Пресса Британии: борцы за повторный референдум боятся "слепого брексита"

В обзоре британской прессы:

Германия готова предложить Мэй "слепой брексит" ради сохранения лица

Британские газеты продолжают рассказывать о продвижении переговоров по условиям "брексита".

Guardian пишет, что, по некоторым сведениям, Германия хочет предложить премьер-министру Британии Терезе Мэй неопределенный вариант договора, чтобы избежать сценария выхода Британии из ЕС вообще без оного. Правда, официальные лица Германии отказываются подтверждать эту информацию.

Газета утверждает, что эти, пусть и неподтвержденные сведения, тревожат сторонников кампании за проведение повторного референдума. По мнению этих сторонников сохранения Британии в ЕС, Еврокомиссия не должна поддерживать идею того, что они называют "слепой брексит", которая поможет премьер-министру "сохранить лицо". В случае такого неопределенного и слепого договора решение основных спорных вопросов будет оставлено на период после отделения.

Сторонники сохранения Британии в ЕС также опасаются, что главный переговорщик по "брекситу" Мишель Барнье готов сделать шаги навстречу Британии, если заручится одобрением Германии и Франции, поскольку лидеры остальных европейских стран опасаются бездоговорного "брексита", который может негативно сказаться на экономике уже их стран.

До сих пор предполагалось, что Франция и Германия будут настаивать на то, что любая политическая декларация о будущих отношениях между Британией и ЕС будет включать детали будущих торговых отношений между странами. Относительно краткая декларация о будущих связях не станет формальным договором, в отличие от договора о выходе из ЕС, в котором будут прописаны обязательства Британии по платежам ЕС, права граждан стран ЕС и Британии после "брексита" и вопрос границ между Северной Ирландией и Ирландской Республикой. "Неопределенная сделка" будет более приемлема для депутатов-консерваторов и с ней тяжелее будет спорить лейбористам.

Сторонники идеи разворота "брексита" считают, что слепой его вариант ничем не отличается от выхода из ЕС вообще без договоренностей, а идею договариваться уже после формального выхода из альянса называют нелепой. Они также считают, что если европейские политики вместо готовности помочь Мэй сохранить лицо, должны громче заявлять о своей готовности держать дверь для Британии открытой, тогда есть шанс, что переговорный тупик будет преодолен парламентом, который таки продавит проведение повторного референдума.

Опасная жара на планете Земля

Guardian публикует материал о тревожных изменениях климата, основанный на ежегодном отчете Метеорологического сообщества США.

По данным американских ученых, прошлый год был самым теплым на нашей планете за всю историю наблюдений.

В 2017 году изменение климата привело к самым высоким температурам, рекордно высокому уровню морских вод и сокращению ледников.

Самым разрушительным событием минувшего года ученые называют отбеливание кораллов.

В целом 2017 год был третьим самым теплом годом в истории после 2015 и 2016 годов. Еще в прошлом году температурные рекорды были побиты в Испании, Болгарии, Мексике и Аргентине.

Концентрация углекислого газа, нагревающего планету, продолжает увеличиваться. С 60-х годов прошлого века темы роста CO2 увеличились в четыре раза.

Хотя исключительно теплые годы могут происходить и без человеческого влияния, но исследователи утверждают, что столь обширные изменения климата на планете были бы практически невозможны без выбросов парниковых газов.

Потеря ледников и коралловых рифов ставит под угрозу снабжение продовольствием и водой сотен миллионов людей, в то время как тепловые волны, наводнения, лесные пожары и все более сильные штормы представляют серьезную угрозу для жизни людей.

Деменция подстерегает трезвенников

Times рассказывает, ссылаясь на данные нового исследования британских ученых, что у умеренно употребляющих алкоголь людей ниже риск развития деменции, чем у полных трезвенников.

Речь идет о людях средних лет, употребляющих не более четырех с половиной бутылок вина в неделю.

Исследование базируется на данных постоянных опросов девяти тысяч британских госслужащих с 1985 по 1993 год. Тогда им было от 35 до 55 лет. В среднем в возрасте 76 лет у 357 человек их этой группы была диагностирована деменция.

Проанализировав данные, британские ученые вместе со своими французскими коллегами выяснили, что полный отказ от алкоголя повышает риск развития деменции на 50%.

Как это ни покажется странным, но полные трезвенники больше подвержены риску инфарктов, инсультов и диабету.

Другие исследования, на которые ссылается газета, предполагают, что антиоксиданты, содержащиеся в ряде алкогольных напитков, как и "хороший холестерин", могут способствовать улучшению работы сердца.

Авторы исследования подчеркивают, что они лишь суммировали данные наблюдений и ни в коем случае не хотят мотивировать людей к употреблению алкоголя, если по тем или иным причинам они вообще не пьют.

Критики исследования утверждают, что оно недостаточно репрезентативно, чтобы делать на его основе не только рекомендации, но даже полноценные медицинские выводы.