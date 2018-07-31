Пресса Британии: Терезу Мэй может сменить сын пакистанских иммигрантов

В обзоре британской прессы:

Глава МВД Британии не прочь стать премьер-министром

Financial Times рассказывает, что хотя премьер-министр Британии Тереза Мэй, очевидно, не собирается покидать Даунинг-стрит, букмекеры уже нашли ей преемника. Они ставят на нынешнего главу министерства внутренних дел страны - Саджида Джавида.

Всего лишь в июне этого года 48-летний политик оказался во главе одного из самых важных министерств, хотя еще год назад никто не прочил ему столь блестящего будущего, отмечает газета. Мало того, накануне прошлогодних парламентских выборов его коллеги по кабинету считали, что пришла пора его просто уволить.

По мнению издания столь неожиданный поворот в карьере Джавида произошел потому, что после отставки предыдущего главы МВД - Эмбер Радд - Мэй постаралась убрать антиэмигрантскую тень со своего образа, назначив на ключевую позицию сына пакистанских иммигрантов.

Для будущего лидера консервативной партии и потенциального премьер-министра Британии биография у Джавида более чем нетипичная.

Его отец работал водителем автобуса в Бристоле и приехал из Пакистана. Мальчик, которому в школе советовали выучиться на телемастера, с детства читал FT и предпочел пойти в университет Экзетера изучать экономику и политику.

Он довольно быстро сделал головокружительную карьеру в банковской сфере, вершиной которой стала должность управляющего директора Deutsche Bank с годовым доходом около трех миллионов фунтов в год.

В политику успешный финансист перешел всего около 10 лет тому назад и лишь в 2010 году впервые стал депутатом. По данным газеты, его сразу назвали восходящей звездой, и он стал любимцем тогдашнего министра финансов Джорджа Осборна. Патрону нравились экономический тэтчеризм Джавида и мультикультурность, которые он привнес в партию.

Другой коллега нынешнего главы британского МВД сказал газете, что правым импонировало то, что он говорил, а левым - то, что он иммигрант второго поколения, поднявшийся из низов.

Впрочем, успешная карьера Джавида, успевшего побывать министром культуры и бизнеса, чуть не разбилась о "брексит". Сторонники выхода из ЕС рассчитывали, что амбициозный молодой политик вольется в их ряды, ориентируясь на какие-то его высказывания в частных разговорах. За год до референдума Джавид считал, что стоимость членства в ЕС выше, чем преимущества, которые оно дает.

Но, по данным FT, тогдашний премьер-министр Дэвид Кэмерон и другие сторонники сохранения статус-кво настаивали на том, что как министр по делам бизнеса он должен поддерживать их линию, раз уж "они его сделали".

Джавид, которого некоторые называют оппортунистом, довольно вяло, но поддержал "остающихся", в результате чего нажил себе врагов с обеих сторон, отмечает издание.

Так что в первом кабинете Мэй в 2016 году он оказался в сложном положении нелюбимца, да еще и спорил с премьером по вопросам иммиграционной политики.

Но, как отмечает FT, в кабинете переизбранной, но ослабленной Мэй он неожиданно засиял, оказавшись именно в роли главы МВД на своем месте.

Правда, как пишет газета, Джавиду свойственна некоторая публичная торопливость, а именно он имеет привычку сообщить о выделении тех или иных денег, еще не получив одобрения с Даунинг-стрит.

Но ни это, ни его репутация карьерного оппортуниста не смущает проевропейскую часть консервативной партии, которая видит в молодом и амбициозном политике человека, который сможет умело балансировать между разными внутрипартийными настроениями и имеет все шансы стать удачным преемником нынешнего премьера.

Европейский финансовый сектор может пострадать от неудачной сделки по "брекситу"

Times рассказывает о ходе переговоров Британии и ЕС по "брекситу". Переговорщики с обеих сторон пытаются достичь соглашения по регулированию лондонского Сити и доступа финансовых компаний к европейскому рынку.

Британская сторона рассчитывала добиться специальных условий для лондонских финансовых компаний, но Мишель Барнье, возглавляющий брюссельскую сторону переговоров, категорически отверг такой вариант. На максимально жесткой позиции Брюсселя, по данным издания, настаивала Франция. Но Германия и Нидерланды хотели бы добиться от Еврокомиссии смягчения позиции и компромисса.

Дело в том, что европейские финансовые компании опасаются, что из-за чрезмерно жесткой позиции Брюсселя они потеряют доступ к британскому финансовому рынку. По мнению представителей отрасли, европейские компании опасаются симметричного ответа от Британии, если ЕС ограничит доступ британского капитала на европейские рынки.

Times отмечает, что Британия - самый крупный рынок для инвестиционных услуг в Европе. Потеря доступа к британским клиентам нанесет серьезный урон бизнесу европейских управляющих компаний.

По мнению собеседника издания из правительственных кругов Британии, переговорщики от ЕС пока занимают политизированную позицию вместо прагматической, ведь если "брексит" произойдет без фиксированных договоренностей, то это нанесет урон, прежде всего ряду европейских стран, таких как Нидерланды, Ирландия и Бельгия.

Искусство брака предлагают преподавать в британских школах

В британских школах могут появиться уроки семейного воспитания. Как рассказывает Times, с идеей учить искусству ответственности за семейные отношения в рамках школьной программы выступила знаменитый адвокат по бракоразводным делам баронесса Шаккелтон.

Юрист прославилась тем, что представляла в суде интересы принца Чарльза и Пола Маккартни.

Прежде всего, баронесса считает, что именно школы должны помочь детям осознать, что решение о вступлении в брак - самое серьезное решение, которое они принимают в жизни.

По ее мнению, вступление в брак это не только соединение двух любящих сердец, но вполне практическая договоренность, которая должна учитывать разные аспекты, включая воспитание детей.

По мнению Шаккелтон, именно дети больше всего теряют в случае, если родителями движет эгоизм, а не семейные ценности.