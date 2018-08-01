Герда Таро - первая женщина, ставшая военным фотожурналистом

Правообладатель иллюстрации Fred Stein Archive/Getty Images Image caption Герда Таро. Париж, 1936 год.

1 августа едва ли можно назвать известной датой в мировой фотожурналистике. Но именно в этот день сто восемь лет назад родилась Герда Таро (Похориль) - первая женщина, ставшая военным корреспондентом.

Она родилась в семье еврейских эмигрантов из Галиции в Штутгарте, училась в Лейпциге.

После того, как в 1933 году к власти в Германии пришел Гитлер, Герда уехала в Париж, где познакомилась с будущим сооснователем фотоагентства Magnum, венгром Эндре Фридманом, более известным как Роберт Капа.

Они стали работать вместе и в 1936 году по заданию журнала Vu отправились снимать гражданскую войну в Испании.

И хотя снимали они в основном сторонников левого Народного фронта, Таро и Капе удалось запечатлеть самые разные стороны войны: солдат, беженцев, вдов, рабочих, готовивших боеприпасы, фермеров.

Правообладатель иллюстрации Fred Stein Archive/Getty Images Image caption Герда Таро и Роберт Капа

Союз двух фотографов был очень плодотворным, но Таро хотелось работать самостоятельно.

В июле 1937 года, проигнорировав предостережения Капы держаться подальше от линии фронта, она уехала снимать битву при Брунете. Эта съемка стала для Герды последней.

Отсняв пленку, она села в машину с ранеными республиканцами, на которую наехал потерявший управление танк. Герда скончалась от полученных травм, не дожив несколько дней до своего 27-летия.

В память о смелой, яркой и талантливой журналистке Русская служба Би-би-си с разрешения International Center of Photography публикует ее фотографии.

Правообладатель иллюстрации International Center of Photography Image caption Республиканский повстанец в окружении детей в районе фронта под Арагоном, Испания.

Правообладатель иллюстрации International Center of Photography Image caption Дети наблюдают за учениями Новой Народной Армии. Валенсия, Испания.

Правообладатель иллюстрации International Center of Photography Image caption Республиканская активистка тренируется на пляже под Барселоной.

Правообладатель иллюстрации International Center of Photography Image caption Члены республиканского ополчения, Барселона.

Правообладатель иллюстрации International Center of Photography Image caption Два мальчика на баррикадах, Барселона.

Правообладатель иллюстрации International Center of Photography Image caption Беженцы из Малаги в Альмерии, Испания.

Правообладатель иллюстрации International Center of Photography Image caption Солдаты республиканской армии. Ла Гранхуела, фронт Кордоба, Испания.

Правообладатель иллюстрации International Center of Photography Image caption Солдат республиканской армии. Брунете, Испания.

Правообладатель иллюстрации International Center of Photography Image caption Спящий солдат республиканской армии. Битва при Брунете, Испания.

Правообладатель иллюстрации International Center of Photography Image caption Раненый солдат республиканской армии на носилках в районе фронта Сеговия. Навасеррада, Испания.

Правообладатель иллюстрации International Center of Photography Image caption Трапеза республиканских солдат, Испания.