Самолет Ил-96 решили модернизировать. Кто еще, кроме Путина, будет на нем летать?

Правообладатель иллюстрации Mikhail Klimentyev/TASS Image caption Ил-96 можно найти в официальной фотохронике президентских визитов

Производитель Ил-96 получит больше миллиарда рублей (16 млн долларов) на модернизацию лайнера. Сейчас в России на таком самолете регулярно летает только президентский отряд. Помогут ли новые государственные инвестиции вывести машину на коммерческий рынок? И нужен ли рынку такой самолет?

В целесообразности госинвестиций в проект разбиралась Мария Киселева.

Ставший знаменитым самолет из "кокаинового" дела с бортовым номером RA-96023 - это Ил-96 специального летного отряда "Россия". Это один из последних самолетов этого типа, которые были переданы президентскому отряду в декабре 2016 года. Его собрат по отряду - Ил-96 с номером RA-96012 - взлетел 23 года назад. И теперь СЛО "Россия" ищет возможность продлить его летную годность. Альтернативу старым самолетам могут составить новые Илы.

На прошлой неделе правительство выделило 1,32 миллиарда рублей на техническое перевооружение для производства самолетов Ил-96-400М. Их производитель - "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" (ВАСО).

Это только небольшая часть общей стоимости проекта. Всего же реализация проекта строительства в Воронеже дальнемагистрального широкофюзеляжного пассажирского самолета Ил-96-400 обойдется в 50 млрд рублей госсредств, оценивал в мае 2016 года министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Три факта об Ил-96

Ил-96 - широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет, который спроектировали в КБ Ильюшина в 1980-х годах.

По сравнению со своим предшественником, Ил-86, Ил-96 получил новое крыло, другие двигатели и укороченный фюзеляж. В 1997 году в рамках российско-американского договора родился самолёт Ил-96Т - на российский планер решено было установить американские двигатели Pratt & Whitney. Самолёт прошёл сертификацию по американским стандартам, но так и не вышел в широкую серию. Но на его основе сконструировали первый Ил-96-400. Задача была в том, чтобы получить самолёт, который сможет летать дальше и взять на борт больше пассажиров. По запросу рынка на его основе проектируется транспортная версия - ИЛ-96-400Т. В 2009 году авиакомпания "Полет" заключила с лизинговой компанией "Ильюшин Финанс Ко" контракт на финансовый лизинг трех грузовых самолетов Ил-96-400Т. Соглашение предусматривало опцион еще на три такие же машины.

О модернизации Ил-96 речь шла в течение нескольких лет. В 2016 году сообщалось, что новый Ил-96-400М будет почти на 10 метров длиннее, чем базовый Ил-96-300, и будет вмещать около 400 пассажиров. В феврале 2017 года ОАК и "Авиационный комплекс Ильюшина" подписали контракт на проведение опытно-конструкторских работ по модернизации Ил-96-400М.

Есть ли самолету место на рынке?

На данный момент в России на Ил-96 летает только специальный летный отряд, обслуживающий высших должностных лиц государства. Один экземпляр есть в КБ имени Илюшина, еще один борт - у министерства обороны.

В управлении делами президента не стали комментировать планы по пополнению парка спецотряда "Россия".

Выпуск серийных самолетов планируется начать в следующем году, пояснил Русской службе Би-би-си руководитель программы Ил-96 ВАСО Дмитрий Квитко. По его словам, в летном отряде "Россия" подтвердили заинтересованность в получении Ил-96-400М.

"Мы также рассматриваем возможное сотрудничество и с рядом других авиакомпаний. Так, например, у нас подписано соглашение о намерениях с авиакомпанией Royal Flight (российская чартерная авиакомпания - Би-би-си), в рамках которого идет проработка вариантов комплектации самолета, которая бы устроила данного эксплуатанта", - сообщил Квитко. - Мы видим потенциал использования Ил-96-400М в чартерных перевозках".

Опираясь на опыт вывода на рынок других российских самолетов - SSJ-100 и МС-21, - можно предполагать, что для новых Ил-96 государство предложит серьезные меры поддержки, считает глава аналитической службы "АвиаПорт" Олег Пантелеев. Например, ставка лизинга для них может быть номинирована в рублях. Это позволит избежать волатильности курса и, как следствие, неопределенности с размером платежа.

В 2017 году "Коммерсант" со ссылкой на свои источники сообщал, что минпромторг, минфин, минэкономики, Росавиация и ОАК должны выбрать российского лизингодателя, который будет за счет государства докапитализирован для покупки и передачи в лизинг шести Ил-96-400М. По сообщениям, общая сумма докапитализации оценивалась более чем в 40 млрд рублей. Основными претендентами называли Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК) и "Ильюшин Финанс Ко" (ИФК).

ГТЛК с 2015 года занимается лизингом SSJ-100 по поручению президента Путина. В компании не ответили на запрос Би-би-си.

Официальный представитель ИФК Андрей Липовецкий пояснил, что компания консультируется с производителем и разработчиком самолетов Ильюшина, чтобы обновленный самолет имел привлекательные характеристики для пассажиров и авиакомпаний. "По результатам [...] станет понятен круг потенциальных заказчиков на данный самолет, и, соответственно, лизингодателей", - сказал Липовецкий.

По словам Пантелеева, потенциальными покупателями для самолета может быть "стартап", за которым будет стоять крупная структура, либо авиакомпания, которая будет создана под этот проект в расчете на бюджетную помощь.

Правообладатель иллюстрации Marina Lystseva/TASS Image caption Программа Ил-96 взлетит за счёт бюджета

Осторожные перевозчики

Представители рынка настроены более осторожно. Как пояснил Русской службе Би-би-си источник в одной из авиакомпаний из российского топ-5, Ил-96 по-прежнему проигрывает конкурентам в топливной эффективности.

"Ил-96 - разработка советского периода, это не значит, что самолет плохой. Он разрабатывался в реалиях, когда стоимость керосина была низкой и на нее не обращали внимания. В нынешних реалиях, когда керосин чрезмерно дорогой, эксплуатировать четырехдвигательный самолет экономически нецелесообразно. Реальная эксплуатация возможна в грузовой авиации или по госзаказу", - пояснил он.

Важно также, чтобы самолет вышел за пределы мелкой серии, говорит собеседник Би-би-си.

По словам президента "Utair - Пассажирские авиалинии" Павла Пермякова, компания сможет оценить экономическую целесообразность обновления парка за счет Ил-96-400М, когда станут известны подробные характеристики модернизированного самолета.

На случай войны

По словам Олега Пантелеева, планы модернизации Ил-96 в том числе основаны на вопросах безопасности, которые ставят на государственном уровне. С этой точки зрения важно, чтобы самолет собирался на российском заводе и имел сертифицированную конструкцию.

В то же время, продолжает эксперт, потенциально в летном отряде "Россия" могут начать использовать и другие российские самолеты, например МС-21 или широкофюзеляжный российско-китайский самолет, который сейчас только разрабатывается. В составе отряда уже есть самолеты "Сухой Суперджет" и Airbus A-319-100.

Однако ни МС-21, ни "Суперджет" не подходят для дальних полетов, например через океан, а российско-китайский самолет только разрабатывается, отмечает Пантелеев.

Из российских остается только Ил-96.