"Понять и простить": почему власти Армении злят Москву

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Кремле обеспокоены тем, что власти Армении преследуют бывших руководителей страны

Судебное преследование бывшего президента Армении Роберта Кочаряна и генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, инициированное армянскими властями, вызвало резкое недовольство Москвы. Однако опрошенные Би-би-си эксперты считают, что серьезного ухудшения отношений с Ереваном ждать не стоит.

Кочаряна и Хачатурова обвиняют по статье "Узурпация государственной власти". Оба проходят по делу о разгоне демонстрации 1 марта 2008 года, в результате которого погибли 10 человек. Кочарян на тот момент был президентом страны, а Хачатуров занимал пост начальника Ереванского гарнизона вооруженных сил Армении.

Также следственные органы Армении сообщили, что на допрос по этому делу могут быть вызваны экс-президент страны Серж Саргсян и экс-премьер Овик Абраамян.

Во вторник глава российского МИД Сергей Лавров выступил с довольно резким заявлением по поводу происходящего в Армении.

"События последних дней явно нарушают позитивный настрой, идут вразрез с недавними заявлениями нового руководства Армении о том, что у него нет намерения организовывать преследование своих предшественников по политическим мотивам", - сказал министр.

На следующий день пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян заявил, что внешнеполитические приоритеты Армении нацелены на укрепление армяно-российских отношений. По его словам, дела в отношении политиков обусловлены "становлением правового государства и независимого правосудия" и никак не связаны с внешней политикой страны.

В статье, опубликованной в четверг в газете "Коммерсант", говорится, что разлад в отношениях двух стран ставит под вопрос реализацию многомиллионной сделки по продаже российского оружия Еревану.

Русская служба Би-би-си спросила экспертов, почему Москву так раздражают действия новых властей Армении, а также как это отразится на репутации ОДКБ и на российско-армянских отношениях.

Айк Халатян, политический обозреватель, Ереван

Я предполагаю, что легкая капитуляция старых властей Армении могла быть обусловлена некими закулисными договоренностями с Москвой, поскольку российские представители были в Армении и проводили переговоры как со старой властью, так и с [премьер-министром Николом] Пашиняном.

Поэтому, возможно, такие шаги со стороны новых армянских властей в Москве восприняли как нарушение этих договоренностей. По-другому такое жесткое заявление Лаврова объяснить сложно.

Особенно болезненно в Кремле восприняли информацию об аресте генсека ОДКБ. (Юрий Хачатуров не был арестован - 28 июля суд отпустил его под залог и подписку о невыезде, а 2 августа следователи разрешили ему временно покинуть территорию Армении. - Прим. Би-би-си).

Возможно, и новые армянские власти не до конца просчитали последствия этого внутриполитического шага и то, как на него отреагирует Москва.

Что касается дальнейших отношений с Россией, то я думаю, что у стран слишком много общих интересов. И очень спокойная реакция армянского МИД - это своеобразный месседж Москве о том, что никто ничего не хочет менять, а если даже и возникают какие-то трения, то армянская сторона готова их спокойно обсуждать.

Думаю, что армянские власти попытаются довести до Москвы те причины, которые побудили их пойти на этот шаг, и какой-то компромисс будет найден. Возможно, российская сторона поймет, что это не было шагом против нее, что это внутриполитические проблемы; возможно также, что армянские власти пойдут на определенные уступки.

В любом случае, и Армения заинтересована в нормальных связях с Россией (с учетом карабахского конфликта), и Россия заинтересована в Армении (с учетом того, что там находится 102-я российская база).

Андрей Епифанцев, директор аналитического агентства "Alte et Centre", Москва

Это традиционный исторический подход армянских властей: что бы мы ни делали, мы делаем это из национальных интересов, это наше внутреннее дело, не вмешивайтесь в наши внутренние дела. Однако в реальности у Армении есть и внешнеполитические обязанности, в частности, по ОДКБ и по отношениям с Москвой, и здесь их свобода ограничивается.

Поэтому власти Армении формально не могут просто так арестовывать генерального секретаря ОДКБ, ведь это противоречит международному праву. Москва ранее уже заявляла, что так делать нельзя, что нужно следовать определенным процедурам. Конечно, эта история вредна и для репутации ОДКБ, и для Москвы, и для армяно-российских отношений.

Конечно, та часть общества, которая привела Пашиняна к власти на волне уличных протестов, поддавливает на него и хочет крови предыдущих властей. И ему сейчас нужно показать лояльность к этой части общества. По сути перед ним встал выбор: сделать так, чтобы эти люди не отвернулись от него, или нарушить обязательства Армении. Он выбрал первый вариант.

Правообладатель иллюстрации Artyom Geodakyan/TASS Image caption Политологи считают, что Москва и Ереван в конце концов договорятся

Трения между Москвой и Ереваном в последнее время нередко происходят по разным причинам: тут и продажа оружия Баку, и споры вокруг российской базы, и планы Армении подписать договор с ЕС. В конечном итоге Москва всегда действовала по принципу "понять и простить". Я думаю, что армянские политики и сейчас убеждены, что в конечном итоге Москва поймет и простит.

Я думаю, что Москва примет какие-то меры, чтобы показать свое недовольство, но все это будет в рамках разумного. Возможно, Армения потеряет свой председательский пост в ОДКБ, а Москва увеличит поставки оружия в Азербайджан, но этим все и ограничится.

Александр Искандерян, директор Института Кавказа, Ереван

Я действительно наблюдаю некоторое раздражение в реакции Москвы. Мне кажется, это объясняется в первую очередь не делом Кочаряна, а тем, что имеет отношение к Хачатурову. Ведь ОДКБ - это организация, в которой Россия занимает центральное место и которая для нее важна как инструмент взаимодействия с другими странами СНГ.

Возможно, Россия в недостаточной степени была поставлена в известность о том, что происходит в этой сфере, это и вызвало недовольство в первую очередь.

Думаю, что то, что происходит в Армении, в первую очередь связано с внутренней политикой, а не с внешней: в стране происходит юридическое преследование старой политической элиты после смены власти.

Очевидно, что на ОДКБ все это отразится не самым лучшим образом. Дело в том, что ротация глав в этой организации началась недавно, и первым генсеком (по алфавитному порядку стран-членов) был назначен Хачатуров. Его назначение прошло не без проблем: Белоруссия и Казахстан не вполне приветствовали его, и потребовались определенные действия со стороны России. Теперь же по имиджу организации нанесен удар.

Думаю, что никакого землетрясения в отношениях России и Армении не случится. Будет серия консультаций и встреч, обмен разными заявлениями и попытки объяснить, что происходит. Но резко портить отношения нет желания ни у той, ни у другой стороны.