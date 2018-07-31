В Грузии отменили штрафы за курение марихуаны. Но это еще не легализация

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Конституционный суд Грузии говорит "нет" наркополитике государства

В грузинских СМИ и соцсетях называют историческим решение Конституционного суда страны, признавшего незаконным административное наказание за употребление марихуаны. Но вопрос о легализации марихуаны или ее декриминализации до сих пор не решен.

В Грузии не первый год часть общественности и неправительственных организаций требует реформирования существующего законодательства, называя его репрессивным и несправедливым.

По словам юриста Георгия Махарадзе, новое решение Конституционного суда означает, что теперь в случае обнаружения марихуаны в организме человека ему не грозит ни административное, ни уголовное наказание.

Но это решение касается лишь потребления, отмечает юрист, и не означает освобождения от ответственности за хранение марихуаны, даже в малых объемах.

"К примеру, если у нас будет один-два грамма в кармане, то есть до пяти граммов, мы, как и прежде, будем наказаны в административном порядке… Если будет больше пяти граммов - за это уже уголовная ответственность", - говорит Махарадзе.

По словам координатора проектов Центра по обучению и мониторингу прав человека (EMC) Гурама Имнадзе, хотя этим решением по существу легализовано курение марихуаны в Грузии, суд не рассматривал непосредственно формы ее употребления.

"К примеру, потребление на улице и в общественном пространстве пока не стало легальным. Конституционный суд гарантированно заявил, что человек не должен наказываться ни в уголовном, ни в административном порядке, когда в организме человека будет обнаружен след этого вещества. Сейчас все полностью зависит от парламента, от того, какие он создаст новые законодательные рамки употребления марихуаны", - говорит он.

Долгий путь к либерализации

По мнению Махарадзе, Конституционный суд на сегодня - единственный государственный институт в Грузии, который делает шаги в этом направлении.

"Практическое значение этого решения небольшое, но у него огромное политическое значение. Конституционный суд говорит государству, что наркополитика не годится и является алогичной, то есть вы наказываете людей за то, за что не надо наказывать. Соответственно, это огромный политический шаг со стороны Конституционного суда", - говорит Махарадзе.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Грузии периодически проходят акции с требованием либерализации наркополитики

Акции с требованием либерализации наркополитики, которые периодически проходили в Грузии, пока не принесли результатов.

Законодательная реформа затягивается, а предложенный около года назад пакет изменений, предусматривающий реформу наркополитики, до сих пор не принят парламентом.

"Этот законопроект, который касается либерализации наркополитики, остановлен. Было всего одно слушание в течение года в парламенте - комитете по здравоохранению [комитет по защите здоровья и социальным вопросам]. Я думаю, что в той форме, в которой мы - гражданское общество и авторы этого законопроекта - хотели, парламент его не примет. Видно, парламент, и власти в целом, не увидели, как необходима реформа, и что наркополитика в целом несправедлива, особенно к потребителям тяжелых наркотиков", - говорит Имнадзе.

Решение Конституционного суда создает базу для дискуссий по поводу политики государства в области употребления наркотиков, говорят эксперты.

"Это решение создает большое пространство для дальнейших шагов… Если с марихуаной у нас есть подобный стандарт, что не должно быть даже административного наказания за потребление, то как минимум логично обсуждение если не легализации, то декриминализации потребления других наркотиков", - говорит он.

Иск в Конституционный суд против парламента Грузии внесли представители "Нового политического центра - Гирчи" Зураб Джапаридзе и Вахтанг Мегрелишвили.

Они оспаривали законодательную норму, которая предусматривала административное наказание за потребление марихуаны.

"Грузия не только в регионе, но и в постсоветском пространстве стала первой страной, где потребление марихуаны полностью легально. То есть людей в этой стране за потребление марихуаны не смогут наказывать ни уголовно, ни административно", - заявил на брифинге, после того как стало известно о решении Конституционного суда, Зураб Джапаридзе.

В своем заявлении Конституционный суд назвал употребление марихуаны действием, которое защищено правом на свободное развитие личности, а назначение ответственности за это - непропорциональным и противоречащим конституции.

Но суд считает оправданным и соответствующим конституции привлечение к ответственности в случаях, когда факт потребления создает риски третьему лицу, к примеру, в случаях потреблениях марихуаны в учебных заведениях, в общественном транспорте или в присутствии несовершеннолетних.

Не первое решение

Это далеко не первое решение Конституционного суда по поводу марихуаны. В ноябре прошлого года КС Грузии упразднил уголовную ответственность за повторное употребление марихуаны.

Ранее суд посчитал неконституционным наказание в виде лишения свободы за приобретение и хранение марихуаны для личного пользования.

Суд отметил, что приобретение и хранение до 70 граммов марихуаны само по себе не указывает на цель или реальный риск сбыта, и лишение свободы за такое деяние является негуманным, жестоким и нарушающим достоинство обращением.

Однако употребление марихуаны по-прежнему наказывалось в административном порядке. Потребителю грозил штраф в размере 500 лари (около 200 долларов).