужа.

"Я не знаю, где он находится. Мы не живем вместе уже восемь лет, - сказала журналистам Исаева. - О том, что он изменил имя и фамилию, писали и раньше. Я думала, что пишут просто так. А на распространившихся в Интернете фотографиях я вижу самого Данияра. Но я не могу говорить, плохой он или хороший".

Киргизские "гости" на белорусской земле

Помимо Данияра Усенова, до назначения премьером занимавшего пост мэра Бишкека, а также руководителя аппарата президента Кыргызстана, в Беларуси после революции 2010 года обосновались сам свергнутый президент Кыргызстана Курманбек Бакиев с семьей и несколько членов его ближайшего окружения.

Впервые о своей жизни в Беларуси Бакиев, редко дававший интервью, сообщил Белорусской Службе "Радио Свобода" в марте 2017 года.

Бакиев рассказал, что живет в резиденции белорусского президента "Дрозды", где полностью оплачивает все коммунальные и прочие услуги. После прибытия в Беларусь Курманбек Бакиев подчеркивал, что "не сидит на шее" белорусского государства, так как имеет достаточно сбережений — в Кыргызстане, по его словам, он был высоко оплачиваемым специалистом.

Более пяти лет Курманбек Бакиев строил в Беларуси собственный дом. Он рассказывал, что строение находится неподалеку от спортивного комплекса "Минск-Арена". Журналисты портала TUT.by размещали фото усадьбы; на стене гостевого дома изображен табун бегущих лошадей - такой же, как на выпущенной в Беларуси обложке книги Бакиева "Боль, любовь, надежда: мой Кыргызстан"".

Жена Бакиева Назгуль Толомушова работала в Минске менеджером гостиницы "На Замковой", затем директором отеля "Минск".

В интервью в марте прошлого года Бакиев шутил, что зарплаты жены хватает на несколько походов на минский рынок "Комаровка" и в супермаркет "Корона". Тогда же он говорил, что предпочитает заниматься домом и детьми и не вкладывает накопления ни в какие сельскохозяйственные проекты (к этому времени белорусские СМИ писали о возможной причастности Курманбека Бакиева к БНБК).

МИД Беларуси пока не прокомментировал ноту Бишкека.