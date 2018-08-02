СМИ России: убийство в ЦАР вызывает все больше вопросов

В обзоре российских газет за 2 августа:

"Коммерсант": в Думе хотят защитить журналистов в горячих точках

В истории про убийство трех российских журналистов в Центральноафриканской республике остается много вопросов, один из которых - кто нес ответственность за их безопасность, пишет "Коммерсант".

Хотя в "Центре управления расследованиями" (ЦУР) утверждают, что маршруты передвижения россиян обсуждались с одним из сотрудников миссии ООН, в самой ООН уверяют, что организация не предоставляла им ни водителя, ни машины.

"Я знаю своих коллег, которые работают в различных миссиях, знаю, какая ситуация на месте и какова цена ошибки. И в обход или в нарушение мандата никто предоставлять услуги не станет", - сказал изданию руководитель информцентра ООН в Москве Владимир Кузнецов.

Также стало известно, что уже осенью в России может быть принят "законопроект о социальных гарантиях для журналистов, работающих в горячих точках".

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев рассказал изданию, что сейчас идет активная работа над документом, готовятся поправки к нему. В работе участвует глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

"Мы постараемся сделать так, чтобы наши коллеги, которые постоянно работают в опасных местах, чувствовали себя спокойно и уверенно, могли сохранять жизни и здоровье, а также пройти необходимое лечение, если вдруг получат ранение", - поясняет Соловьев.

"Новая газета": загадочный водитель из ЦАР

Обозреватель "Новой газеты" Юлия Латынина ставит под сомнение основную версию убийства российских журналистов в ЦАР, которую озвучил выживший водитель.

"Вообще-то сначала стреляют в водителя. Если водитель выжил, то он-то и завел пассажиров в ловушку", - предполагает Латынина.

Особое внимание она обращает на слова водителя о том, что убийцами якобы были некие люди в тюрбанах, которые говорили исключительно по-арабски.

"Что? Люди в тюрбанах? Которые говорят только по-арабски? А почему не инопланетяне? Я бы оценила показания водителя, если бы он сказал: "исламистские боевики" - они в ЦАР действительно есть, но вот люди в тюрбанах, - это уж извините (может, и паспорт с собой захватили)!" - удивляется обозреватель "Новой".

Еще один вопрос, которым задается Латынина: почему водитель не сбежал после убийства, ведь подозрения, скорее всего, пали бы именно на него. "То есть водитель знал, что власти не будут к нему приставать?" - резюмирует она.

"Коммерсант": разлад между Москвой и Ереваном

Привлечение к суду в Армении генсека Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрия Хачатурова вызвало "особое раздражение". Как пишет газета "Коммерсант", преследование властями Армении ее бывших руководителей может поссорить Москву и Ереван.

Во вторник глава МИД России Сергей Лавров выступил с непривычно жестким заявлением в адрес Еревана, отметив, что события последних дней "идут вразрез с недавними заявлениями нового руководства Армении о том, что у него нет намерений организовывать преследования своих предшественников по политическим мотивам".

В среду последовал ответ от МИД Армении, пресс-секретарь ведомства Тигран Балаян заявил, что внутренние процесс страны, такие как независимое правосудие и борьба с коррупцией, не связаны с внешней политикой.

Раздражение Москвы вызвали инициированные правительством Никола Пашиняна судебные преследования бывших высших должностных лиц страны в рамках разбирательств по делу о силовом разгоне акций протеста оппозиции в марте 2008 года. Газета напоминает, что в 2010 году за организацию беспорядков в тюрьму сел нынешний премьер Армении. Теперь он требует привлечь к ответственности тех, кто стоял по другую сторону баррикад и был причастен к разгону акции: экс-президента Роберта Кочаряна и генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, в 2008 году командовавшего ереванским гарнизоном.

Российские власти обеспокоены судебным преследованием генсека ОДКБ. По мнению Москвы, оно ставит под удар репутацию всего курируемого Россией военно-политического блока. В отличие от Роберта Кочаряна, Юрия Хачатурова отпустили под залог. Но Ереван не предупредил партнеров по ОДКБ, что в отношении генсека, изначально вызванного в Ереван лишь для дачи свидетельских показаний, могут быть выдвинуты обвинения.

Что теперь будет с постом генсека, на данный момент неясно. Адвокат Юрия Хачатурова Мигран Погосян рассказал, что направил ходатайство в Специальную следственную службу Армении с просьбой дать согласие на выезд своего подзащитного из страны, поскольку "он возглавляет международную организацию и у него есть ряд обязанностей". Но в Ереване решили заменить Хачатурова в ОДКБ на другого представителя страны.

