Шесть древних сооружений, которые до сих пор влияют на нашу жизнь

Греки пользовались водопроводом еще в 19 веке до нашей еры, а в Вавилоне тысячи лет назад знали о канализации. Би-би-си рассказывает об этих и других сооружениях, которые по-прежнему влияют на облик современных городов и архитектуру.

1. Древний Египет и пирамиды

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пирамиды, которые египтяне построили несколько тысяч лет назад, до сих пор копируют современные архитекторы

Влияние египетских пирамид на современную архитектуру сложно переоценить. Облик сооружений, который строились примерно в 2580-2560 годах до нашей эфиры, до сих пор используется архитекторами современных зданий.

Пирамиды теперь можно встретить не только в Египте. В США есть своя Великая американская пирамида, или Пирамид-арена - так называют здание в городе Мемфис, которое первоначально было спортивной ареной, а сейчас используется как торговый центр. Своя пирамида есть и в Лас-Вегасе - в такой форме построен "Луксор" - отель и казино. Другие знаменитые пирамиды - стеклянный вход в парижский Лувр и Музей Песка (Nima Sand Museum) в Японии.

2. Римские дороги

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дорога к Эфесу, древнегреческому городу на побережье Турции. Этот порт процветал после перехода под контроль Рима в 129 году до нашей эры

"Все дороги ведут в Рим" - на самом деле, конечно, не все, но о дорогах римляне определенно знали достаточно. До становления Римской империи простых способов передвижения между городами не было. Римляне же понимали, насколько важна эффективная транспортная система и создание торговых путей между населенными пунктами. В итоге они приступили к строительству наиболее удобных и прочных магистралей.

Для определения маршрутов римляне проводили полноценную "разведку" - они стремились избегать естественных препятствий и строить дороги как можно более прямыми. Дороги укреплялись фундаментом и прокладывались камнями, чтобы их не продавливал вес марширующих по ним войск или телег с поклажей.

Несмотря на то, что эти методы использовались в 400 веке до нашей эры, их применяют и сейчас. Некоторые маршруты, проложенные римлянами в Европе, Северной Африке и на Ближнем Востоке, до сих пор остаются частью международной транспортной инфраструктуры.

3. Канализация в Вавилоне

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Вавилон может похвастаться самой совершенной канализационной системой древнего мира

Первая канализация в Париже появилась в 1850 году - ее построили по проекту барона Османа и инженера Эжена Бельграна. Лондон ждал своей канализации до 1866 года и получил ее благодаря инженеру Джозефу Базальджетте.

Вавилоняне научились управляться со сточными водами примерно в 4000 году до нашей эры. Древний Вавилон считается первым городом, где жители научились формировать из глины трубы, по которым отходы удалялись от жилья.

Самый ранний образец канализационной системы, которая состоит из труб, суставов и колен, был найден при раскопках храма Бель в Ниппуре.

4. Древнегреческий водопровод

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Водопроводные системы в Кносском дворце прокладывались в 18-19 веках до нашей эры

Изобретением водопровода мир обязан грекам. Впервые он появился на острове Крит во времена микенской цивилизации. Во дворце в Кноссе - древней критской столице - была построена сложная система подачи чистой воды и удаления сточных вод. Жители Крита научились прокладывать трубы под землей.

На Крите же были разработы системы отопления и одни из самых ранних смывных туалетов - все это происходило в 18 веке до нашей эры.

5. Языческие культы

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Архитектура и устройство города Милтон-Кинс напрямую связаны с языческими культами и поклонением солнцу

Милтон-Кинс, возможно, не самый красивый город в Британии. Он был построен в 1960-х годах, чтобы решить жилищный кризис. Но его устройство призвано продемонстрировать "почтение к мегалитам и памятникам исторического прошлого Британии".

На строительство города оказали сильное влияние языческие ритуалы и убеждения. Например, устройство бульвара Мидсаммер (Midsummer Boulevard), главной улицы города, связано с восходом солнца во время летнего солнцестояния - по такому же принципу возводился Стоунхендж.

6. Архитектура Древнего Рима

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Арки, колонны и купола - древнеримский стиль, который до сих пор оказывает влияние на архитектуру

"Рим не был построен за день", - говорится в известной пословице. Влияние архитектуры этой цивилизации растянулось на века и по-прежнему заметно по всему миру.

Когда Наполеон строил свою собственную империю в 19 веке, по его заказу в Париже появилось сразу несколько сооружений, заимствованных у Рима - например, Триумфальная арка и комплекс Вандомской площади.

Следы Рима заметны и в США - взглянув на Белый дом в Вашингтоне, вы увидите колонны и арки.