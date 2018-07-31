В ЦАР погибли журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. Их вспоминают друзья и коллеги

Media playback is unsupported on your device Друзья и коллеги об Орхане Джемале, Александре Расторгуеве и Кирилле Радченко

31 июля стало известно, что в Центральноафриканской Республике погибли трое россиян: журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко.

Они снимали документальный фильм о "частной военной компании Вагнера" - неформальной организации российских военных наемников (более подробно об обстоятельствах гибели журналистов можно прочитать здесь).

Би-би-си публикует воспоминания их друзей и знакомых.

Орхан Джемаль, журналист (51 год)

Правообладатель иллюстрации Radio Svoboda/YouTube Image caption Орхан Джемаль был тяжело ранен в Ливии в 2011 году

По работе в горячих точках с ним был близко знаком корреспондент Русской службы Би-би-си Илья Барабанов:

"За последние 20 лет на карте мира сложно найти горячую точку, где не работал бы журналист Орхан Джемаль. Северный Кавказ, Южная Осетия, Афганистан, Иран, Сирия, Ливан - он был всюду.

В 2011 году Джемаль чуть не потерял ногу, получив тяжелейшее ранение в Ливии во время битвы за Триполи. Долго лечился, но уже в 2014 году, когда боевые действия развернулись на востоке Украины, он был там.

В августе 2014 года, когда донбасские сепаратисты при поддержке российских войск развернули контрнаступление на позиции украинской армии и существовала серьезная угроза штурма Мариуполя, мы работали там вместе.

Еще сильно хромавший Орхан садился за руль автомобиля и уверенно ехал через линию фронта: его опыта военного журналиста и авторитета хватало, чтобы решить любую спорную ситуацию на любом блокпосту.

В один такой день нам позвонили из Киева и сообщили, что у самой границы с Россией в плен попала группа кировоградских десантников, которых местный полевой командир ДНР готов отпустить.

Украинские военные ехать забирать своих пленных так глубоко в тыл врага боялись и обратились за помощью к российским журналистам. Найти таксиста, готового на такое приключение, было еще сложнее. Спустя час Джемаль через многочисленных знакомых связался с волонтерами, которые согласились выделить для этой операции свою "ниву".

Через несколько часов мы уже были на российской границе, где пленные украинские десантники были очень удивлены, узнав, что вывозить их из плена на подконтрольную украинским военным территорию приехали три российских журналиста.

На обратном пути мы чуть не разбились, едва не въехав в ночи в подбитый танк, пробили колесо, застряв в поле, надиктовывали репортаж в московскую редакцию с сельского кладбища, не понимая, кто с кем ведет бой буквально в паре километров от нас. Джемаль все это время был невозмутим так, будто речь шла о прогулке по московскому Бульварному кольцу.

Осенью прошлого года мы обсуждали один совместный проект в другой африканской стране, никак не связанный с войной.

В феврале, уже после разгрома бойцов ЧВК Вагнера под Дейр-эз-Зором, "Центр управления расследованиями" Михаила Ходорковского задумался о документальном фильме об этом странном детище Евгения Пригожина.

Тогда мы несколько часов сидели и обсуждали, что можно было бы сделать с базой ЧВК в Краснодарском крае, имеет ли смысл ехать в Сирию, а если ехать, то с кем и как об этом договариваться. Идея ехать в Центральноафриканскую Республику тогда не обсуждалась и появилась, видимо, позже.

Пару недель назад мы случайно столкнулись в вагоне метро, поздоровались и договорились встретиться и поговорить. Но сделать это уже не получится".

Кирилл Радченко, оператор и фотограф (33 года)

Правообладатель иллюстрации Кирилл Радченко/Facebook Image caption Кириллу Радченко было 33 года

Родился и жил в Москве. В разных проектах Радченко работал оператором и фотографом. В 2015-2016 годах он работал ассистентом режиссера на съемках веб-сериала "Район тьмы".

О Радченко в разговоре с Би-би-си рассказал режиссер сериала Арсений Гончуков: "Молодой, очень талантливый, честный, чистый, надежный. Знал свое дело и при этом много не рассуждал. Еще он был очень хороший фотограф".

Соратник оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков написал в своем Facebook, что Радченко познакомился с режиссером Александром Расторгуевым во время наблюдения за выборами в столице Чечни Грозном.

Для абхазского информагентства ANNA-News, специализирующегося на военных конфликтах, Радченко делал видео и фотографии из Сирии. "Мы с ним работали на сериале ["Район тьмы"] и в кинотусовке часто общались. Веселый парень, жизнерадостный. Работал без устали даже на суточных сменах. Фотографии потрясающие делал. Я просто поверить не могу", - говорит продюсер Дмитрий Новиков.

Александр Расторгуев, режиссер (47 лет)

Правообладатель иллюстрации DOKer Project/YouTube Image caption Режиссер-документалист Александр Расторгуев

Уроженец Ростова-на-Дону, он учился на филфаке Ростовского государственного университета, затем окончил Государственную академию театрального искусства в Санкт-Петербурге.

Расторгуев много работал в соавторстве с документалистом Павлом Костомаровым. Вместе они сняли в Ростове-на-Дону документальные фильмы, "Я тебя люблю" и "Я тебя не люблю" в 2010 и 2012 году, соответственно.

"Он сказал, что едет в Африку. Я конкретики не знаю, не говорил. Документальных фильмов мы вместе не планировали сейчас делать, а игровое готовилось кое-что, я ждал его возвращения. Хотелось игровой снять" - сказал Би-би-си Павел Костомаров.

В 2012 году вместе с Костомаровым и тогда еще ведущим НТВ Алексеем Пивоваровым Расторгуев создал интернет-проект "Срок" - серию коротких документальных съемок оппозиционных митингов "За честные выборы" в 2011-2012 года и жизни лидеров протеста, интервью с ключевыми лицами "снежной революции".

В январе 2013 года проект продолжил выходить на сайте издания Lenta.ru уже под названием Lenta.doc. В июне 2014 года авторы "Срока" опубликовали на Youtube полнометражную документальную ленту о событиях 2011-2012 годов в России.

В декабре 2012 года Расторгуев, Костомаров и Пивоваров запустили проект "Реальность" - документальный веб-сериал. Его участником мог стать любой житель Москвы и окрестностей - нужно было пройти отбор и начать снимать собственную жизнь на видеокамеру.

Из отснятого материала режиссеры хотели сделать серию документальных фильмов, показав происходящие изменения в российском обществе через жизнь обычных людей.

"Он был очень упорный и очень талантливый. Я очень жалею, что я с ним так мало работал", - сказал о Расторгуеве его знакомый, основатель "СПИД.Центра" Антон Красовский.

Из материала проекта "Реальность" работавший с Расторгуевым режиссер Дмитрий Кубасов создал фильм "Бабочки": "Я ничего не знал [о поездке Расторгуева в Африку], для меня это оказалось большим шоком. Последнее время мы работали над проектом "Реальность", именно из него вырос фильм "Бабочки". Его бы не произошло, если бы Саши не было".

В интервью журналу "Сеанс" в 2008 году на вопрос "Назови, если можешь, главное качество режиссера" Расторгуев перечислил сразу два десятка: "Замах. Слух. Вера в чудо. Глагольность. Ярость. Умение терпеть. Наивность. Звериное чутье. Кошачесть. Маятник. Доверие себе. Многоликость. Бульдожья хватка. Нежность. Жар. Жажда жизни. Безумие. Умение не мешать. Распятость миром. Легкость. Везучесть. Коварство. Горе. Дар".