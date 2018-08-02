В восточных регионах Австралии сейчас стоит такая сильная засуха, какую не припомнят даже самые пожилые жители страны. Этой зимой на востоке страны почти не было дождей, и поля превратились в выжженную солнцем землю.

О масштабах бедствия можно судить по снимкам, которые фотограф агентства Рейтер Дэвид Грей сделал с высоты птичьего полета.

При первом взгляде, если не знать, где и когда сделаны эти фотографии, это завораживающие абстрактные снимки с самым неожиданным сочетанием цветов.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Одинокое дерево на пастбище, где не осталось ни одной зеленой травинки

На пастбище близ города Уолджетт, которое принадлежит фермеру Мэй Мак-Каун, смогло выжить только это одиноко стоящее дерево. Оно растет около подземного источника воды.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Хозяйка фермы Мэй Мак-Каун кормит скот

От сильнейшей засухи пострадало 98% территории штата Новый Южный Уэльс, две трети территории штата Квинсленд. Фермеры в этих штатах вынуждены заказывать корм для скота из других регионов. В итоге содержание скота им обходится сейчас очень дорого.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Корова удаляется от бака с водой

Трудно поверить, но это - пастбище в Новом Южном Уэльсе, близ города Тамуорт. Оно принадлежит фермеру Тому Вулластону. На снимке можно увидеть корову, которая утолила жажду и удаляется от бака с водой.

"Мне кажется, я больше ничего не могу сделать, как только кормить скот и ждать, что все наладится. Но мне кажется, что засуха все время меня опережает на один шаг", - признается Том Вулластон.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Высохший пруд близ города Ганнеда в Новом Южном Уэльсе. В центре пересохшего водоема стоит фермер Эш Уитни

Правительство Австралии уже потратило 1 млрд долларов на помощь пострадавшим от засухи фермерам. Многие фермеры признаются, что не припомнят такой сильной засухи.

"Я живу здесь всю свою жизнь, и кажется, что эта засуха задержится надолго", - говорит феремер Эш Уитни.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Стадо овец на пастбище близ города Тамуорт. Травы нет, они едят зерно, которое высыпал на пастбище их хозяин

Часть денег, выделяемых правительством, идет на организацию психологической помощи фремерам, которые из-за потери урожая переживают сейчас непростые времена.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Цвет ржавчины и асфальта. Этот старый автобус с заржавевшей крышей использовался для хранения сельхозинвентаря. А поле близ города Ганнеда сейчас больше напоминает шоссе - из-за асфальтового цвета земли

Лето в этом году в Австралии выдалось также очень жарким. В декабре - феврале были побиты температурные рекорды. 7 января в Сиднее оказалось самым жарким днем за последние 79 лет - температура воздуха достигла 47,3 градуса.

По данным метеорологов, нынешний июль для Австралии оказался самым засушливым с 2002 года.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Два поля близ города Маджи в штате Новый Южный Уэльс - высохшее и орошаемое

Почти четверть урожая выращиваемых в Австралии сельскохозяйственных культур приходится на штат Новый Южный Уэльс, поэтому с уверенностью можно сказать, что засуха нанесла чувствительный удар по экономике страны.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption По рисунку следов на этом пастбище можно найти источник воды

Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл, который приезжал в пострадавшие регионы в июне, считает, что климат в этой части страны становится суше, а выпадение осадков - все менее предсказуемым.

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