Герда Таро - первая женщина, ставшая военным фотожурналистом

1 августа едва ли можно назвать известной датой в мировой фотожурналистике. Но именно в этот день сто восемь лет назад родилась Герда Таро (Похориль) - первая женщина, ставшая военным корреспондентом.
Она родилась в семье еврейских эмигрантов из Галиции в Штутгарте, училась в Лейпциге.
После того, как в 1933 году к власти в Германии пришел Гитлер, Герда уехала в Париж, где познакомилась с будущим сооснователем фотоагентства Magnum, венгром Эндре Фридманом, более известным как Роберт Капа.
Они стали работать вместе и в 1936 году по заданию журнала Vu отправились снимать гражданскую войну в Испании.
И хотя снимали они в основном сторонников левого Народного фронта, Таро и Капе удалось запечатлеть самые разные стороны войны: солдат, беженцев, вдов, рабочих, готовивших боеприпасы, фермеров.
Союз двух фотографов был очень плодотворным, но Таро хотелось работать самостоятельно.
В июле 1937 года, проигнорировав предостережения Капы держаться подальше от линии фронта, она уехала снимать битву при Брунете. Эта съемка стала для Герды последней.
Отсняв пленку, она села в машину с ранеными республиканцами, на которую наехал потерявший управление танк. Герда скончалась от полученных травм, не дожив несколько дней до своего 27-летия.
В память о смелой, яркой и талантливой журналистке Русская служба Би-би-си с разрешения International Center of Photography публикует ее фотографии.