Петра Верзилова и участниц Pussy Riot задержали сразу после выхода из-под стражи

Правообладатель иллюстрации VASILY MAXIMOV/AFP/Getty Images Image caption Верзилов и другие участники акции Pussy Riot провели в спецприемнике 15 суток

Участников акции Pussy Riot "Милиционер вступает в игру" Петра Верзилова, Веронику Никульшину, Ольгу Курачеву и Ольгу Пахтусову задержали сразу после того, как они вышли из-под административного ареста. Активистов отправили в спецприемник после того, как они выбежали на поле во время финала чемпионата мира по футболу.

Сразу после того, как Верзилова и других участников отпустили, их задержали и привели в отделение полиции.

"Прямо при выходе из второго спецприемника задержали, в присутствии журналистов и полиции. Подогнали полицейский автозак и погрузили. Причин задержания не говорят. Не представляю, что происходит, посмотрим как будут развиваться события, едем в отделение Лужники", - рассказал Би-би-си Верзилов по телефону.

Поначалу Петр Верзилов не знал, что после освобождения из спецприемника, где они отбывали административный арест, были задержаны и другие участники акции во время финала чемпионата мира по футболу. Ольга Пахтусова написала в "Твиттере", что ее вместе с Курачевой и Никульшиной, как и Верзилова, сразу же после освобождения задержали.

В разговоре с Би-би-си Пахтусова сообщила, что полицейские объяснили их задержание статьей 20.2 КоАП о нарушении правил проведения массовых мероприятий.

Позднее Верзилов сообщил, что полицейские собираются оставить его в ОВД на ночь - "до проведения неких мероприятий с утра".

15 июля во время финального матча ЧМ в Лужниках активисты выбежали на поле в полицейской форме. Они объяснили, что акцией "Милиционер вступает в игру" потребовали освобождения политзаключенных, восстановления политической конкуренции и закрытия дел, связанных с репостами.

Правообладатель иллюстрации NurPhoto Image caption Участники Pussy Riot выбежали на поле и прервали финал ЧМ по футболу, в котором играли Франция и Хорватия

Матч между сборными Франции и Хорватии был приостановлен, а Верзилова и участниц Pussy Riot задержала полиция. Им предъявили обвинения в нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований и незаконном ношении полицейской формы.

Хамовнический суд Москвы назначил Верзилову, Никульшиной, Курачаевой и Пахтусовой одинаковые наказания - 15 суток ареста, 1,5 тыс. рублей штрафа и запрет на посещение спортивных мероприятий в течение трех лет.

Активисты попали на поле при помощи стюардов, которые приняли их за настоящих сотрудников полиции и пустили на поле. Глава оргкомитета по проведению ЧМ Аркадий Дворкович после этого заявил, что акция "немножко нарушила нормальный ход матча", но "ничего страшного не случилось". "Хорошо, что это было самой большой проблемой. Но это означает, что 30 млрд [на безопасность во время ЧМ] были потрачены в полной мере эффективно", - посчитал бывший вице-премьер.