В госструктурах России уже сейчас дают понять: в сложившейся ситуации при утверждении нового кандидата от Армении автоматизма не будет. "Армянские разборки наносят колоссальный урон имиджу всей организации, странно, что они сами этого не понимают", - заявляет собеседник, близкий к администрации президента России. Если новый армянский кандидат на пост генсека не будет одобрен, в порядке алфавитной ротации право выдвинуть следующую кандидатуру получит Белоруссия.

Также газета пишет, что осложнение отношений Москвы и Еревана может негативно сказаться на согласованных ранее поставках российского оружия Армении. По словам топ-менеджеров двух предприятий оборонной промышленности России, реализация второго пакета контрактов, под который Армения должна была получить кредит в размере 100 млн долларов, сейчас находится "под большим вопросом".

"Ведомости": рекордное количество разрешений на строительство

Строительные власти Московского региона работали в июне как печатный станок, иронизируют "Ведомости". Газета пишет, что было выдано рекордное количество разрешений на строительство: в Московской области - 216, в Москве - 132, в то время как в месяц обычно выдавалось по 13-16 разрешений.

Торопливость застройщиков связана с изменениями в законе о долевом строительстве, в котором ужесточились требования к строительным организациям. "С 1 июля 2018 года мы вступили в новую эпоху рынка недвижимости, и многие застройщики торопились получить разрешения на строительство до этой даты", - объясняет гендиректор "Кроста" Алексей Добашин.

С 1 июля компания, продающая строящееся жилье, должна иметь не менее трех лет опыта строительства и не должна иметь не строительных кредитов. Важно, говорит Добашин, что на те объекты, разрешения на которые застройщики успели получить до 1 июля, не распространяется требование нового закона "одно разрешение - один застройщик".

"Девелоперы вынуждены создавать такой колоссальный задел на будущее в том числе и потому, что нет уверенности, что и эти правила не будут вновь меняться", - комментирует один из крупных застройщиков.

Впрочем, активность в получении разрешений пока никак на рынке не отразилась. Строительного бума не наблюдается, роста предложений тоже. Сами застройщики говорят, что никакого всплеска не будет.

И минстрой России уже предупредил строителей, что будет стимулировать девелоперов активнее осваивать площадки. "Раз активно получали [разрешения на строительство], то теперь давайте активно строить. Тот, кто не будет торопиться, сдаст разрешения и пойдет получать их по-новому", - заявлял министр Владимир Якушев.

Forbes: укрепления рубля ждут к новому году

Специалисты РАНХиГС и Института Гайдара пришли к выводу, что сильный платежный баланс может поддержать рубль в конце 2018 года, пишет Forbes.

Курс рубля к доллару укрепится к концу года, "если не произойдет значительного падения цен на энергоносители или усугубления геополитических рисков". К такому выводу пришли авторы статьи, подготовленной специалистами РАНХиГС и Института Гайдара.

Способствовать укреплению российской валюты, по их мнению, будет сильный платежный баланс. Согласно предварительной оценке ЦБ, сальдо счета текущих операций во втором квартале составило 22,3 млрд долларов, что в 11,7 раза больше показателя в аналогичный период 2017 года.

"Традиционно в ситуации сильного платежного баланса рубль укреплялся. Так было в конце прошлого года и в начале 2018 года до момента введения санкций. При условии сильного платежного баланса и отсутствии дополнительных негативных факторов, даже несмотря на интервенции минфина, курс доллара к концу года может вернуться к доапрельскому диапазону в 55-59 рублей за доллар", - поясняет один из авторов статьи, руководитель Научного направления "Макроэкономика и финансы" Института Гайдара и директор Центра изучения проблем центральных банков ИПЭИ РАНХиГС Павел Трунин.

По его словам, если цены на нефть до конца года не опустятся ниже 65-70 долларов за баррель, то очень вероятно, что рубль сможет укрепиться. Однако, добавляет Трунин, в таком прогнозе в расчет принимается множество допущений.

Опрошенные Forbes эксперты не разделяют оптимизма по поводу возможного укрепления рубля. По мнению главного аналитика Nordea Bank Дениса Давыдова, действия мировых регуляторов, направленные на ужесточение денежно-кредитной политики, будут поддерживать низкий спрос на рисковые активы, в том числе на рубль.

"Инвесторы хотят вкладываться в доллары, а не в рубль. Они перемещают свои интересы в сторону более надежных инструментов и валют", - поясняет Давыдов. Максимальное укрепление рубля от текущих уровней возможно в пределах 3%, считает экономист.

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Как сообщает издание The Bell, убитые в ЦАР Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко в день убийства пытались договориться о съемке золотых приисков Ндассима. Прииски якобы должна была разрабатывать компания Евгения Пригожина, которого СМИ прозвали "поваром Путина".

Уязвимые группы населения серьезно закредитованы, пишут "Ведомости". Газета приводит данные ЦБ и минэкономразвития и делает вывод, что долги россиян перед банками растут вдвое быстрее их зарплат.

Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си