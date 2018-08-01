“Я приехал, когда гопники с автоматами захватили власть”: рассказы побывавших в ЦАР

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31 июля стало известно о гибели в Центральнофриканской республике журналиста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко.

Россияне, снимавшие в стране документальный фильм, умерли от огнестрельных ранений. Кто их убил, при каких обстоятельствах и почему, остается неясным.

Би-би-си поговорила с людьми, лично побывавшими в одной из беднейших стран мира о том, как выглядит жизнь там с точки зрения иностранца.

Илья Варламов, блогер, фотограф

Надо сделать пометку, что я там был в конце 2013 года. Ситуация там довольно быстро меняется, что свойственно для Африки. Это бывшая французская колония, и, как и во многих бывших колониях, история там не отличается оригинальностью - это военные перевороты, приход к власти очередного диктатора, потом очередной переворот, очередная гражданская война, опять переворот, опять диктатор и так далее. Поэтому важно, в какой момент вы туда попали.

Когда я прилетел в Банги, то как раз попал на очередной переворот, когда повстанцы организации "Селека", которая, насколько я понимаю, и подозревается в убийстве российских журналистов, захватили столицу, и их лидер объявил себя президентом. Я как раз попал в этот прекрасный момент, когда гопники с автоматами захватили власть.

ЦАР - это довольно большая страна с очень маленьким населением. Пустынные пространства, которые никем не контролируются, как раз и являются зонами, в которых зарождаются все экстремистские группировки и где они себя неплохо чувствуют, потому что слабая власть. У власти нет возможности контролировать всю территорию страны. В каждой деревне ты охрану не поставишь, поэтому там и лагеря, и похищения детей с их дальнейшим втягиванием в вооруженную борьбу, и так далее.

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Нужно понимать, кто является так называемыми повстанцами, которые тогда захватывали столицу. Это не какие-то серьезные военные, у которых есть финансирование и которые играют по каким-то правилам. Это обычные гопники, которые взяли автомат, чтобы заработать; это вчерашние дети, которых похищают, вербуют и дают им оружие.

Это совершенно беспринципные, отмороженные, плохо образованные (а часто вообще необразованные) люди, которые ко всему прочему не получают никаких зарплат и довольствия. Поэтому что ты найдешь, то ты и съешь. А в качестве инструмента добычи себе различных материальных благ используется автомат.

После того, как они в очередной раз устроили переворот, они очень опасались прихода туда ООН. Были опасения, что ООН должна вторгнуться и прислать миротворцев и как-то взять ситуацию в ЦАР под свой контроль, потому что там тогда совсем бардак начался. Естественно, они [повстанцы] понимали, что ООН будет не просто наводить порядок, но еще и привлекать к ответственности людей, которые устраивают там беспредел.

Поэтому любой белый человек со стороны повстанцев с автоматом воспринимался как шпион ООН, который составляет расстрельные списки. А если он еще и с камерой и пытался что-то снимать, то это совсем катастрофа: что-то фиксирует, значит, завтра за всеми придут.

Даже само появление камеры у тебя в руке вызывало крайнее раздражение у людей в форме, на блокпостах. Потому что они понимали, что возможно происходит какая-то фиксация их нарушений.

Когда я там был, работать и снимать было практически невозможно, поэтому все снимки я делал на скрытую камеру. Даже само появление камеры у тебя в руке вызывало крайнее раздражение у людей в форме на блокпостах. Потому что они понимали, что, возможно, происходит какая-то фиксация их нарушений. Обычные местные жители к камере относились нормально.

Эта организация "Селека" сжигает христианские деревни, убивает людей. Идет гражданская война в том числе и на религиозной почве. Кто может - бежит. Голод и все сопутствующие истории там тоже присутствуют.

Если ты ездишь по стране, то ты, конечно, с этими вооруженными людьми вынужден контактировать. Я с ними контактировал невольно, когда, например, проходил блокпосты, где тебя держат, всячески досматривают, смотрят, что с тебя можно стрясти.

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В Банги есть одна единственная хорошая, так называемая "пятизвездочная" гостиница, которую построил в свое время Муаммар Каддафи. В ней я и жил. Однажды с утра я спускаюсь, и весь холл гостиницы завален военными, заблокированы двери. Оказалось, там просто приехала какая-то группировка и пришла в гостиницу поспать.

В ЦАР я нанял англоговорящего водителя, он выступал и гидом, и фиксером, помогал решать какие-то вопросы. Нашел его через интернет, есть различные агентства, которые помогают находить людей. Местный водитель, по туристической части.

