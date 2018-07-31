В поисках "Кордельера": как во Франции ищут затонувший 500 лет назад военный корабль

Image caption Картина Пьер-Жюльена Гилберта с изображением битвы при Сен-Матье

Дух знаменитого французского исследователя Жак-Ива Кусто помогает поисковой миссии, которая ищет два корабля - французский и английский, - затонувшие 500 лет назад неподалеку от Бреста.

На смену тральщику Кусто "Калипсо" пришел сторожевой корабль "Андре Мальро" министерства культуры Франции с командой ученых и дайверов на борту.

Задача такая: найти, извлечь из грунта и в конце концов поднять на поверхность остовы "Кордельера" и "Регента" - двух исполинских кораблей, затонувших в ходе битвы при Сен-Матье в 1512 году. В роли Кусто - Мишель Лур, выдающийся морской археолог, участвовавший в тысяче экспедиций по исследованию французского подводного наследия.

"Я одержим поисками этих кораблей уже 40 лет, - говорит Лур, румяный и бородатый, как и положено настоящему морскому волку. - Я уже не молод, и эта экспедиция может стать для меня последней. Если нам удастся хотя бы найти корабли и предоставить их извлечение коллегам, я буду счастлив".

Image caption Опытный морской археолог Мишель Лур надеется уйти на покой после того, как найдет корабли

Как затонули "Кордельер" и "Регент"

Во Франции, или, скорее, в Бретани, "Кордельер" окутан мифами. Он был флагманом флота последней правительницы независимого герцогства Анны Бретонской. Кораблем командовал еще один бретонский герой - Эрве де Портсмогер, своего рода пират-патриот. На французский манер его звали Примаге; этим именем до сих пор называют суда ВМС Франции.

Image caption Команда "Андре Мальро" обследует морское дно при помощи подводных роботов

"Регент" принадлежал к тому же классу, что и знаменитый флагман английского флота "Мэри Роуз", который подняли со дна пролива 40 лет назад и выставили для экспозиции в портсмутском порту. "Регент" был еще крупнее "Мэри Роуз", его обнаружение может стать чем-то колоссальным.

Проблема в том, что никто не знает, где именно произошла битва при Сен-Матье. Она случилась во время одной из малоизвестных войн между Англией и альянсом Франции и независимой Бретани.

Image caption Оба корабля пошли ко дну, погибли сотни человек

10 августа 1512 года франко-бретонский флот стоял на рейде французского Бреста, когда на горизонте показались английские корабли. Большинство французских судов поспешили уйти в безопасное место.

Но "Кордельер" и два других корабля остались и приняли бой. "Регент" обрушился на "Кордельера" всей своей мощью, ближний бой шел два-три часа. А затем произошел большой взрыв - почему, до сих пор неизвестно.

Оба корабля пошли на дно, погибли сотни человек.

"Где-то рядом"

При поддержке правительства Франции, администрации Бретани, университетов и предпринимателей Мишель Лур собрал многопрофильную команду для поисков кораблей, которые - он убежден - где-то рядом.

Были заново проанализированы течения, приливы и отливы. Предыдущие экспедиции не учитывали, что в 1582 году на смену юлианскому календарю пришел григорианский, и многие расчеты необходимо было корректировать с поправкой на новый календарь.

Были заново изучены морские карты. Историки обратились к немногочисленным источникам - церковным архивам, в первую очередь. По словам Кристофа Серино из Университета Южной Бретани, особый интерес представляют английские дипломатические документы.

"Нам известно, что на борту "Регента" были несколько сотен англичан, многие из них - из знатных семей. После битвы тела прибивало к берегам, и их хоронили. Где-то в архивах должны храниться прошения родственников о репатриации тел. В них могут фигурировать названия мест и церковных приходов, - говорит Серино. - Если принять в расчет места, к которым прибивало тела, и движение потоков, можно получить более четкое представление о том, где именно произошла битва".

Image caption Исследователи руководствуются уже доступными источниками и ищут новые

Близко, но не то

На сегодняшний день Лур исходит из предположения о том, что французский флот стоял на якоре поблизости от узкого входа в гавань на южной стороне бухты, рядом с деревней Камаре-сюр-Мер.

На это указывает современный доклад, в котором говорится, что флот укрывался от южного ветра. Битва, как полагает Лур, произошла к северу от Камаре. Именно там и курсирует "Андре Мальро", просвечивая толщу воды сонаром и датчиком магнитного поля.

Подводный робот ведет видеосъемку, а дайверы готовы обследовать любую находку.

Image caption Команда просматривает видео, снятое подводными аппаратами

В оперативной рубке особенно чувствуется дух экспедиций Кусто: вся команда в одинаковых майках с изображением "Кордельера", многие члены которой работают с Луром годами, сосредоточенно изучает полученное видео и ломает голову над поднятыми со дна кусочками керамики.

Любопытное открытие было сделано уже в первые дни экспедиции. В предполагаемом месте битвы были найдены достаточно крупные обломки. Лур определил, что они относятся к XV-XVI векам.

В какой-то момент казалось, что это обломки двух лежащих рядом кораблей - то, что нужно. Но возникли сомнения. Если корабль военный - то где же пушки? Их не было, так что судно, видимо, было торговым. Интересная находка, но не та, за которой охотились.

Image caption Команда обнаружила обломки затонувшего судна, но оно оказалось торговым

Мишель Лур уверен, что современные технологии рано или поздно позволят найти остовы "Кордельера" и "Регента". Но кто знает, что будет дальше? Лур мечтает о создании музея в Бресте. Сравнение с Кусто, которого Лур знал лично, его смущает.

"Вы знаете, что как археолог Кусто был беспомощен. Во время одной из экспедиций в Средиземном море он не понял, что на дне лежит не один корабль, а два - один на другом. Именно из-за такого беспорядка министерство спонсировало нашу экспедицию. Это первая морская археологическая миссия с государственным финансированием. Команда, дух товарищества, мореходное мастерство - их я был бы горд позаимствовать у Кусто", - говорит исследователь.