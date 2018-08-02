Засуха в Австралии с высоты птичьего полета
В восточных регионах Австралии сейчас стоит такая сильная засуха, какую не припомнят даже самые пожилые жители страны. Этой зимой на востоке страны почти не было дождей, и поля превратились в выжженную солнцем землю.
О масштабах бедствия можно судить по снимкам, которые фотограф агентства Рейтер Дэвид Грей сделал с высоты птичьего полета.
При первом взгляде, если не знать, где и когда сделаны эти фотографии, это завораживающие абстрактные снимки с самым неожиданным сочетанием цветов.
На пастбище близ города Уолджетт, которое принадлежит фермеру Мэй Мак-Каун, смогло выжить только это одиноко стоящее дерево. Оно растет около подземного источника воды.
От сильнейшей засухи пострадало 98% территории штата Новый Южный Уэльс, две трети территории штата Квинсленд. Фермеры в этих штатах вынуждены заказывать корм для скота из других регионов. В итоге содержание скота им обходится сейчас очень дорого.
Трудно поверить, но это - пастбище в Новом Южном Уэльсе, близ города Тамуорт. Оно принадлежит фермеру Тому Вулластону. На снимке можно увидеть корову, которая утолила жажду и удаляется от бака с водой.
"Мне кажется, я больше ничего не могу сделать, как только кормить скот и ждать, что все наладится. Но мне кажется, что засуха все время меня опережает на один шаг", - признается Том Вулластон.
Правительство Австралии уже потратило 1 млрд долларов на помощь пострадавшим от засухи фермерам. Многие фермеры признаются, что не припомнят такой сильной засухи.
"Я живу здесь всю свою жизнь, и кажется, что эта засуха задержится надолго", - говорит феремер Эш Уитни.
Часть денег, выделяемых правительством, идет на организацию психологической помощи фремерам, которые из-за потери урожая переживают сейчас непростые времена.
Лето в этом году в Австралии выдалось также очень жарким. В декабре - феврале были побиты температурные рекорды. 7 января в Сиднее оказалось самым жарким днем за последние 79 лет - температура воздуха достигла 47,3 градуса.
По данным метеорологов, нынешний июль для Австралии оказался самым засушливым с 2002 года.
Почти четверть урожая выращиваемых в Австралии сельскохозяйственных культур приходится на штат Новый Южный Уэльс, поэтому с уверенностью можно сказать, что засуха нанесла чувствительный удар по экономике страны.
Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл, который приезжал в пострадавшие регионы в июне, считает, что климат в этой части страны становится суше, а выпадение осадков - все менее предсказуемым.
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