В Банги я ездил без охраны. Я не помню, почему, но, видимо, там была такая обстановка, что охрана мне была не нужна.

Максим Юсин, международный обозреватель ИД "Коммерсантъ"

Я был в ЦАР в 2014 году вскоре после того, как французы начали миротворческую операцию. Ранее страна погрузилась в состояние чудовищной гражданской войны. Мусульманское меньшинство воспользовалось моментом - правительственная армия развалилась - и захватила столицу, устроив чудовищный террор.

Христиане сформировали ополчение и с такой же жестокостью начали вырезать мусульман. Чтобы избежать десятков тысяч жертв в своей бывшей колонии французы ввели в ЦАР ограниченный контингент войск. Этого хватило, чтобы стабилизировать ситуацию в столице и на основных магистралях.

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Но страна осталась под властью банд - мусульманских и христианских. У них программа максимум - убивать иноверцев, а программа минимум - если видят иностранца (а мы там визуально заметны), ограбить его. Иностранец - это обычно носитель большой суммы денег.

Но даже передвигаясь пешком от французского посольства до российского - там 500 метров - чувствуешь себя стремно, ощущаешь на себе недобрые взгляды местных.

Главное, что донесли до меня французы из посольства и с военной базы, а также россияне из нашего посольства - не выезжать из столицы. Только там более-менее контролируется ситуация, там видны патрули, при их наличии спокойнее себя чувствуешь. Даже передвигаясь пешком от французского посольства до российского - там [расстояние] 500 метров - чувствуешь себя стремно, ощущаешь на себе недобрые взгляды местных.

Я объездил четыре пятых африканских стран: и как турист, и по работе. Всем туристическим агентствам говорю: ни в коем случае не отправляйте группы в Сомали, Южный Судан и ЦАР! Три страны у меня возглавляют рейтинг опасности.

Риск стать жертвой бандитизма в ЦАР огромный. Целые области не контролируются никем. Отряды людей в камуфляже устраивают ложный блокпост, останавливают машину, представляются солдатами. В лучшем случае ограбят. Лишнее скажешь или сделаешь - убьют. Это страна, где за 10 долларов могут убить.

Когда я ездил в ЦАР, меня встретили в аэропорту представители российского посольства, чтобы довезли до отеля. Я хотел ездить на такси, но они сказали, что довезут и до французской базы, и обратно. Они не были вооружены, просто опытные люди, знающие город, с проверенным водителем, который не завезет не туда. Я передвигался самостоятельно по городу только от одного посольства к другому и обратно. Мысли у меня не было выезжать куда-то за пределы.

Французская база расположена прямо рядом с аэропортом. Там пулеметные гнезда на случай нападения. А на взлетной полосе, пока на нее не садятся или не взлетают самолеты, тусуются беженцы: женщины, дети. Когда подлетает самолет, их разгоняют.

У Франции не хватает ни сил, ни политической воли ситуацию там стабилизировать. А ЦАР охвачена межконфессиональной ненавистью.

Джо Инвуд, корреспондент Би-би-си (был в ЦАР около месяца назад)

В ЦАР очень многое зависит от того, куда вы направляетесь и что там происходит в данный момент. Это, возможно, одна из самых непредсказуемых стран в мире, где разные районы находятся под контролем самых разнообразных группировок. Разумеется, есть центральное правительство, которое контролирует столицу Банги, но даже в столице есть места, куда власти и миротворцы ООН стараются не соваться.

Да, там сейчас нет гражданской войны, но постоянно происходят стычки и недавно даже были сообщения, что на столицу идут войска группировки "Селека", одакно они не подтвердились.

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Так что да, там опасно, но главное - это непредсказуемость, никогда не знаешь, чего ожидать. Главное правило там: не ездить по ночам. Может быть, если вы в столице, но даже там это рискованно, а за ее пределами на вашу машину могут напасть, захватить ее.

Если вы едете в район, где идет или недавно закончился конфликт, следует опасаться блокпостов, вооруженных группировок, воюющих друг с другом, с войсками ООН, с правительственными войсками.

Так что повторюсь, основные риски - это вероятность, что вы будете ограблены или окажетесь в зоне боевых действий. Еще следует добавить, что очень важным, если не главным, является то, кем является ваш гид. Мы использовали гидов, которых рекомендовали по меньшей мере две других новостных компании и у которых были отличные связи в Центральноафриканской республике.